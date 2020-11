T

a pandémie oblige les gens à réexaminer leurs finances.

L’économie est près de 10% plus petite qu’elle ne l’était avant Covid, et la Banque d’Angleterre prévoit que les niveaux de chômage atteindront leur plus haut niveau depuis des décennies à près de 8% l’année prochaine. Les dernières données de l’Office for National Statistics ont montré que plus de 100 000 emplois ont été perdus pour la seule économie londonienne au cours de l’été.

Et bien que les récentes mises à jour de vaccins aient rayonné une lueur d’espoir dans le brouillard pandémique, ce n’est pas encore là.

Du guide du débutant à l’investissement en passant par les nouvelles applications intelligentes qui vous aideront à économiser de l’argent, voici quelques moyens simples de protéger vos finances contre une pandémie cet hiver …

Applications économiques

Si vous avez du mal à faire valoir votre argent jusqu’à la fin du mois, celui-ci est fait pour vous. Wagestream permet aux employeurs de s’inscrire et de laisser leurs employés puiser à l’avance une partie du salaire du mois suivant, au lieu d’avoir à recourir à un prêteur. La banque en ligne préférée des millénaires Monzo propose une fonctionnalité similaire.

Cet outil basé sur l’IA promet de “rendre la gestion de l’argent sexy”. Cleo peut analyser vos habitudes de dépenses et vous envoyer des conseils personnalisés et humoristiques pour vous aider à vous améliorer. Harry, 28 ans, de Stratford économise 400 £ chaque mois avec l’application. “Cela vous fait réfléchir à chaque achat et ne pas vous enterrer la tête dans le sable à propos de ce que vous dépensez.”

Un autre assistant IA, Plum, établit un lien avec votre compte bancaire, analyse les dépenses et transfère de petites sommes tous les quelques jours dans un pot d’épargne.

Facturé comme une option de paiement «qui vaut la peine d’attendre», Purple Dot Price permet aux clients d’acheter des articles de mode avec des remises d’environ 10% à 20% sur le prix du même article acheté immédiatement.

Cette nouvelle carte pourrait ne pas vous faire économiser de l’argent, mais elle aidera à sauver la planète. La start-up fintech basée à Londres prétend offrir la première carte de débit en bois au monde et consacre 80% de tous les bénéfices des frais à la plantation d’arbres. Il sera lancé en 2021, mais vous pouvez le pré-commander maintenant.

Si vous avez perdu votre emploi ou êtes à risque

Faites un budget et essayez de créer une réserve de trésorerie

Les experts en finance et en investissement avec lesquels nous nous sommes entretenus ont tous suggéré que la première chose à faire, et cruciale, est d’établir un budget strict.

Parcourez vos dépenses et réduisez les paiements inutiles, et fixez un objectif de dépenses réaliste qui vous permettra d’être prudent tout en ne vivant pas comme Scrooge.

Si vous êtes toujours au travail, essayez de créer un peu de réserve de trésorerie. Kat Mann, spécialiste de l’épargne et des investissements chez Nutmeg, gestionnaire de patrimoine numérique, a déclaré qu’elle conseillait de tenter d’économiser deux à trois mois de frais de subsistance essentiels en tant que fonds pour les jours de pluie.

Scott Mowbray, co-fondateur de la start-up de technologie financière Snoop, a déclaré qu’il recommandait d’essayer de mettre de côté trois à six mois de revenus pour fournir cet “espace de respiration bien nécessaire”.

Recherchez un changement de carte de crédit à 0%

Commencez par rembourser la carte avec le taux d’intérêt le plus élevé en premier. Si vous êtes sans travail, il vaut la peine de magasiner pour essayer de trouver une carte de crédit à 0% d’intérêt pour aider à arrêter l’accumulation de dettes.

Consultez le site MoneySavingExpert de Martin Lewis, où le gourou économe vient de publier un guide des cartes de crédit à 0% avec jusqu’à 20 mois de dépenses sans intérêt.

Demandez de l’aide à une organisation caritative ou gouvernementale

Les organismes de bienfaisance tels que Turn2Us fournissent une aide pratique, y compris un calculateur d’avantages et des conseils sur l’accès aux subventions.

Comment économiser pendant que WFH

Demander un allégement fiscal pour le travail à domicile

Pour l’année d’imposition avril 2020 à avril 2021, HMRC a étendu cette politique aux personnes travaillant à domicile à temps partiel. Tout le monde peut réclamer 6 £ d’allégement fiscal par semaine travaillée à domicile, ce qui équivaut à environ 1,20 £ par semaine pour un contribuable au taux de base.

Changez votre énergie, Internet et d’autres fournisseurs de services

Le changement peut prendre du temps, mais cela vaut souvent la peine de quitter les tarifs existants trop chers. Essayez de jeter un œil à l’application de comparaison USwitch – elle se présente comme rendant l’ensemble du processus moins stressant en vous permettant de gérer tous vos fournisseurs et de basculer entre eux dans l’application.

Plongez un pied dans les actions et les actions

Marcus Stuttard, responsable des marchés primaires britanniques et Aim au London Stock Exchange Group, dit que «l’essentiel» est de faire des recherches sérieuses avant d’investir dans quoi que ce soit – et de ne pas se laisser décourager par le jargon financier.

“L’une des choses que nous avons faites au fil des ans est de nous assurer que de nombreuses informations sont disponibles pour les individus ou les institutions”, a-t-il déclaré. «Sur les marchés financiers, il y a un peu de jargon, mais plus on s’y familiarise, plus il est facile à comprendre.

“Vous n’avez pas besoin d’aller à une masterclass d’investisseurs … Vous pouvez faire la recherche depuis votre propre appareil assis sur le canapé.”

Kat Mann, spécialiste des investissements, a déclaré que ses deux meilleurs conseils sont d’avoir un objectif clair pour votre investissement et d’établir votre appétit pour le risque.

(

Essayez de remplacer un podcast financier par votre routine d’écoute…

/ Lauren Kashuk / Unsplash)

«L’argent est une chose émotionnelle, mais quand il s’agit d’investir, il est bon d’essayer d’être clair d’esprit, et avoir un objectif initial aide à cela», dit-elle.

Investir pour les débutants

Une bonne option pour ceux qui débutent est de trouver «un portefeuille construit pour vous qui est vraiment bien diversifié».

Diversifié signifie que votre argent sera réparti sur des éléments tels que les obligations d’État et les liquidités, qui sont considérés comme des investissements à faible risque et à plus haut risque.

Les marchés et les investissements peuvent être un sujet délicat à comprendre, et les podcasts peuvent être un excellent moyen d’entrer. Le podcast Money Talks de The Economist est disponible pour toute personne disposant d’un abonnement Spotify. Il couvre tout, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, aux licornes technologiques et à ce qui se passe sur les marchés. Il est publié tous les mardis et parvient à intégrer une énorme quantité d’informations de base et actuelles dans votre investissement en temps d’écoute de 25 minutes.

Le géant du renseignement sur les marchés S&P Global a récemment commencé à publier un podcast ESG Insider, qui vaut également la peine d’être essayé.

ESG est un terme clé que tout nouvel investisseur doit connaître. Il représente l’environnement social et la gouvernance et est devenu une priorité pour les entreprises, car les investisseurs cherchent à investir leur argent dans des entreprises qui non seulement génèrent des bénéfices, mais gèrent des entreprises respectueuses de l’environnement et socialement responsables.

Si vous êtes prêt à payer une petite somme pour développer vos compétences en investissement, il pourrait être intéressant de consulter la nouvelle application d’informations financières Finimize. Le site d’abonnement prétend “faire de la finance un jeu d’enfant”. Il propose un bulletin d’information du matin sur l’actualité financière rédigé en termes simples, sans le jargon, pour les nouveaux investisseurs.

Essayez de lire A Little History of Economics de Niall Kishtainy. Il a été salué par un lauréat du prix Nobel d’économie comme “une excellente introduction pour les débutants”.

Enfin, cela vaut vraiment la peine de regarder le blockbuster hollywoodien The Big Short. Le film a non seulement des stars visibles, mais parvient à expliquer les titres adossés à des hypothèques sans vous endormir.

Cet article est une discussion générale sur des sujets financiers et ne constitue pas une recommandation d’investissement ou un conseil financier individuel.