Les chilaquiles verts sont une recette traditionnelle mexicaine parfaite pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, à votre choix. Lisez la suite pour en savoir plus sur les ingrédients de cette recette délicieuse et facile.

Pour préparer les chilaquiles verts, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 paquet de tortillas de maïs

6 tomatilles vertes

2 poivrons serrano

1/2 oignon

1 gousse d’ail

1/4 bouquet de coriandre

Huile végétale

Sel

Pour 2 portions

préparation

Sur une planche, coupez les tortillas en 4, formant des triangles. Vous pouvez les cuire de deux manières: au four ou frits. Cuits au four, disposer sur une plaque en laissant un espace entre eux et cuire au four pendant 10 à 15 minutes à 200 ° C ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Dans la poêle, faire revenir à feu moyen élevé jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis retirer du feu et égoutter l’excès d’huile sur les serviettes.Dans une poêle ou un comal, griller les tomatilles vertes, les piments, l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient presque uniformément grillés. mixez les tomatilles vertes, l’oignon, l’ail et les piments fraîchement grillés, la coriandre et ¼ tasse de bouillon de légumes. Assaisonnez avec du sel. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient bien incorporés.Dans une poêle à feu moyen, chauffer une cuillère à soupe d’huile et ajouter la sauce. Remuer et cuire jusqu’à ébullition, puis baisser le feu et cuire encore 5 minutes.Pour servir, faire un lit de frites et verser la sauce, puis servir la crème, l’oignon et garnir d’un œuf fraîchement frit. Prendre plaisir.

