JE.

La plus grande tendance sur les plateformes ce mois-ci est de changer d’avis. Facebook a interdit tardivement QAnon. Twitter a appuyé sur les freins sur les retweets. Et lundi, Facebook a effectué l’un des plus grands renversements de politique de son histoire, interdisant les publications qui nient ou déforment l’Holocauste.

Aujourd’hui, parlons du long parcours de l’entreprise pour faire ce qu’il faut – et de ce que les autres plateformes pourraient apprendre de l’expérience de Facebook.

Premièrement, les nouvelles. Voici Sheera Frenkel dans le New York Times, avec une citation du PDG Mark Zuckerberg:

En annonçant le changement, Facebook a cité une enquête récente qui a révélé que près d’un quart des adultes américains âgés de 18 à 39 ans ont déclaré qu’ils pensaient que l’Holocauste était un mythe ou était exagéré, ou qu’ils ne savaient pas si cela s’était produit. «J’ai lutté avec la tension entre le fait de défendre la liberté d’expression et le préjudice causé en minimisant ou en niant l’horreur de l’Holocauste», a écrit M. Zuckerberg dans son article de blog. “Tracer les bonnes lignes entre ce qui est et ce qui n’est pas un discours acceptable n’est pas simple, mais avec l’état actuel du monde, je pense que c’est le bon équilibre.”

Cette décision intervient deux ans après que Zuckerberg ait déclenché une controverse en soulignant la tolérance de la plate-forme à la négation de l’Holocauste comme preuve de son engagement en faveur de la liberté d’expression. (Une partie de la controverse découle du fait que Zuckerberg, parlant à Kara Swisher sur son podcast, a déclaré qu’il ne croyait pas que les négationnistes de l’Holocauste «se trompaient intentionnellement» – suggérant que la négation de l’Holocauste était une erreur honnête plutôt qu’une idéologie malveillante en son propre droit.)

Mais la controverse de 2018 a quand même surpris Facebook, car la politique citée par Zuckerberg n’était pas nouvelle. Facebook avait défendu les droits des négationnistes de l’Holocauste depuis au moins 2009, date à laquelle il avait résisté à une tempête de feu antérieure en hébergeant des pages antisémites. Comme pour le scandale Cambridge Analytica – une autre histoire dont les faits de base étaient connus depuis longtemps, mais qui est soudainement revenue sous les projecteurs après de nouveaux reportages – des changements sismiques dans l’opinion publique ont forcé Facebook à repenser des valeurs de longue date.

Au cours des deux années suivantes, Facebook a intensifié ses efforts pour interdire les discours de haine et les organisations dangereuses de la plateforme. (Une grande partie de ce travail semble avoir été catalysée par la fusillade de Christchurch et ses conséquences, au cours desquelles les plates-formes ont subi une pression importante pour intensifier leurs efforts d’application.)

Ce travail était suffisamment complet pour que, si vous ne connaissiez pas l’histoire, vous pourriez supposer que Facebook avait exclu ses politiques en matière de discours de haine spécifiquement pour permettre la négation de l’Holocauste. Ce n’était pas le cas, mais cela aurait pu aussi bien l’être, et finalement c’était intenable. Et donc – après des années de groupes de défense des droits civiques demandant à l’entreprise de le faire – Facebook a finalement cédé.

II.

(Je me sens obligé d’ajouter un avertissement de contenu sur le génocide dans cette section, qui comprend un compte rendu de ma visite à Auschwitz.)

À un moment où les plateformes font face à plus de pression que jamais pour supprimer les publications offensantes de leurs services, il peut sembler étrange que Facebook ait jamais permis la négation de l’Holocauste. Historiquement, cependant, permettre des remarques offensantes sur l’Holocauste a été considéré par certains groupes comme un pilier de la tradition de liberté d’expression américaine. En 1978, l’Union américaine des libertés civiles a défendu le droit des néo-nazis de marcher à Skokie, dans l’Illinois, qui abritait de nombreux survivants de l’Holocauste.

L’ACLU a gagné la cause – et a perdu 30 000 membres indignés dans le processus. (La marche n’a jamais eu lieu.) J’ai appris la saga en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université Northwestern, qui est à 15 minutes de Skokie en voiture. En fait, mes années à Northwestern ont vu leur propre controverse sur le négationnisme de l’Holocauste. Un professeur d’ingénierie de longue date avait utilisé le domaine Internet de son université pour publier ses opinions négationnistes, qu’il avait initialement publiées dans un livre.

Les étudiants, les professeurs et les anciens ont tous appelé à la suppression de la page Web. Mais le président de l’université, tout en condamnant les opinions du professeur, a déclaré que supprimer la page représenterait une violation inappropriée de la liberté académique. Cette position a suscité encore plus d’indignation et de nombreux anciens ont annulé leurs dons à l’école. Mais le président a tenu bon.

En tant que jeune étudiante en journalisme, j’ai été régulièrement exposée à des histoires d’atteintes à la liberté d’expression dans le monde. Vu sous cet angle, j’ai trouvé les actions du président courageuses. Il avait pris une position coûteuse pour défendre un principe, et il y a peu de choses qu’un jeune idéaliste aime voir plus que quelqu’un qui adopte une position coûteuse et fondée sur des principes.

Et en tant que journaliste étudiant, j’ai trouvé du réconfort dans l’absolutisme de liberté d’expression du président. S’il défendait le droit de parler d’un négationniste, pensais-je, on pouvait aussi lui faire confiance pour ne pas s’immiscer dans les affaires du journal étudiant, quelle que soit la fréquence à laquelle il le critiquait.

Mais la principale raison pour laquelle je me suis rangé du côté du président en tant qu’étudiant, je pense, est que le problème de la négation de l’Holocauste semblait si abstrait. Il n’y avait pas de nazis sur mon campus; les fascistes n’avaient pas tenté de marcher dans notre communauté depuis plus de 20 ans. Un régime régulier d’émissions de télévision et de films hollywoodiens a raconté et raconté comment l’Amérique avait vaincu les nazis et libéré l’Europe. Si une poignée de théoriciens du complot du moonbat voulaient nier l’évidence, j’ai pensé, qu’importe?

L’été avant ma dernière année d’école, la Ligue anti-diffamation a parrainé un voyage pour les rédacteurs de journaux universitaires pour visiter la Pologne et Israël et en apprendre davantage sur l’histoire juive. Pendant notre séjour en Pologne, nous avons visité Auschwitz et, tout en visitant les terres, notre guide a fait une découverte macabre. Sans prévenir, il se baissa au sol et ramassa une poignée de terre. Dans la saleté se trouvaient de petites taches de blanc, qu’il identifia comme des fragments d’os humain.

Il nous a tous fait regarder ce qu’il avait trouvé. Je me suis soudainement senti nauséeux et j’ai détourné les yeux. Mais le guide a dit qu’il voulait que nous regardions de près, de sorte que si jamais quelqu’un nous nia l’Holocauste, nous saurions qu’il mentait. L’histoire qui m’avait paru si lointaine à Evanston n’était même pas du passé – elle était là dans le sol et entre ses mains.

Quand je suis retourné à l’école, le problème de la négation de l’Holocauste me semblait encore assez lointain. Mais plus je me suis assis avec ce que j’ai vu là-bas, moins j’en suis venu à croire au principe de laisser les négationnistes avoir leur mot à dire sur les plateformes publiques. Accueillir le déni, comme l’avait décidé le président de l’université, semblait complice d’un mal réel. Un mal qui constitue une menace dans le présent et le futur aussi bien que dans le passé.

III.

Je raconte cette histoire parce que je soupçonne que je ne suis pas le seul Américain dont les défenses instinctives du Premier Amendement ont été de plus en plus contestées par la montée de l’extrémisme de droite – dont une grande partie a été organisée et amplifiée par les réseaux sociaux. .

Aussi nuisible que fût la page Web du professeur d’université, elle n’était pas connectée à un annuaire de 3 milliards d’autres êtres humains. Il n’a pas été promu par les algorithmes de recommandation de l’université, car il n’y en avait pas. Il n’apparaissait pas comme une série de mèmes ironiques dans un fil central auquel les étudiants étaient collés. Il a promu une vision du monde abominable, mais la page elle-même a reçu très peu de promotion.

Il est difficile de dire à quel point les antisémites ont bénéficié de la politique de Facebook pendant qu’elle durait. Nous ne pouvons pas non plus dire à quel point ils ont bénéficié de politiques tout aussi permissives sur YouTube, Reddit et Twitter.

Mais il semble relativement clair pourquoi Facebook a finalement changé d’avis. “Ma propre réflexion a évolué à mesure que j’ai vu des données montrant une augmentation de la violence antisémite”, a déclaré Zuckerberg dans son message. Cette analyse du Centre d’analyse de la droite radicale a joué un rôle dans la réflexion de Facebook, me dit-on. Et selon l’ADL, les incidents antisémites ont atteint un niveau record en 2019. Ce qui avait commencé sur Facebook comme une discussion abstraite sur le discours est devenu une discussion tactique urgente sur la façon de contrecarrer les actes de terrorisme dans le monde réel.

Les futurs historiens débattront longtemps de la combinaison précise de forces qui a conduit à la résurgence de l’antisémitisme et des autres mouvements de haine que nous voyons maintenant dans le monde. Mais pendant trop longtemps, ils ont eu un allié involontaire sur les réseaux sociaux.

Interdire la négation de l’Holocauste ne le fait pas disparaître – l’Allemagne le fait par la loi, et les forces d’extrême droite y sont toujours en hausse (et prêchent l’évangile de QAnon, pour démarrer). Mais si vous promettez d’interdire les discours de haine, vous devez également interdire la négation de l’Holocauste. Ils ont toujours été les mêmes, et le débat sur ce qu’il faut faire à ce sujet n’a jamais été aussi abstrait ou fondé sur des principes que certains d’entre nous voulaient le croire. J’aurais aimé voir ça plus tôt. Et j’aurais aimé que Facebook aussi.

Cette chronique a été co-publiée avec Platformer, un bulletin quotidien sur les grandes technologies et la démocratie.