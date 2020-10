Halloween n’est que dans quelques jours, et aucune frénésie de saison effrayante ne serait complète sans un voyage dans le passé avec les épisodes emblématiques de Roseanne Halloween. Chaque automne de 1989 à 1996, la sitcom ABC montrait comment la famille Conner sonnait dans la nuit la plus effrayante de toutes avec une spéciale annuelle All Hallow’s Eve que de nombreux fans aiment revoir chaque octobre, mais avec le 31 octobre à moins d’une semaine, comment pouvez-vous regarder les épisodes en ligne?

Heureusement, regarder chaque épisode de Roseanne Halloween ne sera pas très difficile, car ils sont tous disponibles en streaming sur le service de streaming Peacock récemment lancé par NBC. Lancé à la mi-avril de cette année, le service de streaming est gratuit et ne nécessite pas de carte de crédit pour s’inscrire et commencer à diffuser. La bibliothèque complète de Roseanne, y compris chaque épisode d’Halloween, est accessible sur Peacock en cliquant ici. Sélectionnez simplement l’épisode que vous souhaitez regarder et cliquez sur «regarder gratuitement». Les épisodes sont également disponibles en streaming sur Amazon Prime (cliquez ici pour la bibliothèque complète) et sont gratuits avec un abonnement Prime. Retrouvez la liste complète des épisodes de Roseanne Halloween ci-dessous et commencez à regarder simplement en cliquant sur “Peacock” ou “Amazon”.

Saison 2, “BOO!” – Peacock ou Amazon Saison 3, “Trick or Treat” – Peacock ou Amazon Saison 4, “Trick Me Up, Trick Me Down” – Peacock ou Amazon Saison 5, “Halloween IV” – Peacock ou Amazon Saison 6, “Halloween V” – Peacock or Amazon Season 7, “Skeleton in the Closet” – Peacock ou Amazon Season 8, “Halloween – The Final Chapter” – Peacock ou Amazon Season 9, “Satan, Darling” – Peacock ou Amazon

La tradition d’Halloween a brièvement expiré après le redémarrage de la série par ABC en 2017, bien que la première saison du redémarrage de Roseanne, tout en renonçant aux célébrations typiques d’Halloween, comprenait des «reliques» d’épisodes d’Halloween passés cachés tout au long de la saison. La série a renouvelé la tradition de la saison 2 et a depuis été reportée à The Conners, la série dérivée de Roseanne reprise à la suite du drame hors écran qui a conduit à l’annulation de Roseanne.

Cette année, l’épisode d’Halloween viendra avec une torsion, car la saison 3 de la série traite fortement de la pandémie de coronavirus dans le monde réel, ce qui affectera la façon dont les Conners célèbrent les vacances. La série a publié un tease de l’émission spéciale Halloween, à diffuser ce mercredi à 21 h HE, sur Twitter, montrant une célébration à thème plus à la maison. S’adressant à Variety, le showrunner Bruce Helford a déclaré qu’ils voulaient s’assurer que la série fasse un Halloween cette année parce que les vacances ne seront tout simplement pas les mêmes et qu’ils voulaient montrer “comment bien faire les choses”.

