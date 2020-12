Personne ne fait Noël comme la famille Kardashian-Jenner. Connues pour leurs somptueuses fêtes de Noël, les stars de L’incroyable famille Kardashian se donnent à fond pour célébrer les vacances festives en général, mais au milieu de la pandémie de COVID-19, elles ont décidé de renoncer à leur tradition préférée jusqu’à ce qu’il soit à nouveau en sécurité. Cette déception n’a pas empêché l’équipe de KUWTK de célébrer Noël avec style, car la famille s’est tout habillée pour l’occasion de passer la veille ensemble d’une manière beaucoup plus petite que les années passées.

Continuez à faire défiler pour voir comment Kim, Khloe et Kourtney Kardashian ont passé leur réveillon de Noël avec les sœurs Kendall et Kylie Jenner, de leurs tenues extravagantes à leurs douces traditions familiales.

Kim Kardashian

(Photo: Kim Kardashian)

Kim Kardashian a commencé ses vacances sur une note couture, arborant une robe spéciale Schiaparelli pour la veille de Noël qui avait six pack abs formé dans le corsage ajusté. La fondatrice de KKW Beauty a partagé une vidéo de son ajustement festif à son histoire Instagram, en plaisantant dans la légende: «J’ai enfin ces abdos… LOL», a noté l’entraîneur Melissa Alcantara.

Kim Kardashian cont.

(Photo: Kim Kardashian)

Elle a ensuite dégusté un cocktail festif dans un verre à martini, applaudissant sa sœur Kendall Jenner devant l’arbre alors qu’ils célébraient la fin de 2020 avec juste des membres de la famille proches.

Khloe kardashian

Khloe Kardashian a célébré les vacances avec sa fille de 2 ans, True Thompson, se masquant pour créer de la magie de la maison en pain d’épice et décorer de délicieux biscuits à Lookout Farm avant le grand jour. “Joyeux Noël !!!!” elle a légendé une galerie de photos et de vidéos de la journée. “Moments with my True !! Le plus doux !! Créations maison en pain d’épice et plein de bonbons!”

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian a embrassé les modes festives cette année, et la veille de Noël n’était pas différente. L’aînée Kardashian a canalisé son homme en pain d’épice intérieur tout en posant devant sa maison avant la fête de famille. «Juste la famille qui vient ce soir», a-t-elle sous-titré le cliché glamour. “Je vous souhaite à tous une bonne et joyeuse veille de Noël.”

Kourtney Kardashian cont.

Kourtney a ajouté un peu d’épices de vacances à sa prochaine tenue, une robe marron clair bordée de strass et associée à des gants d’opéra noirs à plumes. Montrant ses mouvements vers “Jingle Bell Rock” dans une courte vidéo partagée sur Instagram, la fondatrice de Poosh a simplement écrit dans la légende “LOL”.

Kendall Jenner

Kendall Jenner a passé le réveillon de Noël avec sa famille, partageant une vidéo de maman Kris Jenner assise de l’autre côté de la pièce avec un cocktail et un toast avec sa soeur Kim sur son histoire Instagram. Montrant sa tenue festive d’un haut fluide doré et d’un short noir sur Instagram, Jenner a écrit qu’elle était un “petit cadeau” dans la légende. L’ami Hailey Bieber a commenté la galerie, “Jolie petite dame de renne.”

Kylie Jenner

Kylie Jenner s’est penchée sur un autre personnage de vacances pour sa tenue de réveillon de Noël alors qu’elle célébrait avec la famille. Partageant une vidéo de ses cheveux teints par pulvérisation temporaire en rouge sur son histoire Instagram, la fondatrice de Kylie Cosmetics a ensuite associé le look à une robe rouge moulante ruisselante d’étincelles. Se référant à elle-même sous le nom de “mrs.claus” dans la légende, le magnat a obtenu le sceau d’approbation de Nicki Minaj, qui a qualifié la bonne “dope” dans un commentaire.

