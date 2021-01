je

Je suis à quelques centimètres de regarder le plus bel oiseau que j’aie jamais vu, l’ara écarlate. Et bien qu’il semble à moitié aussi heureux de me voir, je suis absolument fasciné par sa grâce et ses nuances vives de rouge, de bleu et de jaune.

Quelques arbres le long, deux aras jacinthes couleur cobalt sont perchés sur une branche accompagnés de perruches vertes. Maintenant, c’est en soi une journée réussie d’observation des oiseaux par tous les standards; sauf que nous ne sommes pas dans la nature, mais au Rescate Wildlife Rescue Center (anciennement ZooAve) à Alajuela, à la périphérie de la capitale du Costa Rica, San Jose. Construit sur 34 acres de forêt tropicale, le centre sauve plus de trois mille animaux chaque année, dont la grande majorité est relâchée dans la nature.

Au cours de ma visite de six heures, je vois un singe à un bras, un tapir, un jaguar, des coyotes, des crocodiles, des tortues (beaucoup d’entre eux), le tamarin de Geoffroy et une grande variété d’oiseaux, dont beaucoup passeront leur vie dans le sanctuaire de soins. à Rescate. Grecia – le premier toucan à recevoir une prothèse de bec imprimée en 3D – est en quelque sorte une célébrité ici, posant pour une photo après l’autre, insensible aux enfants surexcités. L’histoire de ses violences brutales a fait la une des journaux nationaux, ce qui a provoqué un tollé public exigeant un changement de la loi. De nos jours, elle est un symbole contre la cruauté envers les animaux et un rappel que le commerce illégal d’animaux de compagnie, le braconnage et la déforestation restent une menace constante pour la faune.

Environ neuf cents espèces d’oiseaux existent dans l’habitat riche en biodiversité du Costa Rica composé de zones humides, de rivières, de plaines arides et de montagnes parsemées de volcans. Poás, l’un des cinq volcans actifs du pays, n’est qu’à une courte distance du centre de sauvetage et un délice pour tous ceux qui souhaitent ressentir le frisson des bulles et de la fumée s’élevant des fumerolles à 2700 mètres d’altitude. Avec 320 mètres de profondeur et près d’un mile de diamètre, c’est aussi le plus grand cratère actif du monde. Réservez un créneau tôt le matin (vers 7 heures du matin) pour obtenir les meilleures chances de vue – et si vous avez l’intention de le faire, passez la nuit au Xandari Resort & Spa.