Profitez de nos deux recettes rafraĂźchissantes et dĂ©licieuses d’eau de mangue.

Pour prĂ©parer ces deux recettes d’eau de mangue, vous aurez besoin des ingrĂ©dients suivants

Mangue et fraises

1 tasse de mangue pelée et coupée en dés

3 tasses de fraises, sans feuilles et coupées en deux

1/8 tasse de jus de citron fraßchement pressé

2-3 tasses d’eau froide

1/8 tasse de miel

Glaçons

Mangue, noix de coco et chia

1 litre d’eau de coco

1 mangue, pelée et coupée.

4 cuillĂšres Ă soupe de graines de chia

Glaçons

préparation

Mangue et fraises

Ajoutez les fraises, la mangue, le jus de citron, le miel et l’eau froide dans le mixeur. MĂ©langez trĂšs bien. Placez l’eau dans une cruche et mettez au rĂ©frigĂ©rateur pendant 15 Ă 30 minutes. Servez dans des verres avec des glaçons.

Mangue Ă la noix de coco et chia

Ajoutez la mangue et l’eau de coco dans le mixeur. Bien mĂ©langer jusqu’Ă ce qu’il n’y ait plus de morceaux de mangue. Placer l’eau dans une cruche et ajouter les graines de chia, bien mĂ©langer et rĂ©frigĂ©rer 10 minutes. Servir dans un verre avec des glaçons.

