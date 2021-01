O

L’un des nombreux aspects difficiles de cette période de verrouillage à l’échelle nationale dans laquelle nous sommes entrés est l’effet qu’elle peut avoir sur notre peau.

Être coincé à l’intérieur signifie que la peau ne reçoit pas autant de la précieuse vitamine D dont elle a besoin pour briller, et l’anxiété et l’insomnie que beaucoup d’entre nous ressentons peuvent entraîner une peau terne et terne et des éruptions cutanées.

Mais ce n’est pas parce que nous ne pouvons plus aller dans notre salon préféré pour un soin du visage que nous ne pouvons pas donner à notre peau un peu d’attention à la maison. En fait, tout ce temps supplémentaire sur nos mains fait de l’isolement le moment idéal pour prendre soin de soi.

Envie de vous offrir à vous-même ou à un être cher un soin du visage de qualité salon à la maison? Nous avons parlé à Andrea Pfeffer, fondatrice de la clinique de soins de la peau Fitzrovia Pfeffer Sal, pour obtenir des conseils sur la façon de commencer.

(Andrea Pfeffer, fondatrice de la clinique de soins de la peau Pfeffer Sal / Pfeffer Sal)

«Avant de commencer, déterminez votre concentration pour votre visage. Vous cherchez à décongestionner la peau, à favoriser l’hydratation, à réduire la pigmentation ou simplement à lui donner un éclat sain? Chaque objectif nécessitera des produits et des approches légèrement différents », dit-elle.

Pfeffer Sal a créé six packs de soins du visage pour la maison conçus pour cibler différents besoins de la peau, comme la santé globale de la peau, la pigmentation, l’acné et la congestion, le rajeunissement, la sensibilité et l’éclat. Le salon offre également aux clients la possibilité de réserver des créneaux de traitement virtuels avec des thérapeutes sur place pour guider les gens tout au long du processus de traitement.

Selon Pfeffer, la chose la plus importante à faire lors de l’exécution d’un soin du visage à la maison est de créer un bel espace de détente, de mettre vos vêtements confortables, de jouer de la bonne musique et de préparer le terrain pour un moment de détente sans distractions. Disposez vos produits, respirez profondément et laissez tomber vos épaules. Et commencez.

Étape 1: Le nettoyage

Commencez votre visage par un double nettoyage pour vous assurer que votre peau est parfaitement préparée pour toutes vos autres potions précieuses. Utilisez de l’eau tiède pour votre nettoyage car les températures extrêmes exercent un stress sur l’approvisionnement en sang de votre peau et peuvent entraîner des rougeurs, des veines cassées, une déshydratation et une barrière compromise. Prenez votre temps pour nettoyer et entrez vraiment dans les coins du nez, de la racine des cheveux et derrière les oreilles car ces zones sont souvent oubliées et sont des points chauds pour les points noirs et la congestion. Prenez votre nettoyant le long de votre cou et sur votre poitrine aussi. Si vous avez plus d’un nettoyant sous la main, utilisez d’abord un nettoyant doux pour dissoudre le maquillage et la saleté, puis un nettoyant laiteux ou crémeux. Pas de nettoyant du tout? L’huile de coco est un excellent nettoyant d’urgence si vous êtes absent!

Nettoyant fouetté, 38 £, Botane. Achetez-le ici

Nettoyant 27, 40 £, Cosmétiques 27. Achetez-le ici

Étape 2: Exfoliation

L’exfoliation devrait être la prochaine étape, car elle éliminera les cellules mortes de la peau et autres débris qui pourraient bloquer la pénétration de vos sérums. Lorsque vous appliquez des exfoliants contenant des enzymes (mieux pour les peaux sensibles) ou une légère concentration d’acides (idéal pour la texture, l’acné et les dommages causés par le soleil), il est normal de ressentir une sensation de picotement. Si cela se produit, vous pouvez taper doucement avec vos doigts sur tout le visage comme si vous jouiez du piano. C’est notre petite technique de distraction que nous utilisons dans les traitements qui aide à se débarrasser de l’inconfort, mais aussi un moyen de stimuler subtilement la microcirculation ce qui signifie une meilleure absorption du produit. Si vous n’avez pas d’exfoliant, appliquez du miel sur la peau et tapotez doucement, le miel collant ramassera les cellules mortes de la peau. Puis rincez à l’eau tiède.

(Pfeffer Sal)

Exfoliant Esse Microderm £ 33.50, Achetez-le ici

Rescue Skin Peel, 65 £, Ling. Achetez-le ici

Étape 3: sérums

Ensuite, appliquez vos sérums – une règle générale pour les routines de soins de la peau est du plus fin au plus épais, alors rappelez-vous que si vous superposez de nombreux produits différents. Conservez vos sérums au réfrigérateur afin qu’ils aient un effet rafraîchissant lorsque vous les appliquez. Si vos sérums ont suffisamment de glissement, utilisez cette fois pour vous faire un massage rapide avec vos mains ou avec un outil de massage si vous en avez un à portée de main.

Sérum essentiel, 85 £, Pfeffer Sal. Achetez-le ici

Concentré Sublime Radiance, 105 £, Brad. Achetez-le ici

Étape 4: masques

Tirez le meilleur parti de vos masques – ils contiennent généralement une riche concentration d’ingrédients, alors ne vous précipitez pas pour cette partie. Raid votre armoire de cuisine pour plus de bonté à combiner avec eux. Le miel est nourrissant et cicatrisant, ce qui en fait un produit polyvalent. Le vinaigre de cidre de pomme est fantastique à ajouter aux masques d’argile pour un coup de pouce supplémentaire décongestionnant et probiotique. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes de votre huile pour le visage préférée pour vraiment améliorer les résultats du masque. Si vous rencontrez des conditions différentes sur différentes zones du visage, le multi-masquage est un moyen fantastique de fournir un traitement sur mesure à la maison.

Lorsque le masque est en place, fermez les yeux et utilisez le temps pour faire des exercices de méditation ou de respiration. Les tranches de concombre peuvent sembler un peu rétro, mais elles ont un effet calmant et hydratant, alors ne les sautez pas si vous en avez dans le réfrigérateur. Vous pouvez également utiliser des cuillères à café qui ont refroidi au réfrigérateur et les poser sur les yeux fermés pour réduire les poches.

Si votre masque est à base d’argile ou d’un masque en feuille, assurez-vous de le retirer avant qu’il ne sèche, car ils peuvent en fait éliminer toute cette précieuse humidité de votre peau s’ils sont laissés trop longtemps. Si votre masque est à base de crème, une belle astuce consiste à le masser en une couche très fine dans la peau avant de vous coucher et de dormir avec pendant la nuit. Vous devriez alors vous réveiller avec un teint repulpé, hydraté et nourri.

Masque de tourbe biologique, 45 £, vestige verdoyant. Achetez-le ici

Masque Plasma 27, 65 £ pour le paquet de 4, Cosmétiques 27. Achetez-le ici

Étape 5: Hydrater

Appliquez la crème pour les yeux sous les yeux, sur les paupières, au-dessus des sourcils et entre les sourcils et massez doucement. Si vous avez un excès de crème pour les yeux, appliquez autour de la zone des lèvres, car la peau a une épaisseur similaire et en bénéficiera grandement . Ensuite, appliquez votre crème hydratante préférée et massez généreusement pour faciliter l’absorption et détendre les muscles du visage. Terminez votre traitement en plaçant votre index entre vos sourcils et dessinez un petit cercle – en réflexologie, ce mouvement est censé détendre le cœur et ralentir la respiration.

Crème pour l’architecture des yeux, 48 £, Elequra. Achetez-le ici

Crème peptidique 58 £, Botane Skin Actives. Achetez-le ici

Autres meilleurs conseils:

● Assurez-vous de vous reposer sur des taies d’oreiller propres ce soir-là pour garder votre peau belle et fraîche.

● Ne vous essuyez pas les mains après avoir appliqué les produits! Ils ont également besoin d’un peu d’amour supplémentaire pour le moment, alors massez vos produits hydratants dans les mains et appliquez une paire de gants pour laisser pénétrer la bonté.

● Utilisez le temps pour nettoyer en profondeur vos pinceaux et outils de maquillage. Le savon à mains mélangé à de l’huile d’olive dissoudra tout!