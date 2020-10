Il y a beaucoup plus d’iPhones qu’auparavant. Auparavant, choisir un téléphone était simple: Apple ne proposait qu’un seul nouveau modèle d’iPhone, où tout ce que vous aviez à faire était de choisir une couleur et une taille de stockage. Cette année, Apple a lancé quatre nouveaux téléphones: l’iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, qui rejoignent l’iPhone SE déjà disponible sorti plus tôt cette année pour un total de cinq nouveaux téléphones en 2020.

Il s’agit du plus grand nombre de modèles d’iPhone jamais publiés par Apple en une seule année, apportant de nouveaux ajouts tels que le processeur A14 Bionic (le plus rapide d’Apple à ce jour), un revêtement en verre «Ceramic Shield» plus durable, des appareils photo améliorés, un nouveau design et le MagSafe ressuscité marque d’un nouveau chargeur sans fil et système d’accessoires. C’est tout en plus de l’iPhone 11 et de l’iPhone XR, qu’Apple conservera également aux nouveaux prix de 499 $ et 599 $, ce qui signifie qu’il est encore plus difficile de choisir entre les différents iPhones que vous pouvez acheter neufs dans un magasin.

Mener la charge est le iPhone 12 – l’iPhone «standard» pour 2020, si vous voulez, qui commence à 799 $ pour un modèle de 64 Go. Il a le même écran de 6,1 pouces et la même taille globale que l’iPhone 11 de l’année dernière, mais il est mis à niveau vers un panneau OLED et ajoute le nouveau processeur A14 d’Apple (que les quatre nouveaux appareils iPhone 12 ont) ainsi que la prise en charge de la 5G. . Apple semble avoir verrouillé le facteur de forme de 6,1 pouces comme taille par défaut pour ses iPhones pour le moment, offrant quatre téléphones cette année dans cette taille. Les caméras sont également légèrement mises à jour par rapport à l’iPhone 11 de l’année dernière, avec un appareil photo large f / 1.6 plus rapide qui, selon Apple, laisse entrer 27% de lumière en plus.

Il y a aussi le 699 $ iPhone 12 mini, qui est en fait le plus petit iPhone lancé par Apple depuis près de cinq ans. C’est grâce à la conception sans lunette, qui permet à l’ensemble du 12 mini de 5,4 pouces d’être physiquement plus petit que l’iPhone SE 2020 de 4,7 pouces (car ces deux tailles se réfèrent à l’écran, pas au cadre). Malgré sa taille plus petite, il offre les mêmes spécifications haut de gamme que le plus grand iPhone 12, à part l’écran et, vraisemblablement, une batterie légèrement plus petite pour accueillir le téléphone physiquement plus petit, bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé. Cela en fait une bonne option pour tous ceux qui recherchent un iPhone plus petit (ou moins cher).

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini. Image: Apple

Les choses commencent à devenir plus confuses avec iPhone 12 Pro, qui commence à 999 $ pour un modèle de 128 Go. Bien qu’il ressemble à l’iPhone 12, il existe plusieurs différences clés entre le 12 Pro et le modèle régulier. Le 12 Pro a un corps en acier inoxydable, comparé à l’aluminium sur le 12. Alors que les deux téléphones ont un écran de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro est un panneau plus lumineux, avec une luminosité typique de 800 nits contre 625 nits sur l’iPhone 12 Cependant, les deux téléphones offrent un maximum de 1 200 nits pour le HDR.

L’iPhone 12 Pro a également plusieurs améliorations de la photographie, y compris un troisième appareil photo – un téléobjectif – qui offre un zoom optique 2x, bien que les appareils photo large et ultra-large, ainsi que l’appareil photo avant, soient par ailleurs identiques à l’iPhone 12. Le L’iPhone 12 Pro ajoute également un nouveau capteur LIDAR, qui permet une meilleure réalité augmentée et une mise au point automatique plus rapide dans des situations de faible éclairage (ainsi que des portraits en mode nuit). Le 12 Pro peut également enregistrer des vidéos Dolby Vision HDR jusqu’à 60 ips, au lieu de 30 ips sur l’iPhone 12.

Enfin, bien que cette différence de prix de 200 $ puisse sembler significative, vous devez considérer que l’iPhone 12 Pro offre plus de stockage sur le modèle d’entrée de gamme, avec 128 Go par rapport à 64 Go sur l’iPhone 12 (le Pro propose également une option plus grande de 512 Go). Comparez directement les modèles 128 Go et 256 Go, et il n’y a qu’une différence de prix de 50 $ entre les deux. C’est à vous de décider si cela vaut les fonctionnalités susmentionnées.

Image: Apple

Il y a aussi le iPhone 12 Pro Max, Le plus gros (et le plus cher) iPhone d’Apple de la liste. À partir de 1099 $, il dispose d’un énorme panneau de 6,7 pouces qui en fait également le plus grand iPhone que la société ait jamais fabriqué. Et bien que le système à trois caméras ressemble à celui de l’iPhone 12 Pro, Apple a profité de la plus grande taille du 12 Pro Max pour offrir des améliorations de caméra bien plus importantes que le plus petit 12 Pro.

Plus précisément, Apple utilise un nouveau capteur pour l’appareil photo grand angle principal du 12 Pro Max, qui est physiquement plus grand que celui du 12 Pro, tout en lui donnant le même nouvel objectif f / 1.6 plus rapide. La caméra large bénéficie également d’une meilleure stabilisation optique de l’image, avec un nouveau système de décalage du capteur qui, selon Apple, fonctionne de manière similaire aux appareils photo reflex numériques. Il déplace le capteur lui-même au lieu de l’ensemble de la caméra, ce qui permet une stabilisation plus rapide et donc meilleure. Apple a également augmenté la distance focale du téléobjectif du 12 Pro Max, passant de 50 mm à 65 mm, pour un zoom optique accru de 2,5x au lieu de 2x.

Les améliorations de la caméra sur l’iPhone 12 Pro Max. Image: Apple

Apple propose toujours à l’an iPhone 11 pour une remise 599 $, soit 100 $ de réduction sur son prix d’origine. Avec un panneau de 6,1 pouces, il est de la même taille que l’iPhone 12 pour 200 $ de moins, avec des caméras similaires, mais l’écran du modèle plus récent est un panneau OLED de plus haute résolution qui aura l’air bien meilleur que l’écran LCD moins détaillé de l’iPhone 11 L’iPhone 12 est également équipé du processeur A14 Bionic plus rapide d’Apple, si la longévité est un problème. Mais à 599 $, l’iPhone 11 est toujours un excellent téléphone, même s’il est éclipsé par les modèles plus récents et plus flashy.

Vous aimeriez peut-être économiser encore plus. Dans ce cas, vous voudrez le IPhone SE 2020, qui est l’iPhone le moins cher disponible à 399 $. Cette étiquette de prix comporte quelques mises en garde: c’est le seul iPhone doté de l’ancien design de style iPhone 6 à lunette épaisse – ce qui en fait également le seul iPhone avec Touch ID. Il n’a qu’une seule caméra arrière qui n’offre pas les mêmes performances d’éclairage à bas niveau que l’iPhone 11 (ou les modèles plus récents) ou une puce U1 pour les fonctionnalités de localisation d’Apple. Mais avec le même processeur A13 que l’iPhone 11, il faudra probablement encore des années avant que vous ayez besoin d’un remplacement.

Enfin, il y a l’enfant de deux ans iPhone XR, qui est le plus ancien téléphone d’Apple de la gamme. À 499 $, il coûte en fait plus que l’iPhone SE plus rapide, qui offre une puce A13 qui surclasse l’A12 Bionic du XR. Ses caméras n’offrent pas grand-chose non plus par rapport à la SE, ce qui fait du design sans lunette sa seule renommée. Mais au prix maladroit de 499 $, c’est difficile à recommander. Vos 100 $ vous permettront d’obtenir un bien meilleur appareil photo sur l’iPhone 11 ou d’économiser de l’argent et d’obtenir l’iPhone SE plus rapide.

Le tableau est mieux visualisé en mode paysage sur les appareils mobiles.

Comparaison des spécifications de l’iPhone 2020

Spécifications iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11 iPhone XR iPhone SE (2020) Spécifications iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11 iPhone XR iPhone SE (2020)

Afficher

6,7 pouces, OLED 6,1 pouces, OLED 6,1 pouces, OLED 5,4 pouces, OLED 6,1 pouces, LCD 6,1 pouces, LCD 4,7 pouces, LCD

Résolution

2778 x 1284 2532 x 1170 2532 x 1170 2340 x 1080 1792 x 828 1792 x 828 1334 x 750

5G

mmWave et sub-6GHz mmWave et sub-6GHz mmWave et sub-6GHz mmWave et sub-6GHz N / AN / AN / A

Processeur

A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A13 Bionic A12 Bionic A13 Bionic

RAM

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 4 Go 3 Go 3 Go

Espace de rangement

128 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go 64 Go, 128 Go, 256 Go 64 Go, 128 Go, 256 Go 64 Go, 128 Go, 256 Go 64 Go, 128 Go 64 Go, 128 Go, 256 Go

Caméra arrière

12MP (ƒ / 2.4) ultra-large, 12MP (ƒ / 1.6) large, 12MP (ƒ / 2.2) téléobjectif 12MP (ƒ / 2.4) ultra large, 12MP (ƒ / 1.6) large, 12MP (ƒ / 2.0) téléobjectif 12MP (ƒ / 2.4) ultra-large, 12MP (ƒ / 1.6) large 12MP (ƒ / 2.4) ultra-large, 12MP (ƒ / 1.6) large 12MP (ƒ / 2.4) ultra large, 12MP (ƒ / 1.8) large 12MP (ƒ / 1.8) large 12MP ( ƒ / 1,8) de large

Caméra frontale

12 MP (ƒ / 2,2) 12 MP (ƒ / 2,2) 12 MP (ƒ / 2,2) 12 MP (ƒ / 2,2) 12 MP (ƒ / 2,2) 7 MP (ƒ / 2,2) 7 MP (ƒ / 2,2)

Batterie

TBA TBA TBA TBA 3,110mAh 2,942mAh 1 821mAh

Protection de l’eau

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP67 IP67

Chargement sans fil?

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Les ports

Port Lightning Port Lightning Port Lightning Port Lightning Port Lightning Port Lightning Port Lightning

Poids (g)

228g 189g 164g 135g 194g 194g 148g

Dimensions (pouces)

6,33 x 3,07 x 0,29 5,78 x 2,82 x 0,29 5,78 x 2,82 x 0,29 5,18 x 2,53 x 0,29 5,94 x 2,98 x 0,33 5,94 x 2,98 x 0,33 5,45 x 2,65 x 0,29

Prix ​​de départ

1 099 $ 999 $ 799 $ 699 $ 599 $ 499 $ 399 $