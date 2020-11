T

Le système judiciaire britannique est mis à rude épreuve sous la pression d’une crise sans précédent – déraillée par la pandémie de coronavirus, luttant pour faire face à des années de sous-financement et risquant de perdre entièrement la confiance du public.

Lorsque le verrouillage de Covid-19 a été imposé pour la première fois en mars, le procès devant jury a été interrompu et les tribunaux se sont précipités pour finalement adopter la technologie dans une tentative désespérée de maintenir l’émission sur la route.

Ce type de revers aurait été un coup dur pour un coronavirus du système judiciaire sain et il a fallu de nombreux mois pour se remettre, mais les tribunaux de ce pays étaient déjà affaiblis et mal préparés à rebondir rapidement après une pandémie.

L’arriéré d’affaires devant les tribunaux de la Couronne avait été autorisé à augmenter considérablement tout au long de 2019 grâce à la décision du gouvernement de mettre les tribunaux en attente et de limiter le temps que les juges pouvaient siéger pour entendre les affaires.

Maintenant, cet arriéré est passé à plus de 51 000 et il y a peu de signes que la marée est sur le point de changer de sitôt. Les tribunaux ont un besoin urgent de plus d’espace, pour entendre des affaires dans un environnement socialement éloigné, mais sont gênés par des années de vente de ses actifs.

Les victimes et leurs familles – ainsi que les accusés – sont maintenant sous le choc lorsqu’on leur dit que leur procès sera entendu trois ou quatre ans après que le crime a été commis.

On craint de plus en plus que les témoins aient du mal à se souvenir de ce qu’ils ont entendu et vu, les victimes peuvent choisir de fuir complètement la justice plutôt que d’endurer des années de retard et de frustration, et les accusés risquent de se perdre dans le système pénitentiaire en attendant leur journée. en cour.

en relation

Les procureurs ont déjà identifié le viol comme un problème particulier, avec un nombre record de condamnations et d’avertissements selon lesquels les assaillants sont autorisés à se déplacer librement.

À ce mélange explosif s’ajoute la position hostile que ce gouvernement a prise envers les avocats, les qualifiant de «gauchers» et de «bienfaisants» et le Premier ministre lui-même affirmant que la profession juridique est à blâmer pour les retards.

Des avocats furieux affirment que le financement de la justice pénale diminue depuis des années, tandis que les coupes dans le régime d’aide juridique ont laissé la profession à genoux.

Alors que la Grande-Bretagne prétend avoir un système juridique qui fait l’envie du monde, ses composants se plaignent maintenant fortement d’être chassés par une rémunération dérisoire et préviennent que la prochaine génération d’avocats ne s’inscrira pas du tout.

La volonté de la justice ne manque pas d’essayer de réparer le système, du personnel des tribunaux et des avocats aux juges. Un ensemble de mesures d’urgence de 80 millions de livres sterling a été convenu par le gouvernement pour faire face à la pandémie, mais l’avenir à long terme repose fortement sur le financement par le Trésor d’un plan de redressement complet.

Le Evening Standard s’est penché sur les problèmes du système judiciaire et sur la manière de les résoudre.