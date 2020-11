Le joueur de 24 ans est prêt à devenir célèbre dans le monde entier après avoir joué la princesse Diana dans la nouvelle série du drame royal qui sera disponible en streaming à partir de dimanche.

Elle a raconté au magazine Glamour comment elle est tombée malade après avoir passé deux mois sur place avec la co-star Josh O’Connor, qui joue le prince Charles, recréant la tournée du couple en Australie en 1983.

Les acteurs et l’équipe n’ont pas voyagé Down Under pour recréer la tournée, remplaçant plutôt des lieux en Espagne.

Elle a dit: «Je suis asthmatique et j’ai été malade pendant un certain temps avec une toux. J’ai dû filmer une scène dans une piscine glaciale. C’était la scène la plus difficile à filmer parce que je me maintenais vraiment en vie en marchant sur l’eau.

«Nous devions rentrer ce soir-là au Royaume-Uni et sommes passés devant un hôpital pour obtenir des antibiotiques. Les médecins m’ont fait passer un test d’oxygène et ont dit: «Nous ne pouvons pas vous laisser partir parce que votre taux d’oxygène est si bas», alors j’ai été hospitalisé.

«Je me souviens des infirmières qui ont compris ce que je filmais et qui ont dit:« Voulez-vous que nous mettions une boîte en carton sur votre tête pour que personne ne vous reconnaisse? »

La quatrième série de l’émission Netflix, qui met également en vedette Olivia Colman dans le rôle de la reine et Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher, se déroule entre 1977 et 1990. Elle présentera le mariage de Charles et Diana et les naissances du prince William et Harry.

Corrin a déclaré qu’elle refusait d’appeler la princesse une «icône», affirmant qu’elle était «beaucoup plus importante que toute sorte d’étiquette».

Elle a déclaré: «Je trouve que le mot icône en référence à toute femme que nous mettons sur un piédestal est assez réducteur.

«L’étiquette d’icône ignore tellement qui était Diana et sa belle complexité. Elle s’appelait la princesse du peuple parce que les gens sentaient qu’ils pouvaient s’identifier à elle. C’est tellement plus important que n’importe quel type de label. »

L’actrice a également expliqué comment elle avait eu des cours de danse pour le rôle, ce qui lui avait permis de «lâcher prise» de la même manière que les cours de ballet pour Diana.

Elle a déclaré: «Lorsque nous avons filmé une scène d’elle ayant une leçon de ballet, qui était censée symboliser son lâcher prise, on m’a demandé de danser sur Believe by Cher, sans chorégraphie.

«Je viens de perdre ma merde, et quand je suis sorti de la pièce, tout le monde qui regardait sur les écrans pleurait. C’était la manière la plus vraie de travailler sur les choses.

