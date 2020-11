je

Dans le district de Darjeeling en Inde, la saison des pluies est enfin terminée. Le soleil est doux, les fleurs de jasmin sont sorties et il y a un léger pincement dans l’air du soir.

Le mois dernier était le festival de Durga Puja; c’était une occasion étrange dans une année inconnue. Je ne suis pas sorti pour voir les idoles d’argile parées de la déesse tuant les démons et ses enfants adorés – presque personne ne l’a fait. Les battements rythmiques du dhak (tambours traditionnels) et les chants des prêtres à la louange de la déesse Durga, le signe avant-coureur de la paix et de l’espoir, s’élevaient des haut-parleurs retentissants.

Ce week-end, c’est Diwali, le festival des lumières, et les gens bafouent déjà les règles pour faire du shopping pour le festival, certains en masques, beaucoup pas, et on s’inquiète de l’impact d’une augmentation de la pollution de l’air qui vient avec les pétards qui sont libérés pour le festival. La ligne officielle est que le virus recule, mais beaucoup disent que cela crée un faux sentiment de sécurité alors que Covid continue de déchirer le pays avec des conséquences humaines et économiques dévastatrices.

Alors que la classe moyenne est restée chez elle dans le strict respect des règles de verrouillage, la pandémie a frappé durement les couches les plus basses de la société. Des millions de personnes sont sans abri et sans travail, traversant le pays dans le besoin de nourriture et d’abri. La distanciation sociale n’est pas une option pour eux, ils n’ont pas accès à l’eau courante et pas d’argent pour acheter du savon pour se laver les mains.

Un agent de santé municipal conduit un auto-pousse-pousse décoré comme un modèle de coronavirus

L’Inde est l’épicentre viral du monde, avec plus de 8,6 millions de cas depuis que le premier cas a été enregistré le 30 janvier. Elle compte le deuxième plus grand nombre de cas après les États-Unis et le mois dernier, un panel gouvernemental chargé de fournir des projections a rapporté que la moitié des cas en Inde 1,3 milliard de personnes seront probablement infectées d’ici février. Le bilan total des décès est de 127 571 et hier il y a eu 44 281 nouveaux cas positifs. Pendant ce temps, le PIB du pays s’est contracté pour la première fois en 40 ans, de 23% au dernier trimestre.

L’Inde a été l’un des premiers pays à opter pour un verrouillage total, le 24 mars, une décision qui a suscité des critiques pour son manque de prévoyance et de planification. Tout en essayant de lutter contre la pandémie, la façon dont le verrouillage a été imposé a fini par créer une crise humanitaire aux proportions alarmantes. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré un verrouillage total de ce pays de 1,3 milliard de personnes avec un préavis de seulement quatre heures, ce qui a eu un impact dévastateur sur la vie de 40 millions de migrants internes.

D’un seul coup, des millions de personnes ont perdu leur emploi, des millions sont rentrées chez elles dans un déplacement interne du type de celui observé pour la dernière fois lors de la partition en 1947. Une mer de gens marchait silencieusement le long des autoroutes, endormis des enfants sur leurs épaules, à des milliers de kilomètres de chez eux. Beaucoup sont morts sur la route, tués par l’épuisement et la vitesse des véhicules. Dans un cas, 16 ont été écrasés par un train à grande vitesse alors qu’ils dormaient sur les voies, sans jamais soupçonner un train de se déplacer en lock-out.

Les migrants portant des masques faciaux font la queue pour un test sur écouvillon

Ce matin, une femme d’âge moyen est apparue à ma porte. Elle travaillait comme domestique dans deux maisons mais a perdu les deux emplois et n’a rien pour nourrir sa famille. Le taux de chômage s’élève désormais à plus de 27 pour cent et les ingénieurs qualifiés et les diplômés du MBA se lancent dans le travail manuel.

La ligne officielle à l’heure actuelle est que la trajectoire de Covid semble être provisoirement positive. Il y a cinq semaines, la hausse quotidienne du nombre de nouveaux cas était presque le double du nombre, on se demande si l’Inde a pu aplatir la courbe et que le pire est enfin passé. Il est encore trop tôt pour le dire, mais la riposte est devenue plus ciblée.

L’Inde a réussi à intensifier ses tests – en octobre, plus de 1,1 million d’échantillons ont été testés quotidiennement en moyenne. Cependant, étant donné que la moitié des tests sont des tests antigéniques rapides, qui sont moins chers et plus rapides que les tests PCR sur écouvillon (les kits de test donnent des résultats en quelques minutes sur le site de collecte), avec une précision de 50% dans certains cas, ils sont à peu fiable.

Dans son discours à la nation – sa septième depuis le début de la pandémie – M. Modi a déclaré que le taux de mortalité en Inde est faible, à 83 par million de personnes. Mais il y a eu plusieurs allégations selon lesquelles l’Inde aurait sous-déclaré ses décès à Covid. Rijo John, analyste des politiques de santé publique et chercheur principal au Center for Public Policy Research du Kerala, a déclaré au Lancet qu ‘«une certaine sous-déclaration est en train de se produire».

Le travailleur social Surender tient des pancartes pour sensibiliser les travailleurs migrants à la distanciation sociale

Dans de nombreux cas, les décès de patients atteints de comorbidités sous-jacentes ne sont pas comptés comme des décès liés à Covid, et il n’y a pas de données sur les décès dus à Covid parmi ceux qui n’ont pas été testés. «Il est difficile de dire combien de la baisse du nombre de cas en Inde est due à ces tests rapides et à quel point il s’agit d’un véritable ralentissement», a déclaré le Dr Shahid Jameel, un virologue de premier plan, à Soutik Biswas, correspondant de la BBC en Inde.

Au cours de la semaine dernière, la capitale Delhi a enregistré une moyenne quotidienne de 5 703 nouveaux cas, une augmentation régulière au cours du mois dernier. Le graphique de la ville des nouveaux cas avait semblé baisser deux fois plus tôt. «Ce pic de cas est venu de pair avec une augmentation constante du taux de positivité, ce qui suggère que l’épidémie pourrait se développer à nouveau», a écrit Jamie Mullick dans le Hindustan Times. «Le graphique croissant des cas dans la ville – quelques jours après avoir commencé à être maîtrisé – est venu juste après les fêtes de fin d’année et est attribué à davantage de personnes sortant de chez elles, à une mauvaise discipline des masques et à un manque du respect des protocoles de sécurité en raison de la fatigue Covid. »

De plus, tout progrès positif est provisoire. La prochaine saison des festivals et l’augmentation de la pollution atmosphérique dans les zones urbaines, suivies d’un hiver rigoureux, pourraient inverser la tendance à tout moment. Une étude publiée par la Société européenne de cardiologie a estimé que l’exposition à la pollution atmosphérique augmente de 15% le nombre de décès dus à Covid-19 dans le monde.

Un agent de santé portant un équipement de protection attend pour recueillir des échantillons sur écouvillon des résidents

À Delhi, l’air a déjà mal tourné avec les biscuits Diwali, sonnant la sonnette d’alarme de Covid. L’Inde abrite 15 des 20 villes les plus polluées au monde. Ensuite, il y a le festival Chhath Puja le 20 novembre à Bihar, l’État du nord au milieu des élections à l’assemblée de l’État, qui abrite actuellement des scènes de foules massives et de rassemblements politiques, au mépris total des directives de Covid.

Cela ne me semble plus étrange de rester à la maison. Mais beaucoup n’ont pas le choix; ils veulent garder leurs foyers allumés. Et puis il y a ceux qui sont simplement fatigués des restrictions. Je ne peux m’empêcher de blâmer le gouvernement d’avoir créé un «faux optimisme» et un faux sentiment de sécurité. Je peux me plaindre d’être une mère surchargée – une histoire familière dans le monde entier – mais je ne peux m’empêcher de réaliser à quel point je suis privilégiée. Je vis dans une maison avec un jardin et une balançoire, et je n’ai pas besoin de sortir pour l’essentiel.

“Flaques boueuses!” s’exclamèrent mes filles, excitées par le spectacle de mousson le plus courant, étant sorties pour une promenade après six mois. Ils voulaient sauter comme Peppa Pig. J’ai dit non. «Pourquoi, y a-t-il aussi un coronavirus dans les flaques d’eau boueuses?» a demandé mon enfant de cinq ans. Ils n’ont pas remis en question ma réponse affirmative et nous avons continué, avec une acceptation réticente de notre nouvelle réalité.