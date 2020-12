je

Je l’aurais fait plus tôt, si j’avais su à quel point cela se sentirait bien. Mais la vérité est que j’avais peur. Affronter quelqu’un en face à face est intimidant, surtout lorsque quelqu’un dort à quelques mètres sous votre propre lit.

Mais il arrive un moment où suffisamment de dubstep à 3 heures du matin est suffisant, et il s’avère que ce moment a coïncidé pour moi avec une règle pratique de six personnes imposée par l’État. «Je ne voulais pas avoir à faire ça…» J’ai dit à mes voisins à leur porte le matin après la rave numéro trois de verrouillage illégal, régurgitant les lignes que j’avais répétées avec mes colocataires. Les regards sur leurs visages m’ont dit que mon message était passé. Si cela se reproduisait, j’appellerais la police.

Les histoires de mouchards sur les voisins ont été courantes cette année, mais ma victoire personnelle a été un moment marquant pour une raison différente. Les rencontres passées avec les voisins ont toujours eu lieu via des lettres polies ou des post-it sur des lampadaires (une autre histoire) et j’ai toujours été le premier à éviter les conflits sociaux avec des amis, même si cela signifiait souvent payer une plus grande part de la facture.

L’inspiration derrière ma confiance retrouvée? Un flux de nouveaux livres d’auto-assistance défendant l’art (pas si subtil) de la confrontation. Il semble qu’il existe un marché florissant pour les livres qui vous apprennent à le dire clairement: les titres qui sont arrivés sur mon bureau ces derniers mois incluent Please Yourself, The Power of Not Caring et James Williams’s To-the-Point Assertiveness Training.

Pas étonnant: la pandémie a obligé nombre d’entre nous à affronter de front l’inconfortable. Votre colocataire emménagera-t-il son petit ami pour le confinement – et contribuera-t-il à la facture de chauffage? Votre rendez-vous avec Hinge est-il assez désireux de s’engager à bouillonner ou est-il en fait juste après un snog illégal?

Quel que soit votre dilemme, il n’y avait pas de temps à perdre. Et donc j’ai pris une feuille de leurs livres.

La bonne nouvelle pour les passifs naturels est que vous n’avez pas à crier pour vous faire entendre. En fait, le message concerne vraiment le soin de soi, pas l’égoïsme: appelez cela une confrontation consciente.

Comme la psychothérapeute Emma Reed Turrell, auteure de Please Yourself, explique que parler pour vous-même peut être inconfortable, mais ne signifie pas que vous avez tort. «Il n’y a rien de mal à vouloir soutenir les autres et les aider à satisfaire leurs besoins», écrit-elle. «Le problème survient lorsque nous abandonnons nos propres besoins en cours de route.» Top line? Ne faites pas plaisir aux gens.

En effet, le livre d’auto-assistance de l’année – Untamed de Glennon Doyle – se concentre également sur l’art de la confrontation consciente. «Heureux ceux qui sont assez courageux pour rendre les choses embarrassantes, car ils nous réveillent et nous font avancer», écrit-elle, faisant référence à son propre parcours de se sentir piégé dans un mariage malheureux à trouver l’amour.

Alors, quelles sont les astuces? Williams met l’accent sur l’importance du langage corporel pour vous donner la confiance nécessaire pour exprimer votre esprit. Adopter une expression faciale détendue, décroiser les bras et parler d’une voix basse et régulière sont autant de techniques de confrontation utiles pour quiconque affronte un grand-parent ou un oncle anti-vax à contre-courant ce Noël.

Et la saison des fêtes est le moment idéal pour perfectionner vos compétences de guerre conversationnelle. En cas de doute, essayez ce que Barbara Pachter, auteur de The Power of Positive Confrontation, appelle sa technique WAC (what, ask, check-in): qu’est-ce qui vous dérange vraiment; demandez-vous ce que vous aimeriez que l’autre personne fasse; et check-in en suggérant un nouveau plan d’action positif.

Tante Sarah déclamant les théories du complot 5G? Défiez-la non pas en lui demandant ce qu’elle pense, mais pourquoi. Être fantôme par la date Bumble que vous n’avez pas vue depuis deux semaines? Demandez-lui s’il vous fantôme et suggérez qu’il vous évite les tracas de textos inutiles.

Le conseil de Doyle est de vous demander ce qui est le meilleur: vérité inconfortable ou mensonges confortables? «Chaque vérité est une gentillesse, même si elle met les autres mal à l’aise», et je suis enclin à être d’accord. Peut-être que 2020 nous oblige à être plus conflictuels n’est pas une mauvaise chose. Tu veux me défier là-dessus? L’amener sur.