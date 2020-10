La PlayStation 5 offre une rétrocompatibilité pour la gamme de jeux PlayStation 4 existante, ce qui signifie que vous pourrez jouer à presque tous les jeux PS4 que vous possédez déjà sur la nouvelle console. Certains jeux offriront également la possibilité de passer à un titre de nouvelle génération optimisé pour PS5, comme Cyberpunk 2077 ou Spider-Man: Miles Morales.

Voici comment commencer:

Comment jouer à des jeux PlayStation 4 rétrocompatibles

La PS5 pourra jouer à presque tous les jeux PS4 disponibles grâce à la rétrocompatibilité. Sony promet également que certains jeux pourront réellement profiter de la puissance supplémentaire de la nouvelle console pour fournir un «Game Boost» pour des fréquences d’images plus rapides ou plus fluides. Cela dit, Sony avertit également que certaines fonctionnalités des titres PS4 peuvent ne pas être disponibles et qu’il peut y avoir des «erreurs ou un comportement inattendu» lors de la lecture de titres rétrocompatibles sur la PS5.

Lecture de jeux PlayStation 4 à partir d’un disque (PlayStation 5 uniquement)

Le moyen le plus simple de lire des jeux rétrocompatibles (en supposant que vous ayez une PS5 avec un lecteur de disque et une copie papier du jeu) est simplement de mettre le disque dans votre PS5. Certains jeux nécessiteront l’installation d’une mise à jour, mais au-delà, il s’agit simplement de plug and play.

Jouer à des jeux PlayStation 4 achetés numériquement (PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition)

Les jeux achetés numériquement sont légèrement plus complexes, bien qu’ils fonctionnent toujours de la même manière que le téléchargement de tout autre titre numérique. Les jeux PS4 existants des joueurs continueront à apparaître dans leurs bibliothèques de jeux sur PS5, tout comme ils le font actuellement sur PS4. Pour en installer et en jouer un, un joueur devra sélectionner le jeu dans sa bibliothèque et le télécharger.

Et contrairement aux jeux PS5 (qui devront être installés directement sur le SSD interne, où ils pourront profiter des améliorations de vitesse que Sony a apportées ici), les jeux PS4 peuvent être installés et joués directement à partir d’un lecteur externe.

Sony note également qu’il offrira une option pour transférer les téléchargements numériques et enregistrer les données d’une PS4 vers une PS5 via Wi-Fi ou un câble LAN.

Enregistre

Les joueurs pourront transférer les sauvegardes de jeu via un périphérique de stockage USB d’une PS4 vers une PS5, et les abonnés PS Plus pourront également synchroniser les sauvegardes de jeux PS4 via le stockage en nuage.

Compatibilité

Sony affirme que la grande majorité du catalogue de jeux de plus de 4000 PS4 fonctionnera sur la PS5 grâce à une rétrocompatibilité, à l’exception des titres suivants:

DWVR Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 Il suffit de s’en occuper! Shadow Complex Remastered Robinson: The Journey We Sing Hitman Go: Definitive Edition Shadwen Joe’s Diner

Selon Sony, alors que les jeux PS4 fonctionneront avec le contrôleur DualSense sur la PS5, pour la «meilleure expérience», il recommande d’utiliser un DualShock 4 pour jouer aux jeux PS4. (Les joueurs ne pourront notamment pas utiliser un DualShock 4 pour les jeux PS5.) D’autres accessoires PS4 – y compris le casque PlayStation VR et les volants de course spécialisés, les bâtons d’arcade et les bâtons de vol – fonctionneront également avec la PS5.

Mises à niveau PlayStation 5

Certains jeux PS4 iront plus loin. Au lieu de simplement offrir la possibilité de jouer à la version PS4 existante telle qu’elle existe déjà, certains titres proposeront des mises à niveau vers une version PS5 de nouvelle génération à part entière.

Sony note qu’il appartiendra aux développeurs de décider où la mise à niveau est gratuite, si elle nécessite un achat supplémentaire ou si elle ne sera disponible que pour une durée limitée. Certains titres, comme Cyberpunk 2077, ont promis que les joueurs pourront obtenir une mise à niveau gratuite vers une version nouvelle génération appropriée une fois qu’elle sera disponible. D’autres titres – comme Madden 21 ou FIFA 21 d’EA – proposeront des mises à niveau gratuites, mais uniquement pour une durée limitée. Sony autorise également les développeurs à facturer les mises à niveau de nouvelle génération, avec la possibilité d’offrir une réduction aux joueurs possédant déjà la version PS4 existante.

Quoi qu’il en soit pour votre jeu spécifique, le processus de mise à niveau est le même.

Mettez à niveau un jeu PS4 numérique vers sa version PS5 (PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition)

Pour mettre à niveau un jeu PS4 de propriété numérique, vous devez vous assurer que vous êtes connecté au compte sur lequel vous possédez le titre. Ensuite, vous devrez trouver la version PS5 correspondante de ce jeu sur le PlayStation Store, où il y aura une offre de mise à niveau de votre version PS4 existante vers la nouvelle version PS5. (Encore une fois, cette offre peut être gratuite ou payante, selon ce que les développeurs décident.)

Ensuite, téléchargez simplement (ou achetez et téléchargez) la nouvelle version PS5 comme vous le feriez pour n’importe quel autre jeu.

Mettre à niveau un jeu PS4 sur disque vers une version PS5 (PlayStation 5 uniquement)

La mise à niveau d’un disque PS4 physique vers sa version PS5 est cependant un peu plus compliquée. Une fois que vous avez inséré le disque dans votre PS5, vous aurez une nouvelle option sur le hub de jeu dans le menu principal de la PS5 pour passer à la version PS5. Comme l’option numérique, vous pourrez soit télécharger la nouvelle version PS5 (ou payer pour la mise à niveau puis la télécharger, si le jeu l’exige).

Cependant, il y a une grande mise en garde: bien que vous deviez garder la nouvelle version PS5 du jeu téléchargée sur votre disque dur pour y jouer, cela ne fonctionnera que lorsque le disque PS4 est toujours dans votre console.

Transfert des sauvegardes

Le transfert des données de sauvegarde d’une version PS4 vers une version PS5 dépendra du développeur, selon Sony. Il est prometteur de plus de détails sur la façon dont ce processus fonctionnera (y compris pour ses propres titres de première partie Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure) à l’approche du lancement.

Mise à jour le 9 octobre, 14h30: Ajout de détails supplémentaires sur le transfert des données de sauvegarde PS4.