Quatre choses ont changé les canapés depuis la création de la marque d’articles pour la maison Loaf en 2008, déclare le fondateur Charlie Marshall: «L’iPhone / iPad, Netflix, Deliveroo et Covid».

Alors maintenant, les gens travaillent, se détendent, regardent la télévision et mangent, tous assis sur le canapé, confinés à la maison.

«Ils s’allongent pour envoyer un e-mail, étreignent un coussin à travers un thriller et se roulent dans des pâtes», ajoute Marshall. “Les gens veulent une assise plus profonde et plus souple. Et ils veulent profiter de leur maison – c’est la situation dans son ensemble.”

Avec des magasins à Battersea, Notting Hill et Spitalfields, Loaf propose des canapés à partir d’environ 1 200 £. Méfiez-vous des nouveaux tissus «intelligents», y compris les velours et les cotons, qui repoussent les taches (loaf.com).

1. Expertise: réserver une première consultation vidéo, si disponible

2. Essai routier: Essayez avant d’acheter.

3. Mesurer: coupez «l’empreinte» de votre canapé du papier journal. Placer sur le sol. Vérifiez l’espace autour de lui pour qu’il y ait de la place pour bouger – et pour s’étendre, dans le cas de canapés-lits ou de fauteuils inclinables.

4. Accès: vérifiez vos portes, passages et escaliers pour être sûr de pouvoir ramener votre canapé à la maison. Si c’est un ajustement serré, obtenez-en un avec des bras amovibles ou un type «assemblage partiel».

5. Échantillons: voir les tissus sous différentes lumières. Vérifiez la résistance aux taches.

6. Bases: vérifier les délais de livraison, les garanties, les tests de frottement des tissus.

«Oui, le canapé est le pivot», confirme Clair Wilks, designer chez sofa.com. «Vous ferez des emplettes pour vous prélasser pendant les temps morts, regarder des fringales, des courriels, des derniers verres, des siestes et même des téléconférences étranges.» Les ventes de canapés-lits sur sofa.com sont en hausse de 50 pour cent, “pour ce bureau-den-cumspare chambre”.

Selon Mark Reynolds, acheteur de canapés chez Furniture Village: “Le confort et le style seront toujours prioritaires.” Les canapés de l’entreprise, avec des magasins à Friern Barnet, Enfield, Croydon et New Malden, sont assortis d’une garantie structurelle de 20 ans.

Soyez créatif avec de petits espaces

«Procurez-vous un canapé compact pour conforter votre appartement ou votre studio. Ou personnalisez une conception modulaire pour s’adapter à une grande pièce», conseille Reynolds. Les velours synthétiques sont étonnamment pratiques (Furniturevillage.co.uk).

Claire Hornby de la société familiale Barker & Stonehouse (barkerandstonehouse.co.uk) avec une succursale à Battersea, déclare: “Les espaces de zone avec des conceptions d’angle – et des conceptions en coupe sont très flexibles.”

Optez pour la qualité, dit Kris Manalo, acheteur principal de canapés chez Heal’s (heals.com). “Dépensez un peu plus au départ. Cela est payant à long terme. Vous obtiendrez une structure plus robuste et des matériaux de meilleure qualité.” Découvrez les bonnes affaires au magasin d’usine Chiswick.

Formes de canapés: confort et fraîcheur

De nombreux canapés ont “pris du poids” cette saison. La nouvelle gamme de Tom Dixon s’appelle Fat (tomdixon.net); Habitat a un Layla dodu, dans des tissus qui se nettoient avec de l’eau (habitat.co.uk). Le Togo portable classique tout en mousse de Ligne Roset est un succès sur Instagram, avec des ventes en hausse de près de 80% d’une année sur l’autre.

Olivier Roset explique: “C’est confortable, cocooning et très, très cool.” (ligne-roset-westend.co.uk).

Dans un qui? Enquête sur les canapés l’année dernière, Ikea a dépassé la facture de la satisfaction de la clientèle, suivie de près par John Lewis.

Barker & Stonehouse, sofa.com et Marks & Spencer ont également été très bien notés. Trouvez des marques de premier plan sur un site Web à ufurnish.com avec de nombreux filtres pour les comparaisons.