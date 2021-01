UNE

s la nouvelle année s’ouvre, la vertu absente dont Boris Johnson a le plus besoin est la résolution. Bien que 2020 n’ait pas été une année que quiconque prévoyait avec la vision claire promise, 2021 sera celle des conséquences de 2020. M. Johnson a retardé et tergiversé son chemin à travers la pandémie de coronavirus jusqu’à présent, mais a bénéficié du doute. Lorsque les conséquences économiques deviendront évidentes, comme elles le feront cette année, la résolution du premier ministre sera mise à l’épreuve et il déplorera la perte du seul grand avantage qu’il a porté avec lui jusqu’à présent.

Cet avantage est le Brexit et la signature et la ratification d’un accord commercial restreint nous rappelle qu’obtenir ce que vous voulez en politique est rarement une bénédiction sans mélange. Le parti conservateur a remplacé Theresa May par Johnson afin qu’il puisse faire le Brexit et il s’est battu et a remporté des élections générales sur le même slogan et sur la même base. Maintenant, il a fait quelque chose de risqué, c’est-à-dire qu’il a en fait fait le Brexit. Il y aura d’autres grains et différends mais, en termes politiques, le Brexit est un accord conclu.

Ce succès pose deux problèmes au Parti conservateur. Le premier, le moindre des deux, c’est que le Brexit n’apporte rien à ceux qui l’ont voté. Nous sommes presque une semaine dans notre nouvelle ère de liberté nationale. De quelles nouvelles libertés avez-vous joui jusqu’à présent? Qu’avez-vous fait que l’Union européenne vous empêchait auparavant de faire? Non, moi non plus. L’argument entier a été une perte de temps colossale et la plupart des gens continueront leur vie sans jamais rien remarquer, en bien ou en mal. Ce qui soulève le deuxième problème, vraiment troublant, pour le Parti conservateur. Comment va-t-il faire face sans le Brexit à se plaindre? Il y a une dimension psychologique à cela. L’UE a fourni aux conservateurs un bouc émissaire commode d’un certain millésime, et maintenant ils se sont débarrassés de cette excuse toute faite. Mais le pire pour obtenir ce que vous souhaitiez, c’est que vous ne pouvez plus continuer à le souhaiter. Vous n’avez plus de problème qui attise vos passions et unit votre coalition.

Les deux blocs de soutien des conservateurs ont peu en commun: des élites de comté riches et des électeurs plus pauvres du Nord

Le Parti conservateur a remporté une victoire inhabituelle en décembre 2019. Il dispose désormais de deux blocs de soutien avec peu de points communs. Dans l’Angleterre rurale, une élite de comté riche et instruite considérait toujours les conservateurs comme les gardiens de leurs meilleurs intérêts. Dans les villes des West Midlands, du nord-ouest et du nord-est de l’Angleterre, une circonscription beaucoup plus pauvre qui considérait Jeremy Corbyn comme non patriotique a déserté le parti travailliste. Economiquement et socialement, ces deux groupes partagent très peu. Ils ont des points de vue diamétralement opposés sur le niveau correct d’imposition et l’opportunité d’utiliser le pouvoir de l’État pour rechercher un pays plus égalitaire. La seule chose qui les a réunis était le Brexit et maintenant le Brexit a disparu.

Johnson entre donc dans cette nouvelle année en résolvant de chercher d’autres moyens de lier sa coalition. Sa tâche immédiate, bien sûr, est de maîtriser sa gestion incertaine de la pandémie. La solution la plus évidente, comme le premier ministre semble être de prendre une décision, est d’établir un verrouillage national avec un plan de déverrouillage à mesure que le vaccin est distribué. Mais même une riposte plus assurée à la pandémie n’étouffera pas les pertes d’emplois à venir. Lorsque les mauvaises nouvelles économiques arriveront, le gouvernement aura besoin d’un plan sur lequel pointer et il devra être un plan qui unit les comtés du comté à son vote urbain.

Ce n’est pas facile. L’Institute for Fiscal Studies a souligné que la Grande-Bretagne a les inégalités régionales les plus marquées du monde développé. Seuls Londres, le Sud-Est et l’Est de l’Angleterre génèrent un surplus économique. Johnson ne cesse de dire qu’il est déterminé à rééquilibrer l’économie, mais cela va prendre des millions qu’il n’a pas dans le Trésor et le capital politique qu’il ne trouvera pas dans son parti. Il peut y avoir d’autres questions sur lesquelles les conservateurs du Nord et du Sud peuvent s’unir. Immigration et criminalité, peut-être. Mais aucun ne sera aussi résonnant que le Brexit.

Johnson est un politicien électoral prospère et sa chance a été de n’avoir concouru que contre des duffers. Les travaillistes ont présenté un Ken Livingstone retraité aux élections du maire de 2008 et 2012 et le malheureux Jeremy Corbyn aux élections générales de décembre 2019. Enfin, Johnson, s’il reste pour le prochain concours, devra affronter son premier adversaire sérieux en Sir Keir Starmer. Le moment venu, il devra trouver de quoi parler car, pour le moment, il a perdu sa main gagnante.

Philip Collins est fondateur et rédacteur en chef de The Draft