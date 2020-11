je

A un moment où nous sommes nombreux à bouger moins et à rester plus à l’intérieur, il est encore plus important de donner la priorité à notre santé physique sous tous les angles.

Des moyens simples et agréables de rester actif aux applications qui peuvent vous aider à éliminer les mauvaises habitudes et à en former de nouvelles, voici ce qu’il faut prendre en compte pour vous assurer que vous êtes en pleine forme lors du verrouillage …

Dois-je prendre de la vitamine D?

Bien que la plupart d’entre nous savons que nous devrions ingérer les bonnes vitamines, les détails réels peuvent être plus déroutants.

Ici, le Dr Oscar Duke – un médecin, médecin généraliste et diffuseur basé à l’ouest de Londres et diplômé du King’s College de Londres il y a 10 ans – répond à des questions clés sur l’importance de la vitamine D.

Quels sont les avantages de prendre de la vitamine D?

«La vitamine D est importante pour la santé de nos os et de nos muscles et elle peut également fournir un soutien vital à notre système immunitaire», explique le Dr Duke. «La plupart de la vitamine D provient de l’exposition au soleil, mais elle est également complétée par la vitamine D dans notre alimentation et bien sûr. des suppléments en vente libre et prescrits. »

(

Selon le Dr Oscar Duke, «un supplément de base de vitamine D de« marque propre »provenant d’une pharmacie ou d’un supermarché est susceptible d’être tout aussi efficace que les versions plus chères»

/ Dr Oscar Duke)

«Au Royaume-Uni, pendant les mois d’automne et d’hiver, notre peau est rarement suffisamment exposée au soleil pour augmenter nos niveaux, je recommande donc toujours un supplément quotidien de vitamine D d’au moins 10 microgrammes ou 400 UI, entre octobre et début mars.»

Pourquoi les gens devraient-ils prendre de la vitamine D pendant le verrouillage?

«Le verrouillage, en particulier par temps plus froid, signifiera inévitablement que nous passons moins de temps à l’extérieur et réduira ainsi la capacité de notre corps à créer de la vitamine D à partir de l’exposition au soleil. Un supplément quotidien en vente libre est recommandé par NICE [the National Institute for Health and Care Excellence] – et ne vous sentez pas obligé de dépenser une fortune. Un supplément de base de vitamine D de «marque propre» provenant d’une pharmacie ou d’un supermarché sera probablement aussi efficace que les versions plus chères. »

La vitamine D aide-t-elle à combattre le coronavirus?

«Certaines études de cette année ont montré une association entre de faibles taux de vitamine D et un risque accru d’infection par Covid-19 ou la nécessité d’une hospitalisation et de soins intensifs. À ce stade précoce du processus de recherche, il n’y a pas grand-chose à dire sur la vitamine D comme étant la cause claire ici, et des recherches supplémentaires sont attendues pour espérer répondre à cette question une fois pour toutes. En attendant, la vitamine D aux doses recommandées est globalement un complément très sûr et peut apporter des avantages supplémentaires pour la force osseuse et musculaire. »

Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez aux gens pendant le verrouillage pour aider à maintenir leur santé physique et leur bien-être?

«Ce que nous savons, c’est que les personnes en surpoids, obèses ou diabétiques courent un risque accru d’infections graves et de complications liées à Covid-19, donc une activité physique régulière, une alimentation saine et le respect de la politique gouvernementale en matière de distanciation sociale et de lavage des mains sont susceptible de fournir la meilleure protection contre Covid-19 pour le moment en attendant les résultats des études scientifiques en cours.

Conseils pour bouger en lock-out

Trouvez votre lieu de promenade préféré

Se mettre en forme ne se résume pas aux marathons et aux deadlifts de 40 kg: le chronométrage de vos pas est un excellent moyen de bouger et d’augmenter votre fréquence cardiaque. Et les nombreux espaces verts et recoins pittoresques de la capitale peuvent facilement faire de cette forme d’exercice une mini-aventure. Pour vous inspirer, visitez tfl.gov.uk/modes/walking/top-walking-routes, où vous trouverez une foule d’itinéraires brillants à travers la capitale.

. / Westend61

Faites-en un événement familial

Une façon de rendre l’exercice plus agréable est de le faire avec votre ménage. Cela pourrait être aussi simple que de faire de la promenade quotidienne du chien une chance pour toute la famille de passer du temps correctement les uns avec les autres – ou même de faire d’une vidéo de danse amusante la nouvelle tradition des soirs de semaine. Sur nhs.uk/change4life/activities, vous trouverez des jeux liés à Disney et Pixar pour aider les petits à bouger.

. / Collection Mix: Sous

Trouvez un plan qui vous convient

La perspective de passer de 0 à 100 du jour au lendemain suffit à dissuader quiconque de suivre un nouveau régime de remise en forme, alors faire un plan hebdomadaire de ce que vous allez faire pendant combien de temps pourrait simplement être l’encouragement dont vous avez besoin pour continuer. Pour un programme clair à suivre, visitez nhs.uk/live-well/exercise/12-week-fitness-plan, où vous trouverez une description semaine par semaine de la façon de prendre l’habitude de faire de l’exercice régulièrement.

. / iStockphoto

Profitez de sites emblématiques sur deux roues

C’est le moment idéal pour découvrir les endroits généralement bondés de Londres avec moins de monde. Et, grâce à Santander Cycles, vous pouvez le faire tout en faisant de l’exercice et en gardant une distance de sécurité avec les autres. De la boucle de la Tamise – où vous passerez devant l’emblématique abbaye de Westminster et l’aiguille de Cléopâtre – à la pittoresque boucle de Hyde Park, il existe une gamme de superbes itinéraires à découvrir sur londonblog.tfl.gov.uk/2019/11/05/santander -cycle-visites

. / iStockphoto

Ne sous-estimez pas les étirements

Non seulement des étirements réguliers peuvent aider à améliorer la flexibilité et l’amplitude des mouvements, mais ils peuvent également vous calmer et réduire les blessures. Vous ne savez pas par où commencer? Rendez-vous sur nhs.uk/live-well/exercise/5-minute-wake-up-workout pour une routine matinale rapide et facile qui combine des mouvements de force et de flexibilité

. / Westend61

Quelle technologie peut m’aider?

Il existe une multitude d’applications gratuites, recommandées par le NHS, qui peuvent vous aider à être en meilleure santé, du soutien à la réduction de la consommation d’alcool et à l’abandon des programmes de tabagisme aux plans guidés pour vous aider à améliorer votre course. En voici cinq pour commencer…

Il existe plus de 150 recettes pour des repas faciles et équilibrés avec un nombre de calories sur cette application approuvée par le NHS. Enregistrez les ingrédients dans votre liste de courses et recherchez en fonction de l’heure du repas ou du type d’aliment.

Même les plus opposés à la course à pied parlent des merveilles de ce programme d’exercices de neuf semaines, conçu pour les débutants qui souhaitent développer et améliorer leur endurance à la course. Vous pouvez choisir parmi une gamme d’entraîneurs célèbres pour vous aider.

Fixez-vous des objectifs, suivez vos progrès et obtenez des conseils sur la façon d’augmenter l’intensité de votre marche avec l’application pratique Active 10. Facile à utiliser, c’est un excellent point de départ pour aider tout le monde à bouger davantage.

Réduire votre consommation d’alcool vous aidera non seulement à réduire votre apport calorique, mais vous aidera également à vous sentir en meilleure santé et à économiser de l’argent. Cette application vous permet de choisir des jours sans alcool et fournit un soutien utile.

Rendez une tâche ardue d’autant plus surmontable avec cette application utile. Il propose un programme de quatre semaines, accompagné d’un soutien pratique, d’encouragements, de jalons et de conseils personnalisés pour aider les fumeurs à mener une vie plus saine et sans cigarette.

Toutes les cinq applications ci-dessus sont disponibles au téléchargement sur l’App Store et Google Play

Ai-je besoin d’un vaccin contre la grippe?

Chaque année, certains groupes de personnes se voient offrir le vaccin antigrippal pour les protéger de la maladie et de ses complications potentielles – et cette année, c’est encore plus important. La recherche montre que le fait d’avoir la grippe et le COVID-19 en même temps augmente le risque de maladie grave.

Vous devriez vous faire vacciner contre la grippe si vous:

Vous êtes âgé de 65 ans et plus Vous avez certains problèmes de santé, notamment l’asthme, la bronchite, le diabète et la MPOC * Vous êtes enceinte Recevez une allocation de soins ou êtes le principal soignant d’une personne handicapée âgée ou à risque Vivez avec quelqu’un qui figure sur la liste des patients protégés par le NHS ou travailleur social sont en établissement de longue durée

* Pour une liste complète des problèmes de santé, visitez nhs.uk/conditions/vaccinations/flu