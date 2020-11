K

udos aux directeurs de casting de The Crown: ils ont une étonnante capacité à faire correspondre le talent d’acteur britannique avec leur sosie royal ou politique.

Même si la star n’est pas un match physique évident (Gillian Anderson, par exemple, n’a peut-être pas immédiatement surgi à l’esprit comme un certificat mort pour jouer Margaret Thatcher), ils sont toujours capables de réaliser une performance convaincante – avec ou sans l’aide de certaines perruques et prothèses.

Après le bouleversement majeur du casting de la troisième série, conçu pour représenter de manière réaliste Elizabeth II et ses coéquipiers alors qu’ils entraient dans l’âge moyen, la quatrième saison ne voit qu’une poignée de nouveaux personnages cruciaux arriver sur la scène, le plus attendu étant sûrement la princesse Diana d’Emma Corrin.

Voici comment le casting de la série quatre se compare à ses homologues réels – faites défiler la galerie ci-dessus pour revenir également sur des visages familiers des saisons passées.

(

Les costumes du spectacle s’inspirent des vraies tenues de Diana

/ Netflix / PA)

Jouer la princesse du peuple n’est pas une mince affaire (rappelez-vous ce biopic critique avec Naomi Watts?) En particulier quand c’est votre premier rôle majeur à l’écran, mais Corrin parvient à le rendre facile. De plus, elle réussit la coiffure pageboy des années 80, ce qui est sans doute un défi encore plus grand.

(

La transformation d’Anderson est légèrement terrifiante

/ Netflix / .)

Étonnamment, Anderson n’a porté aucune prothèse pour l’aider à se transformer en Iron Lady – bien que l’équipe de coiffure et de maquillage ait joué avec l’idée (et même testé quelques fausses dents), ils ont décidé de laisser la performance d’Anderson – et sa perruque massive – faites le gros du travail.

Prince Charles – Josh O’Connor

(

O’Connor revient en tant que prince Charles

/ Netflix / PA)

O’Connor a fait un travail brillant en peignant le jeune prince de Galles sous un jour sympathique dans la troisième série. Maintenant que Diana est sur la scène, notre loyauté peut commencer à changer – mais O’Connor parvient toujours à faire en sorte que Charles ne devienne pas le méchant panto de cette saison.

Reine Elizabeth II – Olivia Colman

(

Colman’s Queen et la vraie affaire partagent un amour des chapeaux fleuris

/ Netflix / . par .)

L’année dernière, Colman a plaisanté en disant que l’un de ses réalisateurs de la troisième série lui avait dit qu’elle marchait plus comme une «fermière» qu’une reine avant de maîtriser l’équilibre royal. Aie. Avec une victoire aux Golden Globe et une nomination aux Emmy à son actif pour sa performance cette saison-là, il est prudent de dire qu’elle a passé ses cours de comportement avec brio.

Prince Philip – Tobias Menzies

(

Menzies porte une perruque légèrement optimiste en tant que Philip 60 ans

/ Netflix / PA)

Menzies revient en tant que duc d’Édimbourg, qui ne joue pas un rôle aussi important dans la quatrième série (pas d’épisodes dédiés à son amour de l’espace cette fois, désolé) mais parvient toujours à voler la scène avec des mots mémorables et une brillante confrontation avec son fils aîné après la mort de leur mentor Lord Mountbatten.

Princesse Margaret – Helena Bonham Carter

(

Bonham Carter est sur une forme plus modérée en tant que Margaret

/ Netflix / Archives PA)

La princesse Margaret est un peu plus retenue dans cette série, faisant toujours face aux retombées de son divorce et se sentant de plus en plus à l’écart de la famille royale. Cependant, elle est toujours la source de certains one-liners pointus et peut montrer des up-dos très glamour.

Princesse Anne – Erin Doherty

(

La ruche d’Anne manque à l’action cette série

/ Netflix / .)

L’imposante ruche de la princesse royale, sûrement l’une des stars de la série trois, ne fait malheureusement pas son apparition cette fois-ci, avec Anne équestre plus souvent vue avec ses cheveux rentrés dans un bonnet ou un foulard – sûrement un bonus pour Doherty, qui avait précédemment révélé que le look l’obligeait à passer jusqu’à deux heures dans le fauteuil du coiffeur.

La série Crown quatre est disponible en streaming sur Netflix à partir du 15 novembre