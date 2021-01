Earl Hindman, acteur de l’amélioration de l’habitat, est décédé d’un cancer du poumon le 29 décembre 2003 à l’âge de 61 ans. Dix-sept ans après sa mort, Tim Allen a rendu hommage à sa co-vedette dans le dernier épisode de Last Man Standing, dans lequel Tim Taylor, le personnage d’Allen Home Improvement, a rencontré Mike Baxter. Bien que Hindman soit apparu dans des dizaines d’émissions de télévision et de films, il était surtout connu pour un rôle qui ne montrait jamais tout son visage.

Hindman est né à Bisbee, en Arizona et a étudié le théâtre à l’Université de l’Arizona, rapporte CBS News. Il a commencé à jouer sur scène à la fin des années 1960 et 1970 à New York, tout en jouant également dans des films. Hindman a fait ses débuts au cinéma dans un film d’exploitation de 1967 intitulé Teenage Mother et a ensuite joué dans deux des thrillers les plus acclamés des années 1970, The Parallax View et The Taking of Pelham One Two Three.

En 1975, Hindman décrocha son rôle révolutionnaire en tant que Bob Reid dans le feuilleton ABC Ryan’s Hope. Hindman a quitté la série en 1984 mais est revenue pour la dernière saison de la série en 1988-1989. Il a partagé la vedette dans l’émission avec Molly McGreevy, qu’il a épousée en 1976. McGreevy est décédé en novembre 2015 à 79 ans.

En 1991, Hindman a été choisi comme Wilson, le voisin de Tim Taylor sur Home Improvement. Wilson, dont le nom complet s’est révélé plus tard être Wilson W. Wilson Jr., avait toujours le visage obscurci. La plupart du temps, Wilson a offert des conseils à Tim par-dessus la clôture. Allen a recréé ce célèbre tic de personnage dans l’épisode de Last Man Standing “Dual Time”. Hindman est apparu à chaque saison de Home Improvement jusqu’à la fin du spectacle en 1999.

Dans “Dual Time”, Tim s’est arrêté au domicile de Mike Baxter pour aider à réparer une disposition de nourriture, mais les choses ne se sont pas très bien déroulées. Plus tard, Mike a dû réparer un disjoncteur, et quand Tim s’est approché, Mike a regardé par-dessus la porte du disjoncteur, comme Wilson le faisait. Tim a révélé que Wilson est mort dans l’univers de l’amélioration de l’habitat, ce qui a conduit à un moment émouvant. “Wilson me manque … beaucoup de choses me manquent”, a déclaré Tim à Mike.

Allen a clairement établi un lien avec Hindman lors de la réalisation de Home Improvement. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Allen a déclaré qu’il avait apporté ses sentiments réels pour l’acteur à l’épisode Last Man Standing. “J’ai adoré cet homme et nous en avons parlé dans l’histoire”, a déclaré Allen. «J’ai commencé à penser à toute l’histoire que j’avais avec cette émission de télévision, comment je la compare à ma vie dans cette émission. Tout est question de perte, c’est tout ce que je n’arrêtais pas de dire dans cet épisode. La dernière saison de Last Man Standing est diffusée les jeudis à 21h30 HE sur Fox.