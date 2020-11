AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont annoncé que leur jab est efficace pour empêcher de nombreuses personnes de tomber malades et qu’il a été démontré qu’il fonctionne dans différents groupes d’âge, y compris les personnes âgées.

L’un des modèles de dosage utilisés par les scientifiques suggérait une efficacité de 90% si une demi-dose était administrée suivie d’une autre dose complète. Un autre schéma posologique a montré une efficacité de 62% lorsqu’une dose complète est administrée suivie d’une autre dose complète.

Le jab pourrait commencer à être déployé au Royaume-Uni à partir de décembre, le gros de la vaccination au cours de la nouvelle année. Mais comment est-il fabriqué et fonctionnera-t-il?

Voici tout ce que vous devez savoir:

Comment fonctionne le vaccin AstraZeneca / Oxford?

Le vaccin – appelé ChAdOx1 nCoV-19 – utilise une version inoffensive et affaiblie d’un virus commun qui provoque un rhume chez les chimpanzés.

Les chercheurs ont déjà utilisé cette technologie pour produire des vaccins contre un certain nombre d’agents pathogènes, notamment la grippe, le Zika et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers).

Le virus est génétiquement modifié de sorte qu’il lui est impossible de se développer chez l’homme.

Les scientifiques ont transféré les instructions génétiques de la «protéine de pointe» spécifique du nouveau coronavirus – dont il a besoin pour envahir les cellules – dans le vaccin.

Lorsque le vaccin pénètre dans les cellules à l’intérieur du corps, il utilise ce code génétique pour produire la protéine de pointe de surface du coronavirus.

Cela induit une réponse immunitaire, amorçant le système immunitaire à attaquer le coronavirus s’il infecte le corps.

Est-ce différent du vaccin Pfizer et Moderna?

(

Le vaccin utilise une version affaiblie inoffensive d’un virus qui provoque un rhume chez les chimpanzés

/ PA)

Les vaccins conventionnels sont produits en utilisant des formes affaiblies du virus, mais les ARNm n’utilisent que le code génétique du virus.

Un vaccin à ARNm est injecté dans le corps où il pénètre dans les cellules et leur dit de créer des antigènes.

Ces antigènes sont reconnus par le système immunitaire et le préparent à lutter contre le coronavirus.

Aucun virus réel n’est nécessaire pour créer un vaccin à ARNm. Cela signifie que la vitesse à laquelle le vaccin peut être produit est accélérée.

Qu’en est-il des anticorps et des lymphocytes T?

Il a été démontré que les vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna provoquent à la fois une réponse en anticorps et en lymphocytes T.

Les anticorps sont des protéines qui se lient aux envahisseurs étrangers du corps et indiquent au système immunitaire qu’il doit agir.

Presque tous les vaccins efficaces induisent à la fois une réponse anticorps et lymphocytes T.

Une étude sur le vaccin AstraZeneca a révélé que les taux de lymphocytes T atteignaient leur maximum 14 jours après la vaccination, tandis que les niveaux d’anticorps atteignaient un maximum après 28 jours.

Le vaccin Oxford peut-il être fabriqué à grande échelle?

Oui. Le gouvernement britannique a obtenu 100 millions de doses du vaccin de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca dans le cadre de son contrat, suffisamment pour la plupart de la population.

La responsable du groupe de travail britannique sur les vaccins, Kate Bingham, a déclaré qu’elle était convaincue qu’il pouvait être produit à grande échelle.

Les experts espèrent que le jab pourrait être prêt à être lancé et déployé sous peu.

Ce vaccin peut-il aider les personnes âgées?

On craint qu’un vaccin Covid-19 ne fonctionne pas aussi bien sur les personnes âgées, tout comme le vaccin antigrippal annuel.

Cependant, les données de l’essai de vaccination de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca suggèrent qu’il y a eu des réponses immunitaires «similaires» chez les adultes plus jeunes et plus âgés, Moderna rapportant la même chose.

Dans une déclaration plus tôt cette année, l’Université d’Oxford a déclaré que ses données marquaient une «étape clé», le vaccin induisant de fortes réponses immunitaires dans tous les groupes d’adultes.