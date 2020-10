Saturday Night Live a eu la délicate tâche de faire des blagues concernant le diagnostic de coronavirus et l’hospitalisation du président Donald Trump. Bien qu’il ne soit jamais surprenant de voir SNL prendre des photos sur le président, on craignait sûrement d’aller trop loin et d’aliéner les téléspectateurs, surtout si les choses empirent pour le POTUS cette semaine. Cependant, le segment “Weekend Update” de l’émission était à la hauteur de la contestation et la ligne retenue était trop douce.

Le co-présentateur Colin Jost a lancé le segment en disant: “Dites ce que vous voulez pour 2020, mais il a des mouvements”, alors qu’un graphique de Trump et un rendu de coronavirus étaient affichés à côté de sa tête. Il a ensuite expliqué comment la nouvelle avait surpris le personnel de la SNL vendredi alors qu’ils finalisaient l’émission du week-end.

“Cette nouvelle a été beaucoup à traiter pour nous un jour avant notre retour en ondes après quatre mois d’absence”, a déclaré Jost. «Et tout s’est passé si vite. Je me suis réveillé hier et j’ai entendu que le président avait des symptômes bénins, et quatre heures plus tard, il était évacué vers un hôpital dans ce qui ressemblait au dernier hélicoptère du Vietnam.

Il a ensuite plaisanté sur la désinformation provenant de la Maison Blanche et le soutien que le président a reçu alors qu’il combat la maladie. «Je dois dire que c’est un mauvais signe pour l’Amérique que lorsque Trump a déclaré qu’il avait été testé positif à un virus, 60% des gens se disaient:« Prouvez-le ». Et cela a été très étrange de voir tous ces gens qui détestent clairement Trump sortir et dire “ Nous lui souhaitons bonne chance ”. Je pense que beaucoup d’entre eux sont simplement coupables que leur premier souhait se soit réalisé. “

Michael Che était le suivant et s’est montré franc avec le public après avoir fait référence à A Christmas Carol de Charles Dickens. Il a dit: «Pendant son séjour à l’hôpital, le président n’est pas autorisé à voir des invités, mais il devrait recevoir la visite de trois fantômes. Probablement un de son passé, un de son… OK, regardez, c’est bizarre. beaucoup de gens des deux côtés disent qu’il n’y a rien de drôle à ce que Trump soit hospitalisé pour un coronavirus, même s’il s’est moqué des précautions de sécurité pour le coronavirus. Et ces gens ont manifestement tort. Il y a beaucoup de drôle à ce sujet. “

“Peut-être pas d’un point de vue moral. Mais mathématiquement, si vous construisiez une blague, ce sont tous les ingrédients dont vous avez besoin. Le problème est que c’est presque trop drôle. C’est tellement sur le nez. Ce serait comme si je me moquais de les gens qui portent des ceintures, puis mon pantalon est immédiatement tombé. “

Le Che a également fait la lumière sur le contournement par Trump des protocoles relatifs aux coronavirus, en disant: “Au fait, est-ce que quelqu’un est surpris par cela? Je pensais honnêtement que Trump essayait d’attraper un coronavirus. Je pensais que c’était comme le jour de la marmotte lorsque Bill Murray savait qu’il ne pouvait mourir et il essayait juste n’importe quoi. Donc, tous ces rassemblements sans masque que Trump avait, était-il en sécurité? “

Le Che a ensuite terminé son intervention sur une remarque du revers de la main, ajoutant: “Ecoutez, je ne veux pas que le président meure, évidemment. En fait, je lui souhaite un très long rétablissement.”

Jost a clôturé le commentaire «Weekend Update» sur le sujet en soulignant le double standard auquel les autres sont tenus par rapport au comportement habituel du POTUS. “Je ferai remarquer que si la situation était inversée et que c’était Biden qui tombait malade, Trump serait à 100% à un rassemblement sans masque ce soir en faisant d’énormes rires faisant une impression de Biden sur un ventilateur. Il suffit de dire.”