ou la première fois en près de deux décennies de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, la cohorte de candidats de cette année se préparera à passer quelques semaines dans un château gallois détrempé.

Ce sera certainement un départ du camp de jungle habituel sur la Gold Coast en Australie, mais la pandémie de coronavirus a obligé ITV à rapprocher son plus grand spectacle de chez lui.

Cela a également provoqué des changements majeurs dans les coulisses pour s’assurer que les concurrents et l’équipage restent en bonne santé – bien que mis à part l’emplacement plus humide et plus venteux et certains essais de Bushtucker nouveau look, le diffuseur est catégorique sur le fait que l’émission “se sentira toujours comme si j’étais A Célébrité.”

Des bulles aux buzzers de sécurité, c’est ainsi que le spectacle se déroule pendant le verrouillage …

Des sets ont été transportés au Pays de Galles pour réduire le nombre de personnes sur place

Les voyages au Pays de Galles sont actuellement soumis à des restrictions, et bien que l’équipage I’m A Celebrity soit exempté de ces règles (les voyages de l’Angleterre au Pays de Galles, et vice versa, sont actuellement autorisés à des fins professionnelles), ITV a décidé de réduire massivement la taille de l’équipe de production sur le terrain au château.

Un équipage réduit, avec moins de la moitié du personnel habituellement amené sur le plateau en Australie, travaillera sur place; le reste fonctionnera à distance depuis Londres. Des décors ont également été conçus et construits à distance, et une grande partie du montage se fera dans la capitale. «Avec le château lui-même, nous avons cartographié cela complètement à distance afin que nous puissions obtenir toutes nos positions de caméra et tout faire hors site sans avoir à y aller», a expliqué le directeur du divertissement de la télévision, Richard Cowles. «Nous avons créé une visite virtuelle complète afin que l’ensemble puisse être construit à distance, puis transporté là-haut.»

L’équipe basée au Pays de Galles sera soumise à des règles de sécurité strictes: ils feront vérifier leur température à leur arrivée au travail et devront porter des masques à moins d’être assis à un bureau, qui aura été éloigné des autres. Ils porteront également des «buzzers de proximité», conçus pour les garder à distance de leurs collègues: les buzzers se déclencheront s’ils s’approchent à moins de deux mètres l’un de l’autre.

Ant et Dec ont formé une bulle

Regarder Ant se tenir à un règlement à deux mètres de Dec tout en faisant des blagues aurait mis davantage un frein à cette série que le temps gallois. Heureusement, les deux hommes ont formé une “ bulle ” de cohorte de contacts étroits – tout comme ils l’ont fait lors du tournage de Britain’s Got Talent plus tôt cette année – qui leur permet de travailler côte à côte sans respecter les mesures de distanciation sociale. Ils seront également testés tous les trois jours.

Les célébrités, quant à elles, se sont auto-isolées pendant une quinzaine de jours avant le tournage pour leur permettre de former en toute sécurité leur propre bulle lorsqu’elles se dirigent vers le château. Tout comme Ant, Dec et l’équipe derrière la caméra, ils continueront à être testés pour le coronavirus tous les trois jours (tout comme les couples sur Strictly Come Dancing). L’équipe de production aura un accès limité aux camarades de camp et aux présentateurs, et devra maintenir ses distances.

Malgré le fait que l’ancienne star de Strictly Come Dancing AJ Pritchard ait été testée positive pour Covid-19 plus tôt ce mois-ci, la période d’isolement requise aura expiré avant le début de la série dimanche, ce qui signifie qu’il pourra participer comme prévu.

Les fameux essais de Bushtucker de l’émission ont dû subir quelques ajustements pour tenir compte des nouvelles règles de sécurité, bien qu’ITV garde naturellement les détails secrets jusqu’à la diffusion de l’émission. Cependant, le diffuseur a promis que le nouvel emplacement «a fourni beaucoup d’inspiration aux équipes d’essais et de défis», de sorte que les «célébrités ne manqueront pas d’une peur ou deux». On ne peut pas attendre.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici commence le 15 novembre à 21 h sur ITV.