Elizabeth Henstridge: Je veux dire, cela peut littéralement sauver des vies. Il s’agit de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser. Et je pense que si les gens peuvent garder Smile Train à l’esprit, quand ils viennent pour donner à des associations caritatives. Nous soutenons le fait que c’est là que nous mettons notre argent et donnons notre temps et notre argent. Et donc je pense, vous savez, si nous pouvons, si nous pouvons aider à collecter des fonds, cela peut aider à sauver la vie de ces enfants qui, autrement, n’auraient pas accès à ces soins incroyables, alors c’est un peu tout ce que nous pourrions demander, mais aussi , juste pour aider à passer le mot

Zach Abel: Je pense que cette année, en particulier, je pense que cela a été une période vraiment éprouvante économiquement pour beaucoup de gens. Et donc évidemment, ce serait merveilleux de recevoir autant d’argent que possible, mais aussi de marquer la Journée mondiale du sourire et de marquer Smile Train. Peut-être que cette année, les temps sont vraiment difficiles, mais l’année prochaine ou dans le futur… Ce serait incroyable et je pense que beaucoup de gens ne réalisent même pas que c’est quelque chose qui nécessite un traitement de la manière dont il le fait. Parce que 540 bébés naissent chaque jour avec une fente et qu’elle met la vie en danger. Donc je pense que si nous pouvons juste avoir autant de globes oculaires que possible. C’est incroyable ce qui peut arriver.