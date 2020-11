Le président a promis de déclencher une bataille juridique, affirmant que l’élection était volée par la fraude électorale après le grand nombre de votes par correspondance.

Bien sûr, si M. Trump remporte les élections, il peut changer d’avis.

Mais le résultat final est certainement dans des heures, voire des jours – peut-être des semaines si cela se transforme en un combat juridique.

En attendant, l’Amérique sera dans les limbes, avec la menace de troubles sociaux et de nervosité sur les marchés financiers.

La Pennsylvanie et le Wisconsin font partie des États du champ de bataille à bout de souffle et bien que M. Trump soit en avance jusqu’à présent, cela pourrait être inversé une fois les votes par correspondance comptés, car beaucoup plus de démocrates ont tendance à utiliser cette méthode pour voter.

M. Trump cherchera presque certainement à annuler les décisions qui ont permis de compter les votes par correspondance envoyés, mais non reçus, avant le jour des élections. Il est susceptible de chercher à contester les décisions de justice des États autorisant de tels votes à la Cour suprême. Sa nomination d’Amy Coney Barrett au poste de juge de la Cour suprême quelques jours à peine avant les élections, créant une majorité conservatrice 6-3, pourrait s’avérer être un geste décisif si le résultat finit par être battu.

Il existe un précédent pour une action en justice. En 2000, le républicain George W Bush a battu le démocrate Al Gore par seulement 537 voix en Floride après que la Haute Cour a interrompu un recomptage pour devenir président dans la saga des «tchads suspendus».

Mais même si M. Trump perd devant les tribunaux, il n’ira pas de sitôt, et probablement pas tranquillement. Contrairement à la Grande-Bretagne, le vainqueur des élections ne prend pas le relais rapidement. Le président reste à la Maison Blanche jusqu’à fin janvier. Le prochain président sera inauguré le 20 janvier.

Si aucun des deux candidats ne réussit à obtenir la majorité des voix du collège électoral, cela déclencherait une «élection contingente» en vertu du 12e amendement. Cela signifie que la Chambre des représentants choisit le prochain président, tandis que le Sénat choisit le vice-président.

Chaque délégation d’État à la Chambre obtient un vote unique. À l’heure actuelle, les républicains contrôlent 26 des 50 délégations d’État, tandis que les démocrates en ont 22; un est divisé également et un autre a sept démocrates, six républicains et un libertaire.