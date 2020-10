Cela fait sept mois que le Congrès et la Maison Blanche ont adopté la loi CARES. En vertu de la Loi CARES, les Américains admissibles avaient droit à un chèque unique d’une valeur de 1 200 $ (et 500 $ de plus par personne à charge). Alors, comment les Américains utilisent-ils ces chèques?

Selon Yahoo! Finance, de nombreux Américains ont mis de côté leur argent de relance et ont récemment tiré de ces économies. Pour obtenir ces informations, la Fed de New York a interrogé 1 200 ménages en septembre et leur a demandé ce qu’ils faisaient de leurs chèques de relance. De tout l’argent de relance qui a été envoyé jusqu’à présent, 29% ont été dépensés, 35% ont été utilisés pour payer des dettes et 36% ont été mis de côté dans des économies. Ces chiffres sont légèrement différents de l’enquête menée par la Fed de New York en août. Lorsqu’ils ont fait le sondage en août et ont demandé aux consommateurs comment ils utilisaient leurs chèques de relance, 24% de cette somme ont été dépensés, 31% ont été utilisés pour payer des dettes et 45% ont été épargnés.

En raison du fait que de nombreux Américains ont épargné leurs chèques de relance, il pourrait y avoir un effet négatif sur l’économie. «Le stock d’épargne accumulé depuis mars suggère un risque à la hausse substantiel pour l’économie», a écrit le professeur de l’Université de l’Oregon Tim Duy en réponse aux conclusions de la Fed de New York. “La possibilité d’un paquet budgétaire après les élections est un autre risque à la hausse pour l’économie.” donner un coup de pouce à l’économie. Le professeur a déclaré: «Du point de vue des politiques publiques, la période encore probablement prolongée de chômage élevé plaide fortement en faveur d’un soutien budgétaire supplémentaire, mais si une grande partie des rabais et des paiements d’assurance-chômage est économisée, nous devrions envisager un soutien ou une aide plus ciblé que nous savoir sera entièrement dépensé (aide aux gouvernements étatiques et locaux). »

À l’heure actuelle, les démocrates et les républicains sont toujours incapables de parvenir à un accord sur un autre plan de relance. Au cours des derniers mois, les deux parties ont négocié un autre paquet sans succès. L’un des principaux points de discorde entre démocrates et républicains est lié au montant total du paquet, car les démocrates demandent plus de fonds que leurs homologues politiques. Étant donné que de nombreux législateurs se concentrent actuellement sur la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu le 3 novembre, il est difficile de savoir s’ils seront en mesure de parvenir à un accord sur une autre proposition de relance avant cette date.