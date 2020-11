T

Voici beaucoup de nouveaux jouets brillants en possession de Frank Lampard, mais c’est l’un des anciens gardiens qui a été un pilier dans les fondations du succès de Chelsea en début de saison.

Thiago Silva et Edouard Mendy ont été mis en évidence pour leur effet transformateur sur une défense qui a gardé cinq feuilles blanches consécutives.

Mais le rôle de Kurt Zouma ne peut être sous-estimé, car le défenseur central français s’est imposé comme une figure clé à plus d’un titre. Indépendamment de son air d’autorité toujours grandissant au cœur de la défense, Zouma a joué un rôle crucial dans la communication de l’arrière-garde de Chelsea.

Silva est dans les premiers stades de l’apprentissage de l’anglais – ses interactions avec Lampard se font par l’intermédiaire d’un traducteur. La maîtrise de la langue par Mendy est beaucoup plus avancée, mais les trois parlent français sur le terrain.

En tant que tel, Zouma est la connexion vitale à l’arrière – comblant le fossé de communication entre la ligne de fond qui comprend également les internationaux anglais Ben Chilwell et Reece James. Il a contribué à une cohésion au sein de la défense de Chelsea qui a été largement absente pendant le règne de Lampard.

en relation

Le manager de Chelsea s’est entretenu avec son équipe d’entraîneurs cet été pour tenter de résoudre la fragilité défensive qui a vu son équipe concéder plus de buts que n’importe quelle équipe de la moitié supérieure la saison dernière et leur a donc failli leur coûter une qualification en Ligue des champions.

La clé de ces discussions était la nécessité de recruter des ajouts de premier ordre sous la forme de Mendy, Silva et Chilwell. James semble avoir consolidé sa place de premier choix à l’arrière droit, tandis que Zouma a eu l’opportunité de s’établir aux côtés de Silva.

Les premiers signes sont extrêmement encourageants, la paire n’ayant pas encore concédé de but dans les cinq matchs que Lampard les a jumelés. Et cela en dépit de se heurter à une variété d’adversaires, du rythme et du mouvement de Marcus Rashford et Mason Greenwood, à la physicalité d’Ashley Barnes et Chris Wood.

(

Kurt Zouma a joué un rôle crucial pour aider la défense de Chelsea à rester sur la même longueur d’onde

/ .)

Zouma n’a jamais semblé plus à l’aise à Chelsea depuis son départ de 12,5 millions de livres sterling de St Etienne à 19 ans en 2014. Après des périodes de prêt à Everton et Stoke, il est maintenant un chef plus âgé dans une défense qui comprend trois nouvelles signatures et diplômé de l’académie à James.

«J’ai l’impression d’être ici depuis des lustres», dit-il. «Je veux continuer, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le manager m’a donné confiance et je veux la redonner. Chaque minute que je suis sur le terrain, je veux lui prouver quelque chose.

«Cela a été une bonne course récemment et la compétition est là.»

C’est la première fois que Chelsea a réussi cinq blanchissages consécutifs depuis sous Carlo Ancelotti en 2010. Ils peuvent surpasser ce point de repère lorsqu’ils affronteront Sheffield United samedi.

Ce sera une satisfaction personnelle pour Lampard, qui a transformé sa défense après avoir encaissé 10 buts lors de leurs sept premiers matchs de la saison.

(

Zouma, le gardien Edouard Mendy et Thiago Silva communiquent tous en français pendant les matchs

/ Tottenham Hotspur FC via .)

“Ces statistiques, certaines peuvent vous donner une belle apparence et d’autres pas très bonnes”, a-t-il déclaré à BT Sport. «Je suis juste content parce que c’est du travail et c’est l’équipe. Nous travaillons en collectif. Nous devons garder cette base. Ces statistiques et ces courses sont excellentes, mais vous ne pouvez pas du tout vous en débarrasser.

Chelsea sera sans Kai Havertz contre Sheffield United, l’Allemand restant isolé après son test positif pour Covid-19. Lampard s’attend à ce qu’il soit à nouveau disponible après la prochaine pause internationale.

Christian Pulisic a raté les matchs contre Burnley et Rennes en raison d’une tension aux ischio-jambiers, mais l’Américain est de retour à l’entraînement et en cours d’évaluation avant le match de samedi.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: Min £ 10 Same Game Multi pari sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.