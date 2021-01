je

Y a-t-il quelque chose de pire lors d’une promenade une fois par jour que de regarder à travers les fenêtres de vos pubs et restaurants préférés? Les lumières scintillent mais il n’y a personne à la maison.

Vous pourriez dire la même chose des gens du gouvernement qui élaborent des politiques pour le secteur pendant la crise Covid.

Oui, les congés ont été excellents, tout comme l’allégement intérimaire sur les taux d’affaires et la TVA, mais où est la stratégie globale pour sauver le secteur ou ses centaines de milliers d’emplois?

Nous avons besoin d’un plan à court, moyen et long terme, et cela devrait ressembler à quelque chose comme ça.

Le Trésor devrait rétablir la promesse non tenue de payer aux entreprises 1000 £ par tête pour retenir le personnel. Même si un travailleur est en congé, les employeurs doivent encore financer leur pension, NI et PAYE. Sans revenus, cela tue les entreprises.

Ensuite, prolongez l’allégement de la TVA et des taux extrêmement élevés pour le reste de l’année. Une décision à ce sujet maintenant rassurera les entreprises, et leurs banques, qu’elles pourront se reconstruire lorsque les verrouillages prendront fin.

en relation

Plus loin, passez en revue l’ensemble des taxes du secteur. Depuis une décennie et plus, c’est une vache du Trésor. L’escalator des droits sur l’alcool signifie que les taxes montent en flèche chaque année. Le salaire minimum national dépasse toujours l’inflation. Cela décourage les investisseurs et les prêteurs et menace l’avenir des entreprises.

Ayons une réflexion commune et intelligente pour donner aux entreprises et à leurs clients un espoir dont ils ont tant besoin.