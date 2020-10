Google a la possibilité d’envoyer des SMS depuis le Web avec Android Messages. Cette fonctionnalité donne aux utilisateurs beaucoup plus de flexibilité pour choisir comment et où ils peuvent mener des conversations. Tant que votre smartphone Android est allumé, vous pouvez envoyer des SMS depuis un ordinateur de bureau ou même d’autres appareils mobiles, y compris des produits iOS comme un iPad si vous ouvrez simplement Safari. Outre le texte, vous pouvez également envoyer des emoji, des autocollants et des images sur le Web.

Pour utiliser Android Messages sur le Web, vous devez utiliser Android Messages comme application principale de messagerie texte sur votre téléphone. Je l’aime très bien, et Google planifie clairement de grandes choses pour l’avenir, mais si vous préférez, par exemple, l’application de messagerie par défaut de Samsung ou autre chose, les deux ne fonctionnent pas ensemble.

Avec cela à l’écart, commencer et configurer les choses est assez simple.

Assurez-vous que la dernière version d’Android Messages est installée sur votre téléphone Accédez à messages.android.com sur l’ordinateur ou sur un autre appareil à partir duquel vous souhaitez envoyer un SMS. Vous verrez un gros code QR sur le côté droit de cette page. Ouvrez Android Messages sur votre smartphone. Appuyez sur l’icône avec trois points verticaux en haut et à l’extrême droite. Vous devriez voir une option «Messages pour le Web» dans ce menu. Appuyez sur «Scanner de code QR» et pointez l’appareil photo de votre téléphone vers le code QR de votre autre appareil. En moins d’une seconde, votre téléphone vibrera et les deux seront liés. Vous devriez remarquer que vos conversations apparaissent dans la colonne de gauche de la fenêtre du navigateur. Google dit que “les fils de conversation, les contacts et autres paramètres seront cryptés et mis en cache sur votre navigateur.”

Remarque: cela ne signifie pas que vos conversations textuelles réelles sont cryptées. Ils ne sont pas.

Et c’est tout. Pour vous assurer de ne pas avoir à répéter le processus QR, vous pouvez garder votre ordinateur associé à votre téléphone en activant “Se souvenir de cet ordinateur”. Il y aura probablement une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez l’activer la première fois que vous utilisez la version Web de Messages. Si vous l’avez manqué, accédez simplement au menu des paramètres, auquel vous pouvez accéder à partir de la version Web d’Android Messages en cliquant sur l’icône à trois points à droite de “Messages”. (Bien sûr, vous ne devriez pas l’activer si vous utilisez un PC public auquel d’autres personnes peuvent facilement accéder.)

Quels navigateurs fonctionnent avec Android Messages sur le Web?

Chrome Firefox Microsoft Edge Safari

Lol Je viens d’envoyer un SMS depuis mon téléphone Android en utilisant Safari sur mon iPad s’avère que le Web est soigné. – Dieter Bohn (@backlon) 19 juin 2018

Supprimer l’accès d’un ordinateur à vos messages

Si vous souhaitez révoquer l’accès d’un navigateur Web à vos conversations et à vos messages, vous pouvez le faire rapidement depuis votre smartphone Android. Revenez à la zone “Messages pour le Web” d’Android Messages et vous pouvez choisir de vous déconnecter de certains ordinateurs ou de tous en un clic.

Il y a un mode sombre!

Les thèmes sombres peuvent être utiles si vous constatez que tous les blancs et gris clairs d’une application peuvent surcharger vos globes oculaires la nuit. Si vous souhaitez activer le thème sombre Messages sur mobile, appuyez sur la même icône avec trois points verticaux et recherchez “Choisir le thème”. Vous pouvez choisir la lumière, l’obscurité ou la valeur par défaut du système.

Sur l’application Web, vous trouverez «Activer le thème sombre» dans le menu que vous obtenez après avoir cliqué sur l’icône à trois points à droite de «Messages.

Gardez votre téléphone allumé

Les messages Android sur le Web ne peuvent pas fonctionner indépendamment de votre smartphone. Donc, si votre batterie meurt ou si votre téléphone s’éteint pour une raison quelconque, vous ne pourrez plus envoyer de SMS depuis votre ordinateur.

Faites glisser le contenu multimédia dans la conversation Android Messages

Envoyer une photo depuis Android Messages sur le Web est extrêmement simple. Vous pouvez utiliser l’icône des pièces jointes – à droite des emoji et des autocollants – ou simplement faire glisser et déposer le contenu multimédia dans la fenêtre de conversation pour envoyer un MMS.

Mise à jour du 5 octobre à 17 h 05 HE: Cet article a été initialement publié le 19 juin 2018 et a été mis à jour pour inclure les modifications mineures apportées aux menus.