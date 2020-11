T

La façon dont nous travaillons a changé – en particulier l’emplacement. Le travail à domicile est devenu la norme et le restera probablement.

Même ainsi, la flexibilité doit être le mot d’ordre. Vous pourriez être assis à votre bureau à la maison, sur votre canapé, dans le café local ou au fond du jardin, si le temps le permet. Où que vous soyez, une connectivité robuste et fiable est vitale pour la productivité, vous devez pouvoir compter sur votre ordinateur portable.

Pour cette raison, il y a une chose qui change la donne: la connectivité 5G sur votre ordinateur portable signifie que vous pouvez toujours être connecté, en toute sécurité et rapidement (et ne vous inquiétez pas si votre Wi-Fi domestique est lent ou sert plusieurs membres de la famille à le même temps).

Le Lenovo Yoga 5G est le premier ordinateur portable connecté à la 5G

(La connectivité 5G de l’ordinateur portable vous permet de rester en contact avec vos collègues en permanence tout au long d’un projet, où que vous soyez)

Le nouveau Lenovo Yoga 5G est le premier ordinateur portable connecté 5G au monde. Selon une étude récente de Lenovo – La technologie et le monde du travail en évolution -, les employés ont déclaré que cette connectivité 5G serait essentielle pour améliorer l’expérience de travail à domicile, par exemple.

La 5G est non seulement plus rapide que de nombreux réseaux haut débit domestiques et jusqu’à 70% plus rapide que la 4G, mais elle est souvent plus rapide que le Wi-Fi public.

La connectivité 5G sur votre ordinateur portable signifie que vous pouvez toujours être connecté, en toute sécurité et rapidement

Le Wi-Fi public apporte également d’autres préoccupations. La sécurité, qui manque au Wi-Fi public, est une des principales préoccupations des utilisateurs.

Cela peut être carrément risqué. Si vous êtes dans un café et que vous échappez aux limites du bureau à domicile le temps d’une matinée, par exemple, vous pouvez vous en tenir à votre connexion 5G, sans avoir besoin de ce point d’accès Wi-Fi avec des précautions de sécurité incertaines.

La batterie Yoga dure jusqu’à 24 heures

Une autre raison pour laquelle le Lenovo Yoga 5G est si attrayant est sa durée de vie de la batterie: elle dure jusqu’à 24 heures. Donc, si vous travaillez loin d’une prise de courant, la batterie ira bien. La connexion 5G prendra également son envol à l’extérieur.

Le Yoga 5G est très portable, avec un écran lumineux de 13,9 pouces, une finition douce au toucher et un profil fin. Il est également remarquablement léger, grâce à sa construction en aluminium et en magnésium.

La bonne technologie rend les gens plus productifs, ce qui contribue à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le Yoga 5G est également extrêmement polyvalent avec sa capacité pour différentes orientations physiques. Utilisez-le comme un ordinateur portable traditionnel, comme une tablette avec le clavier replié en arrière ou incliné pour une utilisation avec un accessoire comme un stylet intelligent, par exemple.

L’arrivée de la 5G dans un ordinateur portable avec le Lenovo Yoga 5G signifie que nous pouvons travailler n’importe où à l’intérieur ou à l’extérieur de notre maison, de manière productive et sécurisée.

Le Lenovo Yoga 5G est disponible sur EE

Le PC Yoga 5G de Lenovo est exclusivement disponible via EE, le premier opérateur à lancer la 5G au Royaume-Uni, avec le service enviable d’EE disponible dans 80 villes et grandes villes du pays.

Le Lenovo Yoga est disponible sous contrat avec EE et paye mensuellement *.

* Les tarifs varient en fonction de la quantité de données dans le contrat