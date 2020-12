Amusez-vous à la maison en cuisinant et en décorant votre propre maison en pain d’épice. Une de nos activités préférées à cette période de l’année.

StockFood

Pour démarrer la maison en pain d’épice, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 g de farine (1 Lb)

2 cuillères à café de gingembre moulu

2 cuillères à café de cannelle moulue

1/4 cuillère à café de clous de girofle moulus ou de muscade moulue

3/4 cuillère à café de bicarbonate de soude

150 g de beurre à température ambiante (5 oz)

150 g de cassonade (5 oz)

1 œuf large

160 g de miel (6 oz)

Pour le glaçage royal

2 blancs d’oeufs

3 tasses de sucre en poudre

Bonbons sucrés, paillettes colorées, sucre, etc.

préparation

Pour préparer les cookies

Vous devrez d’abord découper les gabarits de la maison en pain d’épices en carton si vous n’avez pas de moule spécial.

Bouillon Dans un bol profond, mélanger les ingrédients secs Dans un autre bol, ajouter le beurre et le sucre. Battez très bien à la main ou à l’aide d’un mixeur jusqu’à obtenir une crème. Ajoutez ensuite le miel et l’œuf et mélangez à nouveau. Enfin, ajoutez les ingrédients secs et pétrissez très bien jusqu’à obtenir une pâte homogène. Enveloppez-la dans une pellicule plastique et laissez-la reposer au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. Au fil du temps, retirez la pâte du réfrigérateur et sur la table de travail, étirez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier sulfurisé (l’épaisseur doit être d’environ 5 mm). Remettre la pâte au réfrigérateur et laisser reposer 20 minutes. Retirer la pâte du réfrigérateur et couper la pâte avec les gabarits et un couteau. Préchauffer le four à 175 ° C Placer les morceaux sur une plaque de papier sulfurisé et remettre dans le réfrigérateur pendant 15 minutes Cuire les biscuits à 175 ° C pendant 11 à 14 minutes ou jusqu’à ce qu’ils commencent à prendre une couleur dorée sur les bords. Ensuite, sortez du four et laissez refroidir pendant 4 minutes sur le plateau, puis transférez-le sur la grille pour les laisser refroidir pendant 10 à 15 minutes.

StockFood

Pour le glaçage royal

Dans un saladier, battez les deux blancs d’oeufs en neige ferme puis, pendant que vous continuez de battre, ajoutez le sucre glace petit à petit jusqu’à obtenir un mélange brillant et homogène. Lorsque le mélange est prêt, divisez-le en deux. Une partie sera de coller les pièces de la maison et l’autre de décorer. Celui qui est à coller, passez-le dans une poche à douille et le reste à colorier à votre guise. Conservez les deux au réfrigérateur.

StockFood

Pour assembler la maison en pain d’épice

Une fois les biscuits refroidis, vous pouvez commencer à assembler et à décorer la maison. Pour coller les morceaux, nous utiliserons le glaçage royal préalablement préparé, vous devez le mettre dans les parties où les morceaux de biscuits se touchent. Vous commencerez d’abord par les murs (vous pouvez mettre un verre à recharger pendant que le glaçage sèche). Quand il sèche, placez le plafond et maintenez-le pendant quelques minutes pendant qu’il sèche. Laissez-le reposer pendant environ 30 minutes.

StockFood

Pour commencer à décorer

Vous devez attendre que le glaçage soit sec et que les murs soient bien collés. Une fois qu’ils sont collés, vous pouvez commencer à décorer avec l’autre partie du glaçage (blanc ou coloré), des décorations en bâtonnets de sucre, de fondant ou tout ce que votre imagination vous donne.

Vous pouvez faire de votre maison en pain d’épices la taille que vous souhaitez et avec la décoration que vous aimez le plus, voici quelques idées qui pourraient vous plaire.

Si vous avez aimé cette recette hilarante, vous pouvez en trouver beaucoup plus sur notre chaîne YouTube.

