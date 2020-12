Avec cette recette, nous vous expliquons comment prĂ©parer un mole poblano Ă partir de zĂ©ro. Vous pouvez l’accompagner avec ce que vous voulez, enmoladas, chilaquiles ou poulet, la saveur est incroyable!

Pour préparer la taupe poblano, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

6 piments ancho

4 piments pasilla noirs

2 poivrons mulĂątres

1/4 tasse d’amandes

1/4 tasse d’arachides

1/2 tasse de raisins secs

1 tortilla

2 clous de girofle

2 poivrons gras

1 bĂąton de cannelle

1/2 cuillĂšre Ă soupe d’anis

2 gousses d’ail

1/2 oignon

1 tablette de chocolat

2 tasses de bouillon de poulet

graines de sésame

L’huile de maĂŻs

Sel au goût

préparation

Dans une poĂȘle Ă feu moyen, ajoutez de l’huile et quand elle est chaude, ajoutez les piments Ă frire jusqu’Ă ce qu’ils libĂšrent leur couleur et soient brillants. Cela prendra environ 1 Ă 2 minutes. Retirez-les ensuite et laissez-les reposer dans un rĂ©cipient.Dans la mĂȘme poĂȘle que les piments, ajoutez les amandes, les cacahuĂštes, les raisins secs, la tortilla, l’anis et les Ă©pices. Remuez bien et faites frire pendant 4 minutes.Ajoutez les piments et le bouillon de poulet dans le mixeur pour qu’ils se mĂ©langent mieux, puis ajoutez petit Ă petit le reste des ingrĂ©dients et le bouillon de poulet jusqu’Ă obtenir une pĂąte homogĂšne et Ă©paisse. Ajoutez ensuite le sel souhaitĂ© et la sauce sera plus ferme.Dans une casserole, faites cuire la sauce Ă feu trĂšs doux en remuant pour qu’elle ne brĂ»le pas. Quand il bout et Ă©paissit, couvrez en laissant un espace pour que les saveurs soient prĂ©servĂ©es. Laissez cuire jusqu’Ă ce qu’une couche de couleur diffĂ©rente apparaisse, environ 20 minutes. Éteignez le feu et prĂ©parez avec ce que vous prĂ©fĂ©rez.

