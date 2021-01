T

c’était une époque où Jacques Kallis considérait l’Angleterre comme «l’ennemi suprême». Maintenant, il travaille avec eux sur leur tournée au Sri Lanka.

Kallis est une véritable légende du jeu, ayant en moyenne 55, avec 45 siècles, à travers 166 tests pour l’Afrique du Sud, tout en prenant 292 guichets et 200 prises. Kallis ne se soucie pas, cependant, de sa place dans le panthéon des plus grands du jeu.

“Je pense qu’il est injuste de comparer les époques et les types de joueurs, mais cela dit, être mentionné dans le même souffle que certains des plus grands joueurs de jouer le jeu est une humilité et un honneur”, a-t-il déclaré de Galle.

«C’est bien mais je ne suis pas trop inquiet de ma place dans le match. Je suis très fier de ce que j’ai réalisé dans le jeu. J’étais un mauvais perdant, je détestais perdre, donc cela m’a beaucoup motivé et cela me motive certainement maintenant que j’ai terminé le match dans l’autre avenue de l’entraînement.

C’est certainement une aubaine pour l’Angleterre de le faire travailler avec des gens comme Dan Lawrence, Ollie Pope et Zak Crawley. Il a déclaré qu’il ne postulerait pas pour le poste d’entraîneur au bâton à temps plein, préférant voler en tant que consultant.

«Je suppose qu’au début c’était un peu étrange parce que l’Angleterre était l’ennemi juré quand nous les avons affrontés, mais je suppose que dans le monde où nous vivons maintenant, les gars vont et entraînent d’autres équipes et dans les T20 du monde entier, les gars vont et jouer avec d’autres équipes », a-t-il déclaré.

«C’est donc un peu la norme dans le monde moderne et je l’ai vraiment apprécié. C’est un bon groupe de garçons avec beaucoup de jeunes qui ont un avenir radieux devant eux, donc c’est bien que je puisse peut-être les aider à atteindre les objectifs et les rêves qu’ils veulent réaliser.

Kallis aime ce qu’il voit. Il décrit Sam Curran comme le meilleur jeune polyvalent du monde et pense que le bâton anglais est entre de bonnes mains.

«J’ai été très impressionné par eux», a-t-il déclaré. «Premièrement, du point de vue du plan de match, en comprenant au bâton, ils ont beaucoup de connaissances. Et ils ont soif de réussir. Faire une tournée en Afrique du Sud, où les guichets peuvent être assez exigeants, avoir joué comme ils l’ont fait, c’est certainement très encourageant et ils en auront tiré beaucoup de leçons. Comme ils le feront ici.

«C’est une jeune équipe au bâton avec beaucoup de gars qui apprendront beaucoup. Ils vont faire des erreurs en cours de route mais ce n’est pas grave, c’est comme ça que vous apprenez et grandissez, mais je pense qu’il y a beaucoup de jeunes qui vont marquer beaucoup de tests pour l’Angleterre.

Le gain de l’Angleterre est clairement la perte de l’Afrique du Sud. Il travaillait avec les Proteas lors de la tournée en Angleterre il y a un an, mais estime qu’il “n’a pas été autorisé à s’impliquer parce que Cricket South Africa a déclaré qu’il n’y aurait plus de consultants blancs”. Le CSA a nié en septembre qu’il ne travaillerait qu’avec des consultants noirs.

“Je suppose que c’est la voie de notre pays – beaucoup de joueurs sont tombés à cause du besoin de joueurs de couleur impliqués”, a-t-il déclaré. «C’est difficile mais nous comprenons d’où cela vient. C’est triste [the way his role ended] mais l’époque dans laquelle nous vivons en ce moment ».