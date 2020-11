UNE

Les yeux protecteurs de la mère sont la première chose que vous voyez lorsque vous regardez les photographies d’Anna Grevenitis. Tournés en noir et blanc, les autoportraits d’elle et de sa fille racontent des histoires banales: repasser, faire le lit, se maquiller et amener le train en ville. Les scènes sont si normales, si banales que d’avoir l’air d’espionner des moments dont nous ne devrions pas être au courant.

Quel est le point. «Cela vient en grande partie de l’expérience que nous avons dans la rue», déclare la photographe d’origine française Grevenitis, s’exprimant sur Zoom depuis son domicile à New York. Son regard directement dans l’objectif de son appareil photo est le même regard qu’elle donne aux gens quand leurs yeux s’attardent sur sa fille Lulu, une jeune trisomique de 16 ans. «J’exprime la surprise. Je veux montrer une intrusion dans le plan. Nous sommes regardés par les gens simplement parce qu’elle a l’air différente – pas tellement à cause de son comportement, c’est une enfant très calme – mais son handicap est visible. Quand je crée les scènes, j’imagine que les mêmes personnes qui nous regardent dans la rue sont dans la maison.

Son regard d’acier nous est cependant réservé. La tendresse entre elle et Lulu est palpable.

Cette série, intitulée Regard, est née d’un projet séparé sur lequel Grevenitis travaille depuis 2013. Elle a commencé à prendre une photo de sa fille tous les jours, dans le but de «documenter sa vie quotidienne dans quelque chose qui, à mon avis, était un véritable rendu de ce que c’était. signifie vivre comme un enfant de neuf ans à Brooklyn, aller à l’école publique, mais avoir le syndrome de Down ». Au fur et à mesure que Lulu vieillissait, Grevenitis a commencé à se sentir de plus en plus comme si elle exposait sa fille.

(Anna Grevenitis)

«Même si je voulais montrer qu’il y a beaucoup de normalité dans sa vie, je ne la protégeais pas non plus. J’exposais elle et sa vie, mais qu’en est-il de moi et de la mienne? C’était presque comme un documentaire de rue de loin, car je ne l’impliquais pas vraiment. J’ai lutté pendant si longtemps avec l’idée de la photographie de rue, parce que vous enlevez quelque chose à ces gens et que vous ne vous exposez pas parce que vous êtes derrière la caméra.

Il n’y avait qu’une seule chose à faire: la collaboration. Avec Regard, en mettant soigneusement en scène chaque plan, elle a pu donner à Lulu un certain contrôle sur le processus et, progressivement, il est devenu une quête d’implication égale.

Non seulement le projet a allumé l’étincelle créative de Lulu («quand nous avons des amis, elle se promène et prend des photos de tout et de tout le monde, elle ne nous le dit pas – nous l’appelons la photographe furtive»), mais cela a enrichi leur relation, dit Grevenitis. «Peut-être à un moment où les relations mère-fille s’effilochent un peu à cause de l’adolescence, quand le trope est que la mère essaie de faire avancer un programme et que la fille se rebelle, nous travaillons ensemble sur quelque chose. Je ne lui fais pas pression, donc ça fait de nous davantage des partenaires.

Une photo, qui montre Lulu en train de repasser pendant que sa mère mange des macarons sur le lit, a été réalisée par la jeune fille de 16 ans. «Chaque fois que je lui montre la photo, je lui rappelle:” Lulu, tu as créé ça “parce que je veux qu’elle s’approprie tout ça.”

(Anna Grevenitis)

Grevenitis est cependant consciente qu’à mesure que Lulu grandit, les choses pourraient changer. Elle dit qu’il pourrait y avoir une date limite de vente sur sa série de photos quotidienne et qu’elle pourrait s’arrêter lorsqu’elle atteindra 18 ans. Son fils, le cadet de Lulu d’un an, lui a demandé d’arrêter de sortir son appareil photo lorsqu’ils se déplacent. «Il est comme, ‘je ne veux pas ça’ et je le respecte. Si elle me disait d’arrêter de le faire, j’arrêterais absolument.

Mais avec Regard, il n’y a pas encore de signe de ralentissement. «Elle aime les projecteurs, elle voit l’aspect de monter un spectacle – nous ne mettons pas de tenues ou de perruques, mais elle abandonnera tout ce qu’elle regarde ou fait pour s’impliquer.

Prenant la photographie un peu plus tard (ayant enseigné la littérature et la composition anglaises avant l’arrivée des enfants), Grevenitis en est venue à voir la capacité de photographier sa fille comme une superpuissance.

«Pendant un moment, j’ai déploré le fait que je prenais ‘juste’ des photos des enfants, mais très tôt j’ai réalisé que c’était une force que j’avais, comment je les voyais.

Sa réponse à ce qu’elle veut que les gens ressentent quand ils regardent son travail n’est pas la réponse typique d’un artiste: «C’est ennuyeux! C’est tellement ordinaire! elle dit.

(Anna Grevenitis)

Mais il y a une bonne raison: «Je veux plus de visibilité, plus de visibilité sur la normalité de la vie des personnes handicapées. Je veux que les gens embrassent simplement toute personne que vous pourriez rencontrer et qui a un handicap, car leur vie est vraiment la même que la vôtre. Je veux atténuer la peur chez les personnes qui sont parents d’enfants handicapés plus jeunes que leur fille.

«Je ne suis pas sûr que Lulu voit le message que j’essaie d’exprimer au monde, mais elle aime la performance. Elle voit l’image, et elle dit: “J’aime que les gens me regardent, ils voient que ma vie est belle.” “