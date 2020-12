La maison de Jonathan Van Ness pendant les vacances sera un peu occupée cette année, malgré la pandémie. Bien qu’il n’y ait pas une foule de gens qui se rassemblent, la place de la star de Queer Eye sera en effervescence grâce à son chien et ses quatre chats. Son chien est Pablo, le chiot du refuge que Van Ness a adopté à Austin, au Texas, lors du tournage de la sixième saison à venir de Queer Eye. Les chats sont Matilda, Geneviève, le bleu russe de 2 ans et demi Liza Meownelli et Larry, le chat de smoking gris de 7 ans qui joue dans d’adorables vidéos Instagram. Inutile de dire que les choses peuvent devenir mouvementées.

Cette folie est d’autant plus vraie pendant les vacances. Les livraisons sont déposées, les cadeaux sont emballés et les propriétaires devront peut-être sortir pour envoyer des colis ou acheter des cadeaux de Noël. Après un an où la plupart des gens sont restés à l’intérieur et à côté de leurs animaux, tous ces changements de routine peuvent causer du stress à nos amis à fourrure. C’est l’une des raisons pour lesquelles Van Ness s’est associé à Purina et à son expert principal en comportement, le Dr Annie Valuska, Ph.D., pour trouver des moyens remplis de friandises pour distraire et détendre les animaux de compagnie pendant les vacances.

«Soyons très clairs, selon les mots d’Elizabeth Warren: nous sommes en fait dans la maison de notre chat», a déclaré Van Ness à PopCulture.com dans notre récent épisode PopCulture @Home. «Nous avons été dans leur espace, et ils se demandent tout autant. Ils anticipent très anxieusement un retour dans un monde où nous quittons notre maison plus souvent parce que nous sommes vraiment dans leur espace. Et ils se demandent tout aussi autant que nous sommes. “

Il a ajouté: “Mes animaux ont toujours été stressés à la période de Noël. Je n’ai jamais organisé de gigantesques Noël ou Thanksgiving, mais mes chats sont toujours stressés avec des cadeaux d’emballage parce qu’ils pensent qu’ils font leurs valises pour partir quelque part. Je pense que les gens qui ont des chats le savent, quand vous faites quelque chose qui sort de l’ordinaire, ils veulent d’abord jouer avec les boîtes. Mais ensuite, quand c’est comme si vous continuiez à sortir de l’ordinaire l’ordinaire, ils étaient comme, “Oh mec, allons-nous quelque part? Comme, qu’est-ce qui se passe?” Et c’est vraiment amusant avec les friandises pour créer une sorte de distraction.

Van Ness a mis en place un petit jeu pour ses amis félins, qui sert de projet de vacances astucieux et un moyen pour Larry, Liza Meownelli, Matilda et Genevieve de brûler un peu d’énergie. Il admet que cela les a «un peu gâtés cette année», mais il ne l’aurait pas fait autrement.

«Nous avons fait ce genre de bricolage à cache-cache pour chercher des friandises avec les chats où vous ne tenez que vos cartons d’œufs vides. Vous pouvez cacher les petites fringales Fancy Feast Savory dans quelques-unes des petites poches. Et puis vous pouvez prendre des arcs ou des ornements ou juste un petit morceau de papier d’emballage plié et tamponné et recouvrir les petites enveloppes d’œufs », a expliqué Van Ness. “Et les chats vont juste chercher des friandises. Cela leur prend environ 45 minutes, et ils adorent tellement ça. C’est donc quelque chose que les chats ont vraiment adoré. Et j’ai aussi juste eu tellement d’autres jouets pour le des chats. Et parfois, ils disent: “Je ne veux pas jouer avec votre jouet.” Et puis je me suis dit: “ Et s’il y a une friandise? ” Et puis ils se disent: «OK». Donc, cela les a simplement amenés à jouer avec des jouets. Et cela les a simplement épuisés davantage et à utiliser plus d’énergie. Et avec tout ce plus de convivialité, cela a été mieux pour eux. “

Pablo a suivi un programme de formation à Austin, tandis que Van Ness est retourné à New York pour travailler. Cependant, il est sur le point de retrouver toute sa famille avant Noël. À Austin, cependant, Van Ness s’est assuré de trouver beaucoup de temps à l’extérieur pour le chiot. Des cerceaux, des friandises Beggin Strips et d’autres activités amusantes ont gardé Pablo excité et engagé.

“Avec Pablo, nous sommes obsédés par l’extérieur. Nous sommes devenus tellement agiles en l’entraînant et de cette façon pour gagner en confiance et lui faire utiliser son endurance mentale”, a déclaré la star de Gay of Thrones, 33 ans. . “Nous avons un cerceau. Nous les avons amenés à marcher dans le cerceau pour la récompense d’une friandise. Il adore ça. Nous allons le décoller un peu, ce qu’il peut aussi faire. Il adore ça. . Nous avons un de ces petits trucs d’entraînement à l’agilité pyramidale pour sa confiance, et il est vraiment dedans. “

“Je pense aussi jouer à cache-cache avec ses os. C’est une autre chose qu’il aime jouer à l’extérieur. Pablo est définitivement un chien qui se dit un peu, ‘Hé les chats, ce sont mes jouets, et c’est mon os et mes Beggin ‘Strips, et nous jouons avec eux à l’intérieur. Donc, les chats ont leur salle de jeux où leurs jouets restent, avec un séparateur pour enfants où Pablo ne va pas là-dedans. Et puis Pablo prend ses jouets et sa friandise à l’extérieur parce que, pour notre famille, ils le font mieux séparés. Mais oui, c’est vraiment amusant à tout simplement, n’importe quoi pour prendre votre temps libre supplémentaire et épuiser les animaux. Ils s’entendent tous mieux. “

Vous trouverez ici des détails sur les activités des animaux de compagnie de Van Ness et Purina. Chaque épisode de Queer Eye est sur Netflix, et les épisodes de Gay of Thrones sont disponibles sur la chaîne YouTube de Funny or Die. Le chat complet de PopCulture avec Van Ness peut être vu ci-dessus.