Comment deux gouttes! Elle ressemble à Jennifer Aniston mais elle est argentine | Instagram

On dit toujours que nous avons tous un double dans le monde et que certains pourraient même en avoir plus d’un, dans le cas de Jennifer Aniston, l’identité d’une femme qui vit en Argentine émerge et son portrait a déjà fait sensation sur les réseaux sociaux.

Souvent, Internet est responsable de trouver des similitudes entre des célébrités importantes avec des inconnus et à de nombreuses reprises, nous avons eu de grandes surprises.

En plus d’être le possesseur d’une grande beauté, Jennifer Aniston Elle est l’une des personnalités hollywoodiennes les plus établies et les plus populaires sur grand écran, il n’est donc pas surprenant que beaucoup de ses fans aient voulu partager quelques traits avec elle.

Et il y a vraiment des femmes qui portent cette satisfaction sur leur dos, un exemple est maintenant Antonella Marty, dont la photo est récemment devenue virale sur Internet après que le natif argentin ait trouvé une grande ressemblance avec la star de cinéma.

Marty est directeur du Centre pour l’Amérique latine à Atlas Network, un réseau mondial d’associations civiques. Cependant, maintenant, elle est plus célèbre pour être physiquement liée à l’actrice dans plusieurs films, mais principalement pour jouer “Rachel”, un personnage de la série inoubliable “Friends”.

Parmi les différents commentaires, beaucoup d’entre eux ont souligné que cette carte postale avait réussi à tromper leurs yeux, car s’ils la confondaient avec l’interprète, des blagues à son sujet surgissaient également.

Jennifer Aniston d’Arroyo Seco.

Jennifer est-ce toi?

Flash tu étais Jennifer Aniston

Jennifer Aniston qui parle espagnol?, Ont été quelques-unes des réactions.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Celle-ci a partagé un cliché dans lequel elle porte un “total look” accompagné de lunettes noires, ses cheveux blonds avec quelques reflets, ses yeux clairs et ses traits physiques pourraient la faire passer pour le double d’Aniston dans un film. Qu’en pensez-vous?

D’autre part, il y a de nouvelles nouvelles à propos d’elle comme l’un des protagonistes établis de la série à succès et classique “Friends”, ainsi que l’un de ses compagnons dans l’émission de télévision.

On parle de Matthew Perry qui a révélé ces derniers jours qu’il tenterait de lancer un mémoire dans lequel il exposerait, entre autres, certains des secrets de la série populaire.

Selon une source proche de Perry, l’ancien acteur et collaborateur d’Aniston lancerait un livre contenant quelques mémoires, qui répondrait également à certaines rumeurs qui circulaient dans les coulisses au sujet du casting qui composait l’émission.

Parmi ces confessions, Perry révélerait une supposée romance entre lui et Jennifer Aniston au début du programme, selon le magazine “Inquire” qui serait apparemment chargé de découvrir une partie des controverses qui ont entouré le phénomène télévisuel.

Les raisons renverraient à des intérêts économiques, a assuré une personne présumée proche de l’acteur.

Matthew n’est pas stupide. Il sait qu’un récit non censuré de son passage sur “Friends” serait un best-seller “, a déclaré une source proche de l’acteur au journal américain.

Matthew Perry a donné vie à son personnage de “Chandler Big” dans l’histoire qui a passé la plupart du temps dans une chaise rouge, qui est devenue une icône représentative de cette production.

Perry a acquis une grande popularité auprès de son personnage car dans la série, il personnifie le partenaire de “Monica Geller” (Courtney Cox), cependant, depuis un certain temps, l’acteur est resté à l’écart des projecteurs depuis sa participation, on savait qu’il traversait de forts problèmes de dépendance, et même reçu le soutien de Jennifer Aniston et Courtney, en particulier les deux seraient restés proches de lui, disent les versions.

Maintenant, quand les plans supposés de Matthew seront connus, la nouvelle serait quelque peu désagréable pour Aniston puisqu’elle ferait remarquer “ce n’étaient que des rumeurs de couloir”, apparemment cela a provoqué une grande agacement et des craintes que cela ait d’autres répercussions.