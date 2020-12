Le champurrado est une boisson typiquement mexicaine préparée avec de la pâte de maïs, du chocolat, de la cannelle et de l’eau. Il est délicieux et très simple à préparer, idéal pour accompagner certains tamales.

Pour préparer un délicieux champurrado, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

8 tasses d’eau

5 oz de piloncillo ou ½ tasse de sucre

1 bâton de cannelle

2 tablettes de chocolat mexicain de 185 grammes (un autre type de chocolat peut également être utilisé)

¾ tasse de semoule de maïs

Pour 8 tasses

Préparation:

Dans un bol, ajoutez 2 tasses d’eau et la semoule de maïs. Mélangez à l’aide d’un batteur à main jusqu’à obtenir une texture crémeuse sans grumeaux.Mettez 6 tasses d’eau dans une casserole et faites chauffer à feu moyen. Ajouter le piloncillo et le bâton de cannelle. Bien mélanger et laisser chauffer jusqu’à ébullition, puis baisser le feu et cuire encore 10 minutes ou jusqu’à ce que le piloncillo soit dissous, puis ajouter les tablettes de chocolat et remuer de temps en temps, laisser cuire jusqu’à dissolution complète. Enfin, ajoutez lentement l’eau et le mélange de maïs en remuant avec le batteur à main.Une fois les ingrédients incorporés, augmentez la température à feu moyen-vif jusqu’à ébullition, puis baissez le feu et laissez cuire. pendant 6 minutes. Le mélange doit déjà être épais à ce stade. Retirer du feu Servir très soigneusement, car la boisson doit être bue chaude, à déguster en compagnie de délicieux tamales.

À ne pas manquer: Christmas Fruit Punch, Vegan Hot Chocolate.

Découvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos délicieuses recettes.

Article précédentBouleau de cannelle en forme d’étoile