O

n Mercredi, Joe Biden sera inauguré en tant que 46e président des États-Unis, un travail qui vient – nous sommes sous-estimés – avec quelques défis.

Les marchés sont toujours obsédés par ce que les nouveaux présidents peuvent faire ou essayer de faire, peut-être cette fois que cela s’applique double.

Quelques questions qui inquiètent les investisseurs:

1) Peut-il dépenser les États-Unis hors des troubles laissés par Covid et son prédécesseur?

2) S’il le fait, qu’est-ce que cela signifie à plus long terme pour l’inflation, pour la dette nationale, pour la bourse?

3) S’il parvient à unir une nation fracturée, l’Amérique reprend-elle sa place de ville fière sur une colline, le dernier et le meilleur espoir pour l’humanité? Ou est-il trop tard pour cela, et devrions-nous supposer que la Chine et la Russie dirigeront le trafic mondial à partir d’ici?

4) S’il décide de libérer les ressources impressionnantes (illimitées?) De la Réserve fédérale américaine pour résoudre les problèmes de la nation, à quel moment les investisseurs paniqueront-ils, sapant ainsi la mission?

5) Quelle peut être l’ampleur du déficit américain avant qu’il ne devienne un problème plus important que celui qu’il résout?

Une réponse à tout ce qui précède: personne ne le sait, et quiconque prétend être certain en est plein.

Mais beaucoup s’accordent à dire que les cours des actions commencent à sembler trop élevés étant donné les problèmes de dette et la lenteur de la réponse à la pandémie.

Vendredi, le Dow Jones, une mesure de la valeur des 30 premières entreprises américaines et donc un aperçu, peut-être, de ce à quoi ressemble l’avenir, a clôturé à près de 31 000. Donc, il a presque doublé depuis mars, quand le monde se terminait.

Ce marché était légèrement plus bas vendredi parce que Biden avait révélé des plans pour un plan de relance de 2 billions de dollars, un accord qui est soit imprudemment grand soit insuffisant, selon votre point de vue.

Fait intéressant, l’idée que 2 billions de dollars ne suffisent pas vient de certains milieux généralement opposés à des dépenses publiques élevées.

Le vétéran de la ville, David Buik d’Aquis Exchange, me dit: «La rue des rêves, ayant récemment atteint des records de tous les temps, commence à me paraître un peu mousseuse. Le président élu Biden a un énorme problème entre les mains. Oui, il a accepté un plan de relance de 2 billions de dollars, bien trop tard pour avoir l’effet réel qu’il aurait dû avoir. »

Pire encore, les demandes de chômage sont décourageantes et les chiffres de la mort de Covid sont si mauvais qu’ils nécessitent l’invention d’un nouvel adjectif. Les États-Unis mettront plus de temps à se rétablir, économiquement, physiquement et spirituellement, que nous ne le pensions il y a à peine un mois.

Buik ajoute: «Avec 385 000 morts de Covid aux États-Unis et plus de 2 millions de souffrances, les dés sont jetés. L’inoculation ne se passe pas bien. En tant que nation, les États-Unis sont désespérément divisés. Par conséquent, je peux voir les investisseurs retirer les risques des secteurs cycliques, bancaires, de détail et de l’énergie. »

Pour certains, y compris Buik, alors qu’il pourrait y avoir un peu plus de jus dans les actions technologiques telles que Zoom et Microsoft étant donné que nous sommes tous pour la plupart bloqués à la maison, il serait peut-être temps de retirer un peu d’argent des actions américaines et de se diriger vers l’est, peut-être au Japon. .

La politique budgétaire restera-t-elle lâche? (Traduction: le gouvernement continuera-t-il à se moquer de l’argent qu’il vient d’inventer).

Oui est la réponse claire, mais à quel point? Est-ce le moment où la théorie monétaire moderne, l’idée qu’en cas de difficulté à inventer de l’argent et à le distribuer est un déjeuner gratuit, obtient le sceau d’approbation officiel de pas moins que le président des États-Unis?

L’écart entre la politique monétaire – les banques centrales contrôlant les taux d’intérêt et l’inflation, et la politique budgétaire, les gouvernements spaffing sur l’argent – s’érode-t-il complètement?

Les dépenses peuvent-elles augmenter sans que les impôts ne fassent de même?

Neil Wilson, de market.com, déclare: «C’est la plus importante pour moi – est-ce l’année où nous obtenons la politique budgétaire et monétaire coordonnée selon la théorie monétaire moderne? Le MMT dit essentiellement que vous n’avez pas besoin de collecter des fonds publics pour les plans de dépenses – vous imprimez ce dont vous avez besoin et la fiscalité est une question de redistribution, incitant certaines parties de l’économie.

Russ Mold de AJ Bell déclare: «Biden n’a peut-être pas exprimé beaucoup de soutien à la théorie monétaire moderne – en fait, il était autrefois un faucon fiscal à l’ancienne – mais sous un Congrès démocrate et la Maison Blanche, il n’y aurait pas de précipitation pour réduire le déficit. . En fait, les plans de relance économique de Biden impliquent davantage d’emprunts. Bien qu’il soit exagéré de suggérer que Biden est un partisan du MMT, le contexte économique et social a radicalement changé ces dernières années et il gagne du terrain dans plus de coins de la machine démocrate.

Donc, on pense maintenant qu’il n’y a aucun sens, à aucun point de vue, à jeter des millions de personnes sur le rebut économique comme prix à payer pour une faible inflation.

En 1991, le chancelier britannique de l’époque, Norman Lamont, avait déclaré: «La hausse du chômage et la récession ont été le prix que nous avons dû payer pour faire baisser l’inflation. Ce prix vaut la peine d’être payé. ”

Tout le monde ne le pensait pas méchant et fou. Il est devenu un conseiller municipal hautement rémunéré.

Adopter le MMT serait une expérience audacieuse à coup sûr, mais puisque c’est une expérience qui est en dehors du laboratoire scientifique et en partie en opération de toute façon. Que perdre?

Simon French, économiste en chef chez Panmure Gordon, souligne: «Dépenser des billions de dollars alors que l’alternative est le chômage de masse et les cicatrices qui durent des années n’est pas seulement une bonne économie – c’est du bon sens. Le problème pour un gouvernement américain peu dépensier a été le manque de discipline dans les bonnes années.

Ainsi, les États-Unis, et le reste d’entre nous, pourraient payer le prix de ne pas avoir été plus prudents il y a des années, avant même que quiconque ait entendu parler de Covid.

S’il avait été plus austère alors, il pourrait être plus généreux maintenant, en d’autres termes. En termes de secteurs individuels, en supposant que Biden embrasse la gauche de son parti et fasse passer un accord vert sérieux, un accord qui nuit aux entreprises de schiste et d’énergie traditionnelles, cela signifie peut-être que la hausse étonnante des actions de Tesla doit aller plus loin.

Peut-être que le fondateur Elon Musk, l’inspiration d’un super-héros de film joué par Robert Downey Jr, est vraiment Iron Man.

Pour Google, Amazon et les autres, l’administration Biden va-t-elle prendre au sérieux la répression des grandes technologies?

La Silicon Valley est politiquement pro-démocrate, mais cela n’empêchera peut-être pas les nouveaux dirigeants d’augmenter l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les plus-values ​​pour lui donner une leçon, montrer qui est vraiment aux commandes.

Et ce biscuit géant au gingembre, Donald Trump?

Mold dit: «Les investisseurs voudront voir toute action de destitution contre le président sortant Trump traitée rapidement dans les deux cas. Il est peu probable que le président élu Biden veuille voir le Sénat passer trop de temps là-dessus, car il voudra commencer son programme législatif et obtenir une traction en particulier avec son appel à de nouvelles mesures de relance budgétaire et à une augmentation des paiements directs aux consommateurs américains qu’il estime ont le plus besoin d’aide. »

«Les investisseurs rechercheront également des indications sur la rapidité et dans quelle mesure Biden et Harris prévoient d’augmenter l’impôt américain sur les sociétés, car cela affectera les bénéfices nets des entreprises et, en fin de compte, ce sont les bénéfices et les flux de trésorerie qui importent le plus à long terme. des cours et des valorisations des actions qui sont de la pure politique. Il existe une école de pensée selon laquelle la faible majorité du Sénat, à force de la voix prépondérante du VP-élu Harris, peut signifier que la nouvelle administration choisit de faire preuve de prudence ici, d’autant plus que les perspectives économiques restent fragiles.

La principale question pour le Royaume-Uni à propos de Biden est peut-être de savoir si nous voyons une nouvelle ère de relations commerciales entre les États-Unis et l’UE, et où se situe le Royaume-Uni entre cela.

Simon French note: «Les possibilités d’un plus grand commerce entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont énormes – mais prétendre que cela ne créera pas de colère parmi les agriculteurs et les professionnels de la santé est naïf à l’extrême. La plupart des observateurs concluent que ni Biden ni Johnson ne marcheront comme il se doit pour un accord commercial révolutionnaire.

Des temps difficiles à venir alors. Placez vos paris. Et attachez-vous.