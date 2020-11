T

a chance de devenir un personnage nommé dans un roman à venir de Margaret Atwood fait partie des prix offerts demain lors d’une vente aux enchères silencieuse de trois jours au profit de Freedom from Torture.

«Dans mes romans, j’écris souvent sur un monde sans liberté et sans droits de l’homme. Cette fiction est une réalité cruelle pour les survivants de la torture qui sont soutenus par Freedom from Torture. Pour que ce travail vital se poursuive, je vous offre la chance d’avoir un personnage dans un futur roman ou une nouvelle qui porte votre nom. La vente aux enchères de cette année est un rappel opportun que si le monde est un endroit de plus en plus effrayant, nos voix sont puissantes et nous avons toujours la liberté de les utiliser. Bonne enchère! » dit Atwood.

Si vous préférez figurer dans un roman de Lee Child, Rose Tremain, William Boyd, Ken Follett ou Ian McEwan, ceux-ci sont également à gagner.

Parmi les autres prix, citons des œuvres d’art originales de Quentin Blake et Edmund de Waal, une collection de livres signés par Bernardine Evaristo, une soirée Zoom avec l’auteur de Bridget Jones, Helen Fielding, et une journée de lock-out avec Tracy Chevalier.

Parallèlement à la vente aux enchères, il y aura un festival littéraire virtuel avec des performances étoilées d’écrivains et d’acteurs. Les points forts incluent un club de lecture organisé par des célébrités et une table ronde, couvrant des livres qui nous ont tous aidés à traverser des temps difficiles, dirigés par Nikesh Shukla, Louise Doughty, Caleb Femi et l’actrice Fiona Shaw CBE, ainsi que des lectures de Thandie Newton, Tracy Chevalier, Jackie Kay et John Hegley, ainsi qu’une performance virtuelle spéciale de la chorale Sing for Freedom, composée de survivants, de membres du personnel et de bénévoles de Freedom from Torture.