Comment envoyer des messages temporaires sur WhatsApp et WhatsApp Web

Cette fois, nous allons vous apprendre à envoyer des messages temporaires à la fois dans l’application de WhatsApp Oui Web WhatsApp afin qu’ils s’autodétruisent après 7 jours après avoir été envoyés depuis votre appareil ou ordinateur, alors lisez la suite.

Récemment, l’application de messagerie temporaire qui auto-destruction tous les 7 jours sur les applications mobiles, les applications de bureau et WhatsApp Web.

C’est en novembre dernier que la société avait annoncé la disponibilité de la fonction après l’avoir testée longuement en version bêta, et maintenant après tant de temps d’attente, elle est déjà disponible pour tous les utilisateurs, comme nous l’avons vu.

L’idée est que, lorsqu’elle est activée, la fonction supprime à la fois nos messages reçus et envoyés dans une conversation, y compris également les audios et autres contenus multimédias.

C’est pourquoi aujourd’hui ici dans Show News, comme d’habitude au quotidien, nous allons vous expliquer comment utiliser les messages éphémères de WhatsApp, WhatsApp Desktop et WhatsApp Web.

Et la vérité est que l’activation de messages temporaires dans une conversation n’a pas beaucoup de science, car dans le cas d’un utilisateur individuel, dans le système d’exploitation iOS et Android, nous devrons accéder à un contact depuis le panneau de conversations, et une fois que nous aurons entré dans leur conversation, nous allons toucher sur le nom.

Cela nous mènera à “Coordonnées”, le menu où nous trouverons l’option “Messages temporaires” et une fois que nous cliquons là-bas, WhatsApp Il vous expliquera comment cela fonctionne et nous permettra d’activer et de désactiver l’option.

Il est à noter que dans WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop, les étapes sont très similaires à celles que nous avons vues sur l’appareil mobile.

Nous accédons aux coordonnées de la conversation où nous voulons activer les messages temporaires, et nous marquons l’option.

En activant cette option, vous pourrez bénéficier des avantages et des possibilités qu’offrent les messages autodestructeurs.

En fait, c’est ainsi que l’entreprise explique les particularités et les limites de cette nouveauté, quelque chose de nouveau et sans doute quelque peu fondamental.

Chacun des utilisateurs d’une conversation normale peut activer la fonction, mais en groupe, la possibilité de le faire sera uniquement entre les mains des administrateurs.

Bien que les messages temporaires disparaissent en une semaine, il est extrêmement important de se rappeler WhatsApp indique, car l’aperçu de notification peut ne pas être supprimé, et cela inclut Android, iOS, macOS et, dans ce cas, Windows 10.

Cependant, si vous répondez à un message éphémère sous forme de rendez-vous, même après sept jours, le message cité est toujours visible.

Si un message éphémère est transféré à un groupe où les messages éphémères sont désactivés, il restera visible dans la conversation transférée.

De plus, si un utilisateur effectue une sauvegarde alors que le message éphémère est toujours visible, il sera inclus dans la sauvegarde, car les messages éphémères seront supprimés lorsqu’un utilisateur restaure une sauvegarde.

Les photos envoyées par la conversation temporaire seront supprimées des photos de l’application, cependant, si l’enregistrement automatique est activé dans la galerie du smartphone, les photos resteront sur les différents appareils même lorsque le jour de la suppression de messages.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ou en même temps pas, l’application WhatsApp est entrée dans nos vies il y a plus de 10 ans dans le but de nous rendre tout beaucoup plus facile et maintenant grâce à l’application de messagerie, nous pouvons être en communication 24 heures sur 24 et un clin d’œil à parler à des gens à des milliers de kilomètres.

