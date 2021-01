W

Nous sommes arrivés jusqu’en 2021. Hourra! Jamais le monde n’a été plus heureux de fermer la porte en un an et de la mettre derrière nous.

Personne ne peut nier que 2020 a été une année difficile pour à peu près tout le monde sur la planète – et avec tant d’inconnues alors que nous commençons la nouvelle année, vous seriez pardonné de penser que fixer des intentions, rêver et faire des plans pour 2021 devrait être reporté jusqu’à ce que les choses soient «revenues à la normale».

Mais ne laissez pas les luttes de l’année dernière et ces temps d’incertitude vous décourager de poursuivre vos rêves et de concevoir une vie que vous aimez en 2021.

(Fondateurs de Project Love, Selina Barker et Vicki Pavitt / Project Love)

Vous ne pourrez peut-être pas encore planifier des voyages et des vacances, mais vous pouvez faire beaucoup pour apporter plus de joie et de bonheur dans votre vie cette année, selon les coachs du nouvel an Selina Barker et Vicki Pavitt.

Les meilleurs amis, animateurs de podcast et fondateurs de la plate-forme d’auto-développement millénaire Project Love ont pour mission d’aider les femmes à embrasser l’année prochaine avec l’aide de leur best-seller Goodbye, Hello Journal – et cette année ne fait pas exception. Peu importe à quel point les choses semblent incertaines, il est toujours important de réfléchir et de définir vos intentions pour l’avenir, insistent-ils.

Mais comment commencer? De la planification des dates de bonheur à la concentration sur des rêves à l’épreuve d’une pandémie, voici leurs meilleurs conseils sur la façon de définir vos résolutions de nouvel an dans une année étrange.

Remplissez votre vie des choses que vous aimez

(.)

Cela semble si évident. Bien sûr, vous voulez remplir votre vie des choses que vous aimez! Mais la vérité est que la plupart d’entre nous ne donnent pas la priorité à notre propre bonheur, en particulier lorsque nous avons l’impression d’être en mode survie, comme beaucoup d’entre nous l’ont fait en 2020.

Au lieu de cela, nous avons tendance à donner la priorité au travail, à la famille, aux amis – même à la lessive – à nos propres besoins et à notre bonheur. La solution? Faites de cette année l’année où vous commencez à vous mettre et à mettre votre bonheur en haut de votre liste de priorités.

Notez toutes les choses que vous aimez faire, en particulier les choses que vous aimez faire de la maison ou de l’extérieur, comme faire des pâtisseries ou aller courir (ce qui rend la pandémie conviviale!). Et puis prenez du temps pour ces choses dans votre vie.

Planifiez-les dans votre calendrier, puis respectez ces dates de bonheur avec le même engagement que vous le feriez avec un rendez-vous chez le médecin. Faites de 2021 l’année où vous commencez vraiment à investir dans votre propre bonheur.

Concentrez-vous sur ce que vous voulez ressentir

Une grande partie de ce dont nous rêvons et désirons revient à vouloir ressentir d’une certaine manière. Alors demandez-vous comment vous voulez vous sentir en 2021. Ensuite, dressez une liste de toutes les choses que vous savez qui vous aident à vous sentir ainsi au quotidien.

Par exemple, si vous voulez vous sentir plus en paix en 2021, vous savez peut-être que passer du temps dans la nature, écouter de la musique paisible, prendre un bain aux chandelles et écouter des méditations guidées vous aident à ressentir cela.

Maintenant, prenez cette liste et engagez-vous à intégrer ces choses dans votre vie en les programmant dans votre calendrier. Vous pouvez décider de commencer la journée en prenant votre petit-déjeuner en écoutant de la musique paisible au lieu des nouvelles, ou vous pouvez programmer le mardi comme votre nuit de bain aux chandelles. Peut-être que chaque week-end, vous pouvez planifier au moins une heure de marche dans votre parc local.

Ces choses peuvent sembler petites, mais si elles vous aident à ressentir ce que vous voulez ressentir en 2021, elles feront une grande différence.

Pratiquez une attitude de gratitude

(

La reine du bien-être Gwyneth Paltrow fait partie des personnalités qui ne jurent que par le pouvoir de tenir un journal de gratitude

/ .)

Il y a eu d’innombrables études sur les avantages de la gratitude. Les gourous du bien-être de Gwnyeth Paltrow à Oprah Winfrey ne jurent que par ses avantages, une productivité accrue pour des relations plus épanouissantes.

Face à l’incertitude et aux épreuves, la gratitude peut être un moyen puissant de vous aider à garder une perspective, à renforcer votre résilience et à ne pas vous laisser entraîner dans une spirale négative descendante.

Si vous n’avez jamais essayé d’écrire une liste de gratitude, commencez par noter cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à la fin de la semaine. Mettez une alarme sur votre téléphone comme un rappel pour vous aider à créer l’habitude.

Si cela vous convient, essayez d’écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à la fin de chaque journée.

Fixez l’intention d’apprendre quelque chose de nouveau

(

The Goodbye 2020, Bonjour 2021 Journal

/ Projet Love)

Apprendre de nouvelles choses et grandir est un élément essentiel pour se sentir épanoui, qu’il s’agisse d’apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue ou de nouvelles recettes.

Ne pensez pas à ce que vous «devriez» apprendre, pensez à ce que vous voulez apprendre. Qu’est-ce qui ressemblerait à un défi amusant? Qu’aimeriez-vous pouvoir dire “Je peux faire ça!” d’ici la fin de 2021? Qu’aimeriez-vous apprendre?

Maintenant, sortez à nouveau ce calendrier et décidez quand vous allez consacrer du temps à cette nouvelle aventure d’apprentissage.

Concentrez-vous sur un rêve que vous pouvez transformer en réalité (même pendant une pandémie)

Nous avons vu des gens donner vie à toutes sortes de rêves en 2020, même dans les profondeurs du confinement. Ne pensez pas que réaliser vos rêves doit attendre que les choses reviennent à la normale. Concentrez-vous plutôt sur les rêves que vous pouvez réaliser dès maintenant.

Même si vous vous concentrez sur les petits rêves, l’expérience de donner vie à vos rêves est l’une des expériences humaines les plus enrichissantes qui soient. Alors assurez-vous cette année de vous offrir cette expérience: laissez-vous rêver et choisissez ensuite le rêve que vous allez réaliser en premier.

Nous savons que 2020 a été une année difficile pour tout le monde, mais ne laissez pas cela vous empêcher de vous permettre de définir des intentions pour 2021 qui la rempliront d’activités et d’expériences qui vous feront vivre. Nous devons le faire pour nous-mêmes plus que jamais. Le projet 2021 commence maintenant.