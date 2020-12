F

ou moi, un répit plutôt heureux dans ce spectacle de merde d’un an a été, de manière inattendue, de rencontrer quelqu’un et de se connecter sexuellement avec lui.

Lorsque la pandémie a frappé en mars, l’établissement d’une routine était le tonique de soins personnels le plus prescrit sur mon fil Instagram. Facile, ai-je pensé. Cependant, après un certain temps, les jours de la marmotte ont commencé à râler. Tout était si profondément monotone. Combinez cela avec l’assaut d’un cycle de nouvelles sinistre, la vie sociale en sourdine et la rencontre avec quelqu’un de nouveau apparemment hors des limites ou, comme un ami l’a si adroitement décrit, sortir cette année: «Si c’était une bannière? Sombre jusqu’à nouvel ordre. » Ce n’était pas tant la romance qui manquait, autant que sa possibilité.

Mais en rencontrant mon partenaire, je suis entré dans un monde du bon genre d’incertitude, par opposition au genre de menace imminente et de panique dans une pandémie. Une lueur d’espoir et de frivolité, dans un paysage enveloppé de malheur et de tristesse. Notre première parade nuptiale ressemblait davantage à un roman de Jane Austen, c’est-à-dire beaucoup de promenades et de rencontres publiques. Le temps se sentait plus lent et plus doux en sa compagnie. De même, lorsque nous avons été intimes, je savoure chaque instant. Je ne pense jamais que je devrais faire quoi que ce soit. J’apprécie juste les méandres des sensations; la chaleur de son toucher, sa bouche sur la mienne, étant pleinement présente dans mon corps. Ici, je suis parfaitement immunisé contre les règles ou les attentes.

En tant que telle, l’expérience est d’autant plus satisfaisante et apaisante que je suis dans le moment. Comme une bonne et longue marche. Ceux qui sont totalement sans but. Vous déambulez de haut en bas, peut-être vous arrêtez-vous un peu, puis, quelque part en chemin, vous rencontrez quelque chose de tellement fascinant que, pendant un bref instant, vous vous baignez en quelque sorte dans sa beauté. Ensuite, vous vous sentez connecté, dynamisé, restauré. Nous vivons une période indéniablement tumultueuse. Voir la vie de nos amis jouer sur nos écrans de téléphone; culture de comparaison à un niveau record; l’incertitude professionnelle. Le sexe devrait être un entracte apaisant. Libre de jugement ou de soucis extérieurs. Et pour moi ça l’est.

(

Emma Firth

/ PHOTOGRAPHIE NATASHA PSZENICKI)

Avant de le rencontrer, j’avais plus que jamais envie d’intimité physique, comme beaucoup de gens pendant un an de U Can’t Touch This. La friction érotique qui se produit lorsque vous savez que vous êtes attiré par quelqu’un. Chaque instant titillant. Le sexe écrit dans chaque regard, prise de main, baiser, jusqu’à ce que finalement vos corps soient en mouvement. Comme lentement, un par un, en ajoutant des bûches à un feu brûlant.

Tout cela fait partie de la «danse du sexe», comme j’aime l’appeler. Ou, comme je l’ai récemment découvert, il a été coopté, le «sexe conscient». Un terme qui est si chaud en ce moment, un nouveau livre lui est dédié: Mindful Shagging: The Calmer Sutra de Rhonda Yearn. Ma première pensée en entendant ce lexique naissant basé sur la luxure? Pouah. Encore une autre chose dont il faut se souvenir. Mis à part le scepticisme, je soutiens pleinement le sentiment dans la pratique. Selon Yearn, il s’agit «d’amener notre conscience» à ce moment dans le temps. Le sexe qui «produit le calme intérieur, la tranquillité et l’acceptation de soi». Quelque chose dont nous pourrions tous utiliser une dose plus élevée en 2020. Pour le décomposer davantage, le sexe conscient est un changement par rapport au sexe conventionnel rempli d’esprit. Ce dernier est un concept fixe et axé sur les objectifs. Si souvent nourri avec nous, que ce soit à travers des films ou des conversations avec des amis, que vous l’avez cloué (pah!) Seulement si on atteint l’orgasme. Être nu avec une autre personne est une vulnérabilité maximale, pourquoi ajouter une couche de stress à une telle entreprise? Notamment à l’ère de Covid-19, une année qui a été marquée par un tsunami de tension émotionnelle et de pression pour beaucoup d’entre nous. La thérapeute psychosexuelle et relationnelle Kate Moyle propose ici un cadre utile pour «se déconnecter pour s’allumer». Tout d’abord, essayez d’éliminer les distractions de votre environnement, c’est-à-dire pas de technologie («nos cerveaux sont prêts à remarquer les choses [and] saisissez de nouvelles informations. ») Deuxièmement, introduisez des indices sensoriels (« quelque chose comme le spray d’oreiller LOVE Sleep de This Works, cela aide à créer un changement de contexte »). Troisièmement – et surtout – «évitez de vous mettre la pression».

C’est, je peux le signaler, le changement le plus important cette année. Je suis nettement plus heureux, dans tous les aspects de ma vie, quand je «suis le courant». Pas de précipitation pour passer au niveau suivant. L’une de mes bêtes noires, c’est quand les copines veulent se plonger dans la conversation du lendemain. Si souvent, cela ressemble à une évaluation des performances. Comment était-ce? Qu’est-ce que tu as fait? Qu’est ce qu’il a fait? Etc.

Le sexe n’est pas une performance, c’est une expérience. Si je regarde en arrière dans mes archives de sessions inférieures à la moyenne, ce sont toujours celles que j’ai construites dans mon esprit auparavant. Ce qui est une recette de déception. Comme le réveillon du Nouvel An (mon jour le plus détesté de l’année). Vous pensez que c’est la meilleure nuit de tous les temps, vous aurez l’air incroyable, ce seront des feux d’artifice, tout le shebang. De sorte que lorsque vous arrivez au grand jour lui-même, c’est, au pire, une panique. Au mieux, anti-climactique. Il est préférable de se réconcilier au fur et à mesure, de profiter des moments, au fur et à mesure qu’ils se produisent. Soyez zen AF… littéralement.