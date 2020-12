Les buñuelos sont un mets traditionnel colombien à déguster à Noël accompagné d’une crème anglaise ou pour accompagner un petit-déjeuner quotidien. Ils sont faits avec du fromage frais salé de la côte et de la farine de manioc, ils sont délicieux!

Pour préparer des beignets colombiens, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr de fromage moulu (1 Lb)

500 gr de fécule de maïs (1 Lb)

1 tasse d’eau

1 oeuf

1 cuillère à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de fécule de manioc

¼ cuillère à café de levure chimique

Sel au goût

préparation

Dans un bol, ajouter tous les ingrédients secs et bien mélanger, puis ajouter les œufs et bien pétrir. ´Ajoutez de l’eau petit à petit pendant que vous pétrissez jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène (attention à ne pas ajouter trop d’eau pour que lors de la friture elles n’explosent pas) Dans une grande casserole, faites chauffer suffisamment d’huile pour faire frire les beignets. Lorsque l’huile est chaude, faites une boule d’essai et ajoutez-la à l’huile. Si la balle commence à bouillonner, remonte à la surface et tourne, il est temps de commencer à former les boules et de commencer à les frire. Faites frire les beignets jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Tenez compte de la taille des boules car rappelez-vous que le La pâte à beignets pousse avec la chaleur de l’huile. Faites frire les beignets jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis retirez-les pour égoutter sur une serviette. Dégustez-les avec du chocolat chaud ou du gruau froid.

