Le Royaume-Uni a lancé le plus grand programme de vaccination de son histoire après l’administration du premier vaccin Covid-19 mardi.

Le personnel du NHS a travaillé tout au long du week-end pour préparer le lancement, mais qu’est-ce que cela implique et à quoi les gens peuvent-ils s’attendre dans les prochains jours?

Ici, nous examinons les questions clés concernant ce qui s’est passé dans les coulisses d’une semaine historique et comment tout cela se déroulera.

Quand les vaccins Pfizer / BioNTech sont-ils arrivés et où sont-ils?

Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses de Pfizer jab, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes, car les gens doivent recevoir deux doses.

Il y a 800 000 doses dans la première tranche, ce qui signifie que 400 000 personnes seront initialement vaccinées.

Les vaccins ont été stockés dans des lieux sécurisés non divulgués pour assurer la sécurité du vaccin et de ceux qui le stockent et le délivrent.

Tous les vaccins sont-ils au bon endroit et prêts pour le premier jour de déploiement?

Les doses sont déjà arrivées dans les centres de vaccination en préparation pour aujourd’hui, mais on ne sait pas quand exactement les 50 centres en Angleterre recevront des doses de vaccin, car ils commencent à administrer le vaccin à des moments différents et les livraisons devraient avoir lieu tout au long de la semaine. .

Des images montrent l’arrivée d’un lot de vaccins à l’hôpital universitaire de Croydon, dans le sud de Londres, ce week-end, avec des scènes similaires se déroulant dans tout le pays.

Comment les vaccins sont-ils conservés?

Public Health England a déclaré avoir sécurisé 58 congélateurs à ultra-basse température Twin Guard spécialisés qui fournissent un stockage suffisant pour environ cinq millions de doses de vaccins potentiels Covid-19 qui nécessitent un stockage à très basse température.

Les congélateurs sont au Royaume-Uni, entièrement opérationnels et situés dans des installations de stockage nationales en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

Les congélateurs, qui ne sont pas portables, contiennent chacun environ 86 000 doses.

Où exactement les vaccins seront-ils administrés?

Les vaccins seront administrés dans des dizaines de centres hospitaliers à partir de mardi – avec des personnes âgées de 80 ans et plus, des travailleurs à domicile de soins et des travailleurs du NHS qui sont plus à risque, les premiers à recevoir le vaccin.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que les hôpitaux d’Angleterre ont identifié un endroit approprié sur leur domaine où ils peuvent effectuer les vaccinations.

Il a déclaré que le scénario idéal est que cet endroit est proche d’un parking et séparé de toute autre zone clinique où il pourrait y avoir un risque d’infection par Covid-19.

Le personnel élaborera les meilleurs arrangements d’une manière socialement distante et il y aura des créneaux horaires pour minimiser les files d’attente.

Comment les rendez-vous sont-ils organisés?

M. Hopson a déclaré que le personnel identifiait des personnes dans les principaux groupes cibles et que des listes avaient été transmises aux organisateurs de rendez-vous qui avaient passé des appels téléphoniques pour organiser des rendez-vous.

Il a déclaré que certains hôpitaux se concentrent sur les personnes qui doivent se présenter pour un rendez-vous ambulatoire, ou même celles qui reçoivent actuellement des soins à l’hôpital.

M. Hopson a déclaré que les hôpitaux discutaient également avec les maisons de soins à qui on a demandé de fournir des listes de leurs travailleurs.

En quoi consistera le rendez-vous?

Lorsqu’une personne arrive, elle sera enregistrée et se verra prescrire le vaccin.

Un système informatique enverra un e-mail ou une lettre au patient et à son médecin généraliste indiquant qu’ils ont reçu le vaccin et confirmant une date de suivi pour trois semaines plus tard, lorsqu’ils recevront la deuxième dose.

Le jab est généralement délivré par une injection dans l’épaule.

Toute personne âgée de 80 ans et plus devrait-elle s’attendre à un appel téléphonique cette semaine?

M. Hopson a déclaré que les gens ne devraient pas être anxieux ou inquiets s’ils ne reçoivent pas d’appel ou de lettre, ajoutant que la grande majorité des personnes ne seront pas vaccinées avant le début de 2021.

Il prévoit qu’il y aura des communications dans les prochaines semaines pour informer les gens à quelle vitesse ils parviennent à traverser ceux qui ont plus de 80 ans.

Les résidents des foyers de soins ne sont-ils pas une priorité?

Ils le sont en effet. Ils sont tout en haut de la liste des priorités, mais il y a des défis à leur faire parvenir le coup.

Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à moins 70 ° C avant d’être décongelé et ne peut être déplacé que quatre fois dans cette chaîne du froid avant d’être utilisé.

Les boîtes de vaccins contenant 975 doses devront être séparées pour pouvoir être transportées dans les maisons de retraite.

M. Hopson a déclaré que cela commencerait dans environ une semaine et serait dirigé par des réseaux de soins primaires.

Quels plans sont en place en Écosse?

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que les fournitures initiales du vaccin étaient arrivées en toute sécurité et étaient stockées en toute sécurité avant les premiers injections administrées mardi.

Les résidents des centres de soins en Écosse pourront recevoir le vaccin Pfizer Covid à partir du 14 décembre.

La secrétaire à la Santé, Jeane Freeman MSP, a déclaré que l’Écosse recevrait 8,2% des 800 000 doses (un peu plus de 65 500) lors de la première livraison sécurisée par le Royaume-Uni, et d’autres à venir dans les semaines à venir.

Elle a déclaré que les doses iraient aux 23 congélateurs de taille commerciale dans les hôpitaux de soins intensifs d’Ecosse, qui peuvent contenir le vaccin à la température très basse dont il a besoin.

Les plans futurs comprennent des centres de vaccination de masse, mais ce sera plus tard lorsque les vaccinateurs auront affaire à des personnes beaucoup plus jeunes.

D’autres plans incluent des centres de vaccination mobiles et des emplacements de rue où les gens peuvent aller pour un coup.

Que se passe-t-il en Irlande du Nord?

Mardi est également le grand jour en Irlande du Nord, et l’agence de presse PA comprend que la première dose de Pfizer / BioNTech sera administrée à 8 heures du matin dans un centre de vaccination de masse de l’hôpital Royal Victoria de Belfast.

Le receveur fera partie d’une équipe de plus de 800 vaccinateurs qui seront impliqués dans le programme de déploiement ultérieur et il y a 25 000 doses dans le lot initial du vaccin.

Les travailleurs de la santé pourront se faire vacciner jusqu’à la fin du mois de décembre dans sept centres répartis dans la région.

Deux des installations sont situées sur le terrain de l’hôpital – à l’hôpital Ulster de Dundonald et à l’hôpital Royal Victoria de Belfast – et le reste dans des centres de loisirs.

Les centres fonctionneront 12 heures par jour et sept jours par semaine dans le but de vacciner 100 000 personnels de santé et de soins.

Les résidents des maisons de soins et les personnes âgées de plus de 80 ans font également partie du premier groupe de vaccination prioritaire, et les responsables de la santé continuent d’examiner les moyens d’administrer le vaccin Pfizer / BioNTech dans les maisons de soins en Irlande du Nord.

Et comment ça se passe au Pays de Galles?

Le personnel de première ligne du NHS et des services sociaux au Pays de Galles recevra le premier vaccin contre le coronavirus du pays à partir de mardi.

Le premier ministre Mark Drakeford a déclaré qu’il espérait que les approvisionnements en vaccin Pfizer marqueraient un «tournant dans la pandémie» qui mettrait le Pays de Galles «sur ce qui va être un long retour à la normalité».

Le ministre de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré que le Pays de Galles était prêt à déployer le vaccin par étapes, en commençant par les sites hospitaliers, puis les milieux communautaires.

Les gens recevront des rendez-vous avec des détails sur l’endroit où ils recevront la vaccination, en fonction de l’endroit où ils se trouvent sur le calendrier et du risque.

Ceux qui reçoivent un vaccin recevront une carte de vaccination NHS Wales de la taille d’une carte de crédit qui portera le nom du vaccin, la date de vaccination et le numéro de lot de chacune des doses administrées, écrits à la main.

Ceux-ci serviront de rappel pour une deuxième dose et pour le type de vaccin, et ils donneront également des informations sur la façon de signaler les effets secondaires.

Reportage supplémentaire de PA Media.