uand nous nous rencontrons dans son appartement de Pimlico, je tiens à remercier Fat Tony. Il est vif, drôle et, sans lui, 2020 aurait été insupportable. Si vous ne le connaissez pas, recherchez-le sur Instagram – @dj_fattony_ – où il publie des mèmes qui résument le moment à ses 164000 abonnés, et votre humeur s’améliorera instantanément, malgré le deuxième verrouillage imminent. Un des préférés est le «dîner de Noël en famille», qui montre six bonhommes de neige réunis autour d’une table à l’extérieur. «Si vous faites la lumière sur quelque chose, cela va bien plus loin que si vous postez simplement le côté sérieux», explique le DJ, âgé de 54 ans, de son vrai nom Tony Marnach.

Il est ami avec Kate Moss («Je l’ai rencontrée quand elle avait 15 ans, elle est incroyable»), Donatella Versace (qui dîne toujours si vous travaillez avec elle et aura fait ses recherches et saura tout sur vous) et Meghan et Harry (il a joué au mariage royal mais a juré de garder le secret à ce sujet). En plus d’être la réponse de 2020 à Hogarth avec sa satire sociale, Tony a adapté son travail de jour à Covid. Avant l’annonce de lockdown 2.0, il jouait de petites soirées assis appelées «social discoing», ainsi que des sets diffusés en direct, y compris un événement de deux heures pour l’anniversaire de Victoria Beckham en avril.

Lockdown était nouveau pour Tony, qui avant cette année n’était pas familier avec les soirées. Il a commencé à jouer à 16 ans chez Rusty Egan et Steve Strange’s The Playground parce qu’il avait un travail à la porte et ils étaient «fatigués que je gémisse à propos de la musique. moi pour essayer de faire mieux ». Là, il a rencontré Marc Almond et Freddie Mercury, qui lui ont donné sa première ligne de cocaïne à 16 ans. «Je n’avais aucune idée de qui il était», dit Tony. «Je n’étais pas fan de Queen, je voulais juste aller à une fête». Depuis, il a fait le tour du monde en jouant aux after-parties de la semaine de la mode et sur des îles privées. Tony, Boy George et Naomi Campbell seraient, a-t-il dit, «sortir mercredi et rentrer à la maison le mardi suivant». «Je n’avais pas prévu de faire du DJ mais j’adore la musique», me dit-il. «J’adore le clubbing; cela m’a permis d’être dans un club de ma noix et d’être payé pour cela, que voulez-vous de plus? ”

Pourtant, être le roi des mèmes n’est pas si différent du DJing. «Il s’agit de collecter des choses, des mèmes ou de la musique, et de les partager quand le moment est venu, dans un ordre qui a du sens. J’ai plus de 150 000 mèmes sur mon téléphone. Instagram est une façon moderne de faire du DJ. » Un pour cent de ses postes sont politiques, estime-t-il – samedi, alors que le deuxième lock-out était annoncé, il a publié une photo du Premier ministre avec le message: «Nous devons agir maintenant! … À partir de jeudi. Parfois, le message est complètement sans vernis: “Avez-vous déjà regardé quelqu’un et pensé juste ‘c ***’?” «Ne me lancez pas dans la politique», dit-il. «Cela fait du bien de décharger ces gens parce que cela allège la charge. Ils doivent faire plus pour le peuple, et non pas prendre au peuple. »

La présentatrice de télévision Trisha Goddard est son fan le plus en vue. Elle aime tous ses posts Instagram et est libérale avec ses commentaires, comme une tante enthousiaste sur Facebook. «Les gens m’ont envoyé un message disant que je devais interdire Trisha», dit-il, consterné. «Ils ne comprennent pas l’humour de sa mère. Le monde a besoin de plus de gens comme Trisha. » Tony vient de terminer deux semaines de quarantaine après un voyage à Ibiza pour faire une conférence puis jouer un set, qui était «magique parce que c’était paisible, tous les gens qui ruinent l’île n’étaient pas là. Cela m’a rappelé 1986 ». Il était heureux de rester à la maison après («si vous avez commis le crime, vous devez faire le temps»). Son partenaire David Graham a maintenu le moral en jouant des airs de spectacle, tout comme en jouant avec leur chien Tailor.

Le moyen de surmonter cette pandémie, dit-il, est d’évoluer. «Il n’y a pas de normal, cela changera à jamais notre façon de faire les choses», dit-il. «Nous ne pouvons pas ouvrir de boîtes de nuit comme avant et je ne peux pas voir la saison des festivals se dérouler telle que nous la connaissons, mais nous pouvons adopter les nouvelles méthodes. Mon travail consiste à faire danser les gens, comme nous le pouvons maintenant.

Il y a des soirées secrètes mais Tony ne porte aucun jugement à leur sujet: «Prenez soin de votre propre hula hoop – arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres font et pensez à vous. Les gens ont besoin d’une libération en ce moment, pour aller quelque part où ils peuvent ressentir quelque chose de différent de ce qui vous est pompé. Peur du verrouillage, et nous n’avons même pas mentionné le Brexit. ».

L’attitude zen de Tony vient d’avoir traversé «beaucoup de douleur et de chagrin». En 2006, Tony a commencé à suivre un traitement pour toxicomanie et alcoolisme. À un moment donné, alors qu’il prenait de la méthamphétamine, il s’est arraché les dents avec un tournevis.

«Je ne pensais même pas que j’avais des problèmes de santé mentale quand j’ai fait ça», rit-il sèchement. «Vous voyez cette personne farfelue sur Instagram et vous pensez que son monde est incroyable, mais il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici.»

«C’était un tel soulagement d’admettre que j’avais besoin d’aide», poursuit-il. «Le jour où j’ai réalisé que c’était lorsque mon partenaire de l’époque m’a demandé ce qui m’était arrivé et je n’ai pas pu répondre. C’était ça. C’était un moment donné par Dieu. Le lendemain, je suis allé voir mon médecin généraliste. Il raconte l’histoire dans sa série YouTube The Recovery et reçoit chaque jour des centaines de messages de personnes sur leur santé mentale. Il répond à chacun.

Il lui a fallu du temps pour se sentir à l’aise en DJ. «J’ai eu cette grande soirée de bienvenue à Tony au Raymond Revuebar et je n’ai pas pu le faire. J’ai paniqué de ne pas pouvoir faire ça sobrement. C’était comme entrer dans une piscine où tout le monde était un bon nageur mais j’avais des brassards gonflables. C’est comme la première fois que vous faites l’amour, vous le construisez tellement et c’est la plus grande catastrophe. La drogue avait défini qui j’étais pendant 28 ans, il s’agissait de réapprendre à marcher. Ses dents sont maintenant parfaites, blanches et régulières («je les ai refaites en lock-out»), et il porte un t-shirt de sa nouvelle gamme, Arrogant Hypocrite, qu’il a tatoué sur ses mains. «J’ai commencé parce que le streetwear est un vêtement droit», dit-il. Sa gamme ne sera que de 100 pièces, principalement des t-shirts avec des images au dos qui accompagnent une histoire. Il en porte un avec lui et Leigh Bowery, «nous trahissons quelqu’un là-bas», dit-il.

Tony est né dans la maison d’en face, où vivait sa grand-mère. Sa mère, qui était surveillante du nettoyage pour Buckingham Palace et a rencontré les «charges» de la reine, a accouché dans les escaliers, «donc je suis comme un pigeon voyageur pour Pimlico». Il a grandi dans un domaine municipal à Battersea, «donc j’étais un connaisseur de la rue, j’ai grandi autour de gangs qui se battent». Son père était plombier et ils jouaient toujours de la musique à la maison – il se réveillait avec Elvis le week-end. Ses parents ne s’inquiétaient pas de sa sortie – «ils savaient que j’étais capable de prendre soin de moi». S’il avait un jeune de 16 ans, les laisserait-il faire de même? «Si j’avais un jeune de 16 ans dans ce climat actuel, je ne sais pas comment je serais. J’aime penser que je serai honnête avec eux.

Malgré Covid, Tony a été réservé pour DJ de nombreux événements, virtuellement et espérons-le dans la vraie vie à distance sociale pour le Nouvel An. Il prévoit de passer Noël à Soho Farmhouse et de revenir à Londres pour jouer de la musique afin que nous puissions danser jusqu’à 2021. «Nous aurons à nouveau de bons moments», dit-il en souriant. «C’est à vous de les créer.»