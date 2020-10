Comment faire taire les conversations et les groupes sur WhatsApp pour toujours | Pixabay

L’application WhatsApp est l’une des préférées de millions de personnes et la vérité est qu’elle a un nombre infini de les fonctions vous pratiquez vraiment et aussi chaque jour surprend avec plus de nouvelles choses.

WhatsApp depuis le début de la quarantaine a été l’une des applications les plus téléchargées et aussi la plus utilisée par utilisateurs, il essaie donc de se mettre à jour continuellement pour que les gens soient toujours heureux et s’en tiennent à lui

C’est ainsi qu’il a sorti une nouvelle fonction pendant plusieurs mois où il prévoyait l’option d’autoriser les utilisateurs désactiver les groupes et les conversations pour toujours.

Cela est désormais possible et l’option de désactiver les groupes et les conversations est apparue dans la version bêta 2.20.201.10 de WhatsApp pour Android, et supprimez l’option “1 an” pour la changer en “Pour toujours“, laissant les deux autres options” 8 heures “et” 1 semaine “telles qu’elles étaient auparavant.

Cependant, la meilleure chose à propos de cette nouveauté est qu’elle est disponible dans la version bêta publique de WhatsApp pour le système d’exploitation Android, c’est-à-dire que tout le monde peut l’utiliser à partir de maintenant, il suffit de suivre quelques étapes:

Installez la version bêta 2.20.201.10 de WhatsApp pour Android Choisissez une conversation ou un groupe que vous souhaitez mettre sous silence Accédez aux options de conversation dans les trois points dans le coin supérieur droit Vous verrez “Silence notifications” avec la nouvelle option

Comme vous pouvez le voir, les étapes à suivre sont celles déjà connues précédemment pour pouvoir faire taire toute conversation dans l’application WhatsApp, donc la seule nouveauté est l’option pour toujours, au lieu de l’option d’un an, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Cette nouvelle option étant dans la version bêta publique de WhatsApp pour Android, il est possible qu’elle atteigne également tous les utilisateurs très prochainement.

Il est à noter que jusqu’à présent, il n’y a pas de détail de cette nouveauté pour le système d’exploitation iOS, cependant, il est très probable que les utilisateurs d’iPhone puissent également faire taire les conversations pour toujours.

Il ne fait aucun doute que jour après jour, nous pouvons voir de nouvelles choses à propos de cette célèbre application de messagerie instantanée et bien que certaines soient vraiment simples, d’autres ne le sont pas, mais grâce à Show News, vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur tout ce qui vient à WhatsApp, car Nous partageons constamment certains trucs et astuces pour vos meilleures performances.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Grâce à ses nombreuses astuces, WhatsApp continue d’attirer l’attention de millions d’utilisateurs, ce qu’ils remercient bien sûr pour la messagerie instantanée.

En fait, il y a quelques jours, nous avons partagé une astuce pour que vous puissiez voir qui vous a ou non parmi ses contacts.

Pour le savoir, il n’est pas nécessaire que vous téléchargiez une application tierce et celle-ci puisse entrer vos conversations privées et même des informations détaillées sur votre appareil, car vous n’avez besoin que d’utiliser certaines fonctions de WhatsApp.

La première chose à utiliser sont les listes WhatsApp, un outil assez puissant, en particulier pour découvrir qui vous a comme contact et qui ne l’a pas.

Entrez dans l’application WhatsApp et cliquez sur les trois points dans le coin supérieur. Là, vous devez cliquer là où il est dit “Nouvelle diffusion”. Ensuite, vous devrez sélectionner les utilisateurs qui, selon vous, n’ont pas enregistré votre numéro (essentiellement ceux qui ne voient pas leur photo de profil). Envoyez ensuite votre premier message, cela peut être un “Bonjour”.

C’est aussi simple que de savoir si quelqu’un vous a ajouté ou non, car une personne peut ne pas vous avoir parce qu’elle veut cacher certaines choses ou pour une autre raison.

Cela peut vous intéresser: astuce WhatsApp pour voir qui ne vous a pas parmi ses contacts