Peut-être pensez-vous que bloquer certains contacts WhatsApp est la solution pour ne plus recevoir de messages de cette personne, cependant, il existe une autre option que vous pouvez utiliser, donc cette fois nous allons vous montrer ce que vous pouvez faire.

L’application de messagerie WhatsApp a activé un nouveau une fonction pour pouvoir faire taire les personnes que vous voulez indéfiniment.

Afin de réaliser le tour, vous devez suivre étape par étape ce que nous vous indiquons, car cela vous intéressera sûrement plus que vous ne le pensez.

Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de gens qui bloquent les autres quotidiennement, soit à cause d’une discussion, soit simplement parce que vous ne voulez pas qu’ils sachent à votre sujet, il existe donc un tutoriel simple pour ne plus jamais recevoir de textes de cette personne sans avoir besoin de le retirer de WhatsApp.

Pour ce faire, il n’est pas nécessaire que vous deviez télécharger une application tierce, car beaucoup d’entre elles vous demandent des autorisations pour pouvoir accéder à la fois à vos contacts et à vos informations personnelles ou à votre galerie.

Heureusement, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la même application et il vous suffit de suivre ces étapes simples:

La première chose à faire est d’entrer dans l’application WhatsApp. Ensuite, vous devez vous rendre à la personne que vous souhaitez bloquer. Une fois que vous avez terminé cette étape, appuyez sur les trois points supérieurs et accédez à “Désactiver les notifications”. Là, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous et vous devriez cocher l’option «Toujours» et vous ne devriez pas sélectionner l’option «Afficher les notifications». Après cela, envoyez cette personne à Files et c’est tout.

Avec cette astuce simple, vous ne recevrez jamais de notifications de WhatsApp cette personne ne saura même pas que nous l’avons de cette façon, cependant, vous continuerez à voir son statut, sa photo de profil et sa dernière connexion.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est l’une des rares applications qui se soucie vraiment de l’expérience des utilisateurs lorsqu’ils entrent dans son application, c’est pourquoi ils effectuent des mises à jour très fréquemment, rendant la communication plus pratique et plus simple entre les personnes. .

Cependant, tout le monde ne sait pas exactement comment tirer le meilleur parti de l’application populaire, alors ici, à Show News, nous partageons constamment des informations sur l’utilisation de WhatsApp afin que vous en tiriez le meilleur parti et que tout soit beaucoup plus facile pour vous.

Les créateurs de WhatsApp Ils ont développé plusieurs outils afin que les utilisateurs puissent naviguer à l’aise dans l’application.

Cependant, cela est inconnu de la plupart des gens, c’est pourquoi la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application:

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Consulter les messages sans toucher le téléphone portable Utiliser des autocollants dans les conversations Lire les messages sans être en ligne Gérer qui peut nous ajouter à des groupes Contrôler leurs groupes

D’autre part, ces derniers jours une mise à jour de l’application de WhatsAppCependant, beaucoup se demandent maintenant si cette version fonctionne vraiment ou non.

Cette version serait censée améliorer et donner plus de sécurité à vos conversations et vous donner des avantages exclusifs que l’application d’origine n’a pas, cependant, ce n’est qu’un canular, car il s’agit d’un simple virus qui peut endommager à la fois votre compte et votre appareil. mobile.

Cette mise à jour concerne un «cheval de Troie» connu sous le nom de malware qui, lorsqu’il est exécuté, donne un accès à distance au créateur de ce cheval de Troie et peut ainsi accéder à vos informations que vous enregistrez sur votre appareil.

