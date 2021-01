T

im Ashley pourrait être un courtier chez Goldman Sachs. Il se présente comme un commerçant de la ville – bavard, grégaire, prêt à rire (et, un jour, à boire un verre).

Mais sa société VCL Vintners vend du whisky plutôt que des actions depuis un bureau situé juste à côté du Gherkin in the City.

Aujourd’hui, Tim dirige une entreprise avec 70 millions de livres sterling de whisky sous gestion avec un objectif de 300 millions de livres sterling dans les prochaines années.

Son objectif est de démystifier un métier qu’il trouve clairement un peu pompeux. Le whisky, note-t-il, a trois ingrédients. Ce n’est vraiment pas si compliqué …

Qui achète du whisky? Aficionados du whisky ou entrepreneurs technologiques?

Beaucoup de gens sont venus nous voir après avoir encaissé leurs actifs bancaires ou clôturé des comptes chez Hargreaves Lansdown; ils en ont assez des taux d’intérêt bas ou d’essayer de choisir des gagnants sur le marché boursier et recherchent quelque chose de stable, sûr et aussi assez amusant. Nos investisseurs comprennent de jeunes entrepreneurs, des aficionados du whisky et ceux qui recherchent un actif à long terme qui créera une sécurité financière à l’avenir. C’est un marché pour tout le monde.

(

Tim Ashley, vignerons VCL

/ Document VCL Vintners)

Mais le whisky est un marché haut de gamme, non?

Il y a beaucoup d’absurdités dans l’industrie et beaucoup de noms à double canon cassant les fûts. Et nous entendons beaucoup d’histoires d’horreur de fûts négociés avec des majorations stupides. Nous sommes différents. Nous travaillons sur le volume et avons inversé le modèle pour être payé sur la revente. Il est donc dans notre intérêt de voir que les clients se retrouvent bas et sortent haut.

Alors, avez-vous besoin de connaître votre Dalmore de votre Glenmorangie?

Pas du tout. Nous fournissons toutes les informations d’une manière accessible et facile à nos clients. Nous ne sommes pas une plate-forme numérique sans intervention, c’est un service sur mesure et nous nous assurons que nos clients peuvent prendre une décision en toute connaissance de cause.

L’investissement dans le whisky est un jeu d’homme riche, non?

Faux. La plupart de nos clients achètent des fûts dans la région de 10 000 £ à 30 000 £ et s’en servent comme stratégie de couverture à long terme contre les marchés et la chute des taux bancaires. Il bat facilement l’argent liquide et les gens développent également des sentiments personnels assez forts à propos de leurs fûts.

(Document VCL Vintners)

Nous ne divertissons vraiment personne qui envisage un horizon de placement de moins de cinq ans. Si un client a désespérément besoin de vendre dans ce délai, nous pouvons et avons toujours accepté cela, mais le whisky n’est généralement pas un actif inversable comme une action, c’est un investissement.

Certains de ces fûts coûtent des centaines de milliers de livres…

Bien sûr, nous avons vendu plusieurs fûts ultra-exclusifs jusqu’à 1 million de livres sterling et plus. L’année dernière, nous avons vendu un Dalmore incroyablement rare et ancien pour 2,1 millions de livres sterling et nous avons eu deux Macallan pour entre 500 et 1 million de livres sterling. Mais le marché des super-primes est l’apanage des super riches, le flux réel se situe dans le bas de l’échelle entre 10 et 30 000 £, les clients souhaitant un investissement intéressant à la fois tangible et fini.

Est-ce un marché liquide? (Pardonnez la blague)

Les ventes de fûts sont fortes. La demande est forte. Les ventes et les achats correspondent assez facilement. En tant qu’entreprise, nous avons toujours réussi à réaliser des ventes de fûts supérieures à ce que le client a payé. Nous n’avons jamais vu un client perdre de l’argent sur un tonneau. À l’heure actuelle, la demande est si élevée que nous avons souvent trois ou quatre clients poursuivant le même actif en fût. En fin de compte, les équations offre / demande entrent en jeu.

(Document VCL Vintners)

Comment quelqu’un de Londres peut-il écraser le marché du whisky?

Avec beaucoup de difficulté, d’efforts et de kilométrage routier! Cela fait 10 ans maintenant que les distilleries nous connaissent. Nous sommes actuellement sur le point de signer un accord d’exclusivité avec une distillerie bien connue pour vendre 23 000 litres par mois – soit 115 fûts – et je peux voir que c’est la tendance qui va de l’avant.

Alors, quels sont les retours?

Le whisky en tant que secteur a rapporté 564% au cours des 10 dernières années. L’année dernière, nous avons vu des fûts dans l’ensemble de notre inventaire augmenter de 8% à 45%. Et il n’y a aucun signe que cela s’arrête.

Historiquement parlant, le whisky prend de la valeur. Plus vous le laissez dans le fût, mieux c’est, donc la demande augmente.

Et où est stocké le whisky?

Pour être «Scotch Whisky», il doit rester en Écosse sous caution dans un entrepôt HMRC, ce qui signifie que les investisseurs ne paient ni TVA ni droit lors de l’achat.

Ainsi, l’industrie a une réglementation de HMRC?

C’est un marché établi de longue date où une licence de HMRC (licence WOWGR) est requise pour négocier. Nous faisons partie de la Wine, Spirit and Trade Association (WSTA), tous nos courtiers sont accrédités par le Wines, Spirits and Education Trust (WSET) à Londres.

Et à quoi ressemble l’année à venir pour vous?

Occupés mais passionnants, nous faisons des progrès dans le prochain chapitre de l’entreprise alors que nous entrons dans notre deuxième décennie. Les VCL Vintners sont les sponsors du centenaire de la Royal British Legion, donc nous achetons et embouteillons un tonneau pour que la Légion le vende pour l’organisme de bienfaisance. Nous lançons également notre propre label de whisky haut de gamme plus tard dans l’année et visons à obtenir des concessions dans Harvey Nichols et Harrods. Nous nous attendons à ce que les bouteilles se situent entre 10000 £ et 1 million £ et sommes impatients d’enthousiasmer de nombreux collectionneurs et connaisseurs avec un article de luxe époustouflant.