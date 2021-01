ré

Pendant les fêtes, on a tendance à troquer la rhétorique estivale «get the glow» pour le convivial «get the vino».

Il n’y a rien de tel. Ce marathon de rires et de rattrapages alimenté par le vin qui se passe généralement dans le coin d’un pub faiblement éclairé, peut cette année être passé avec vos proches sur Zoom (priez pour nous!), Mais cette joie collective est ce que le la saison des fêtes est tout au sujet.

Cependant, une fois que notre groupe sanguin est certifié “ Chianti ” au milieu de la rafale festive, nous pouvons trop facilement apporter une lingette pour bébé au maquillage que nous avons si habilement peint sur nos visages plus tôt dans la soirée. Régime K-Beauty en douze étapes, qui?

C’est précisément cette routine qui fait des ravages sur notre peau.

«L’alcool favorise l’oxydation et l’inflammation de bas niveau, qui ont tous deux été liés à l’accélération des processus de vieillissement qui affectent la peau», explique Kim Pearson, nutritionniste basée à Harley Street.

Dans son livre Inverser les signes du vieillissement, la docteure en naturopathe Nigma Talib déclare: «L’alcool est riche en sucre, ce qui déclenche l’affaissement de la peau – ce que l’on voit souvent d’abord dans la peau plus fine autour des yeux. L’obscurité sous les yeux est un signe que les reins sont surchargés, ce qui serait le cas lorsqu’ils ont du mal à traiter l’alcool. Les taches ou les lignes entre vos yeux signifient une surcharge du méridien du foie, qui se produit également si vous buvez plus que ce qui est bon pour vous. ”

C’est dans ce livre que le Dr Talib a inventé pour la première fois le terme «visage de vin», qu’elle a établi après avoir remarqué les mêmes manifestations de consommation d’alcool chez chacun de ses patients.

Le visage de vin se manifeste par une rougeur de la peau, des pores dilatés et des lignes ou des taches prononcées entre les yeux et exacerbe la peau déjà sèche.

Le Dr Talib suggère de vivre une existence «80:20», où vous vous abstenez de boire 80% du temps, mais laissez-vous tenter – avec l’aide d’un verre de tout ce que vous voulez – les 20% restants.

Cela peut prendre jusqu’à trois jours pour que le foie excrète l’alcool et les sucres qui l’accompagnent, donc si vous avez adopté une propension à un verre de pétillant festif, ces conseils vous aideront à comprendre comment aider votre peau à gueule de bois. récupérer plus rapidement.

Augmentez vos protéines

«Ne buvez pas l’estomac vide», explique le Dr Talib. «C’est à ce moment-là que l’alcool peut avoir son plus grand impact sur vous, car il peut pénétrer plus rapidement dans votre système. Assurez-vous de manger un repas riche en protéines avec des glucides et des légumes sains. »

Incorporez ces suppléments à votre routine

«Prenez un probiotique avant de commencer à boire pour protéger votre estomac, principalement pour protéger votre intestin», explique-t-elle. «L’autre chose que vous pouvez faire est de prendre du chardon-Marie, une herbe botanique qui augmentera la capacité de votre corps à éliminer l’alcool. hors du système. »

Elle préconise également de faire un apport en vitamine C, car l’alcool supprime votre système immunitaire, ce qui signifie que la peau peut paraître terne et sans vie.

Changez votre choix de poison

Pearson conseille: «Choisissez des boissons plus faibles en sucre comme les vins secs ou les spiritueux blancs et les mixers sans sucre, comme la vodka, l’eau gazeuse et la chaux. Alterner les boissons alcoolisées avec des boissons non alcoolisées peut être très utile. »

Dans son livre, le Dr Talib demande à ses lecteurs de choisir des spiritueux clairs, ou du vin rouge sec, qui contient des antioxydants.

Station d’hydratation

Pour chaque boisson que vous renversez, associez-la à un verre d’eau. L’alternance entre boissons alcoolisées et non alcoolisées peut aider à contrer le caractère déshydratant de l’alcool.

Opter pour des aliments hydratants est également un autre excellent moyen de reconstituer la peau: les pastèques, les fraises, les épinards et les tomates sont tous vos amis pour cela.

Le sérum instantané Kalmer Ceramide de Pai Skincare et le masque Jet Lag du vendredi d’été contiennent tous deux des céramides hydratants et nourrissants pour la peau et promettent de raviver instantanément votre peau. L’astuce consiste à garder votre visage aussi humide que possible pour reconstituer les niveaux d’humidité épuisés. La brume hydratante pour le visage de Dr.Barbara Sturm, qui regorge d’extrait ultra hydratant de figue de barbarie, est une option stellaire à vaporiser sur tout le visage aussi souvent que possible.

Vitamines du complexe B

Pendant la saison des fêtes, le Dr Talib recommande de remplacer votre café du matin par un supplément de vitamine B, car l’alcool épuise les niveaux naturels du corps. En les remplaçant, vous recevrez une explosion d’énergie supplémentaire.

Le lendemain matin

Pearson recommande d’éviter les fringales classiques de la gueule de bois, qui sont généralement chargées de sel, et d’opter plutôt pour des «œufs pochés à l’avocat sur des toasts de seigle».

Le praticien en esthétique Dr. Dev Patel insiste également sur l’importance de changer votre régime de beauté standard. «J’améliore mes formulations pro-collagène et hydratantes dans mon régime cutané ainsi que quelques traitements cutanés, très probablement des micro-aiguilles qui stimulent la production de collagène qui est perdu lorsque nous buvons.

Les rouleaux de massage pour le visage et le cuir chevelu de Quantum Botanika sont une alternative plus holistique et infaillible au micro-aiguilletage le matin après la nuit précédente, mais si la douleur n’est pas tout à fait votre truc après la séance d’alcool, optez pour un rouleau facial en jade, qui vous aidera. pour détoxifier votre visage.

Pour ceux qui souhaitent bannir les ballonnements arrosés, ces petits conseils, mais perspicaces, vous aideront. Pour le reste d’entre vous, retournez au bar!

