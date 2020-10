Disneyland Resort est fermé depuis mars et bien que le parc ait clairement indiqué qu’il était prêt et disposé à rouvrir, les récentes directives de l’État de Californie concernant les parcs à thème ont rendu peu probable que les parcs puissent ouvrir de si tôt. Cependant, Disneyland a trouvé un moyen d’ouvrir au moins certains de l’un de ses deux parcs à thème. Comme Disney vient d’annoncer qu’à partir de novembre, certains magasins et restaurants de Disney California Adventure seront ouverts aux visiteurs.

La date exacte de la réouverture n’a pas été annoncée, mais en novembre, les magasins et les restaurants de Buena Vista Street, ainsi que le Smokejumpers Grill, situé dans la section Grizzley Peak de Disney California Adventure seront ouverts aux visiteurs. Cela intervient après la transformation de l’étape 17 de DCA en Disneyland Resort Backlot Premiere Shop, un emplacement de marchandise supplémentaire.

Disney appelle cette ouverture une extension du centre-ville actuellement ouvert de Disney, et c’est essentiellement cela. La porte principale de Disney California Adventure restera fermée dans un avenir prévisible. Il y a en fait une autre porte entre DCA et Downtown Disney. Ce n’est pas beaucoup utilisé ces jours-ci, mais c’était en fait la sortie principale du parc il y a plusieurs années, lorsque Buena Vista Street était encore en construction. En ouvrant ce chemin, les clients pourront entrer directement dans DCA depuis le centre-ville de Disney, après le Smokejumper Grill et sur Buena Vista Street.

Plus à venir…