C’est une image qui montre clairement que l’Amérique s’éloigne de Trump.

Si le président désélectionné Donald Trump était toujours sur Twitter, vous ne pouvez qu’imaginer à quel point ses tweets seraient incandescents – il cracherait d’envie devant la file de popstars que Joe Biden a commandée lorsque tout le monde, de Neil Young à Adele, a refusé d’être associé. lui. Biden avait J. Lo comme acte d’échauffement. Peut-être que Trump ferait aussi une fouille chez Lady Gaga, une étrangère qui a toujours pris le parti de personnes différentes.

Au cours de la dernière année, Lady Gaga a consolidé sa position de philanthrope de la pop star qui a un impact – pas étonnant que Biden la veuille. Malgré toutes les plaisanteries sur la façon dont il ressemble à son grand-père, ils sont une puissante union de l’appel pop et de la politique. Gaga fait avancer les choses. Son concert One World: Together at Home au début de la pandémie a permis de collecter 127 millions de dollars pour les agents de soins de première ligne (et de remonter le moral avec une performance complètement décevante d’Elton John qui prononce mal le refrain de sa chanson I’m Still Standing – Google it) .

En surface, Lady Gaga est synonyme d’une attitude disco sauvage et d’une capacité à surprendre. C’est une femme dont le premier succès, Just Dance, a été de perdre ses clés et son téléphone dans une boîte de nuit, incapable de voir clairement et se demandant «Comment ai-je retourné ma chemise?». Et vous vous souvenez quand elle portait une robe en bœuf cru aux MTV Video Music Awards 2010?

Mais en fait, sa nouvelle position aux côtés de Biden a beaucoup de sens. Gaga, 34 ans, a toujours été une popstar avec une conscience sociale, capable de présenter des messages sérieux d’une manière qui attire votre attention et qui a un attrait généralisé. Cette robe de viande était une protestation contre les restrictions du gouvernement américain imposées aux droits des soldats homosexuels. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas non plus chanter des chansons extravagantes sur, par exemple, vouloir faire un tour sur votre disco.

«Lady Gaga est comme Madonna en ce qu’elle sait se réinventer», déclare le publiciste Mark Borkowski. A Star is Born a montré comment elle peut jouer un rôle sérieux autant qu’une discothèque amusante à New York. «Elle a une base de fans énorme et incroyablement fidèle et quand vous la voyez en direct, elle est puissante. Sa relation avec Joe Biden témoigne du fait que les gens veulent désormais l’authenticité des popstars. Le sweat Joe qu’elle portait pour le soutenir était épuisé et sa tenue d’inauguration était un choix judicieux – par Schiaparelli, une marque avec un directeur créatif américain.

Ce mois-ci, elle a reçu un prix de la liberté d’expression du Centre Martin Luther King Jr pour le changement social non violent et elle a dénoncé le racisme et la suprématie blanche dans son discours d’acceptation. Oh et il y a sa ligne de soins végétaliens (est-elle la nouvelle Gwyneth Paltrow?). Elle a réussi tout cela tout en conservant son travail quotidien, sortant un nouvel album, Chromatica en mai de l’année dernière et jouant dans deux films à venir, l’un réalisé par Ridley Scott (nom TBC), l’autre un thriller d’action appelé Bullet Train. Et vous pensiez que vous aviez bien réussi à travailler à domicile avec une connexion Wi-Fi faible et à faire un 5k. Si vous vous sentez horriblement inférieur, lisez l’article du New York Times du journaliste dont l’ex-petit ami sort maintenant avec Gaga.

Les présidents et les popstars ont toujours eu des relations spéciales – regardez Marilyn Monroe et John F Kennedy. Mais l’union entre showbiz et politique n’est pas simple. «Les agents ne veulent pas que leurs actes soient trop politiques car ils peuvent aliéner les gens», dit Borkowski. «Beaucoup de gens ont voté pour Trump, donc certains agents préféreraient que les actes soient anodins.» Taylor Swift expose cela dans son documentaire Netflix Miss Americana où elle défie sa direction de parler de Trump. Ils avaient peur qu’elle perde des fans à cause de ça.

Lady Gaga et Joe Biden

Gaga connaît Biden depuis longtemps. Ils sont tous les deux catholiques, il a travaillé avec elle pour mettre en place des centres de traumatologie pour les victimes d’agression sexuelle et, comme elle le voit, elle a joué un rôle dans sa candidature à la présidence. Elle a dit: «Je me souviens quand je traînais avec lui un jour et je me suis dit: ‘Alors vous allez vous présenter à la présidence, non?’ Et nous avons eu une petite conversation et il l’a fait. Mais je me suis dit: ‘Écoutez, nous avons besoin de vous, car nous avions besoin de quelqu’un qui allait nous rassembler tous pour ce moment, ce moment très important. Merci Gaga.

Mais que veut-elle? Il y a un indice sur son nouvel album où elle chante un duo avec son ami Elton John. Sine from Above raconte comment quand elle était plus jeune, elle a poursuivi «la foudre», mais maintenant elle veut guérir et trouver l’amour. Il y en avait beaucoup dans l’air lors de l’inauguration.